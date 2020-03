Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique du 6 mars

Le point sur toutes les nouvelles du marché des transferts de l’époque vient de passer aux archives. Parmi les rumeurs, les négociations et les coulisses, voici les nouvelles les plus importantes.

JUVE TOUJOURS ATTENTIF À MEUNIER. MILAN, UNE QUESTION D’HEURES POUR L’ADIEU DE BOBAN. NAPLES: ANNONCE DU RENOUVELLEMENT DE MERTENS AVANT BARCELONE, OBJECTIF BOGA POUR LE POST-CALLEJON. SPRINT LAZIO POUR KUMBULLA, ENTRE-TEMPS LUIS ALBERTO CLIGNOTE. IZZO PEUT METTRE FIN À INTER AVEC UN ÉCHANGE PINAMONTI

Thomas Meunier reste dans le collimateur de la Juventus. Selon ce que RMC Sport a collecté, la classe arrière 91, expirant avec le PSG, redevient une cible du marché pour Paratici: les bianconeri pensent au Belge pour la prochaine saison. Un coup sûr pour la Juventus, même s’il y a de la concurrence du Borussia Dortmund.

L’attente de la déclaration d’adieu se poursuit Zvonimir Boban de Milan. Selon le Corriere dello Sport, le texte rebondit entre Milan et Londres depuis quelques jours, mais le divorce est désormais une certitude et pour le fonctionnaire, ce n’est qu’une question d’heures. Pour le journal, le Croate a déjà dit au revoir à tout le monde mardi, avant le départ inutile des joueurs de Rossoneri à Turin.

L’avenir de Paolo Maldini L’AC Milan doit encore écrire, mais le Corriere dello Sport évoque la possibilité que l’ancien capitaine puisse rester la saison prochaine. Dans ce cas, cependant, ses pouvoirs seraient très limités, étant donné que Gazidis a l’intention de les confier à d’autres, et c’est pourquoi Maldini lui-même réfléchit à ce que sera son rôle.

Le renouvellement de Dries Mertens charger Napoli en vue du match européen contre Barcelone. Selon les rapports de la République, après l’accord entre l’avant-centre belge et ADL pour prolonger le contrat, la société aurait déjà identifié la date de l’annonce. Juste avant le 18 mars, lorsque les garçons de Gattuso défieront le Barça en Ligue des champions: une stratégie pour donner encore plus d’enthousiasme.

Allan tente de récupérer Napoli. Et pour l’avenir qui sait. Il Mattino écrit à ce sujet: tout a été clarifié avec Gattuso, après avoir échoué à appeler Cagliari, lorsque Ringhio ne l’avait pas vu s’entraîner à son meilleur. Le Brésilien a ensuite joué, travaille maintenant et travaillera pour devenir l’arme de la Campanie. Quant à l’été: le PSG pourrait faire son grand retour, alors qu’en Premier League l’Everton de Carlo Ancelotti s’en chargera.

L’avenir de Arkadiusz Milik est dans la balance. Le Pôle a un contrat venant à échéance en juin 2021 et en cas de non-renouvellement, il pourrait se retrouver sur le marché l’été prochain. Selon le Corriere dello Sport, les négociations pour le renouvellement ont maintenant disparu après que l’attaquant a refusé les 4 derniers millions d’offres par saison avancées par De Laurentiis. Dès cet été, donc, la classe 94 se terminera sur le marché et Napoli attendra les offres d’acheteurs potentiels pour un bombardier qui n’a pas l’intention de vendre.

Napoli fronde sur Jeremie Boga. L’extérieur de Sassuolo est l’objectif principal de renforcer l’extérieur du département offensif selon Corriere dello Sport. Dans ce département, il devrait s’en aller Josè Callejon, avec un contrat expirant en été et destiné à rentrer chez lui, Valence au premier rang pour l’accueillir. À ce stade, explique le journal, Napoli serait fort sur Boga, qui présente un grand intérêt pour le club bleu et pour lequel des discours ont déjà été établis et des relations seront bientôt rétablies pour habiller le bleu maintenant à l’extérieur à Sassuolo.

Igli Tare se mobilise pour renforcer la Lazio du futur. Bientôt, écrit Il Messaggero, le biancoceleste ds aura une rencontre avec l’entourage de Marash Kumbulla, défenseur central classe 2000 de Hellas Verona, déjà en vue de plusieurs grands noms de notre ligue. L’avenir de Luiz Felipe, qui devrait renouveler son contrat avec les capitolini.

La Lazio travaille également à l’armure Luis Alberto, l’accord est désormais à un pas de plus. Selon les rapports d’Il Messaggero, le meneur de jeu espagnol signera au cours de la semaine le nouvel accord, valable jusqu’en 2025 et avec un engagement de 3,5 millions par an. Il y aura également une clause de maxi-résiliation dans le contrat, d’une valeur de 100 millions d’euros. Pour se protéger, également parce que 30% de la vente éventuelle irait à Liverpool.

Armando Izzo il n’est plus incessible pour Torino. Pour le signaler, c’est Tuttosport, qui raconte comment le défenseur est en lice pour la défense à trois d’Antonio Conte et de son Inter. Turin veut 30 millions, mais cela pourrait aussi faire partie de l’accord Andrea Pinamonti, désormais prêté à Gênes, qui pourrait être le remplacement éventuel d’Andrea Belotti en cas de super offre.

Torino continue de suivre Federico Girotti, né en 1999, attaquant du River Plate. Cela est confirmé par Tuttosport, qui explique comment Massimo Bava, directeur des sports de grenade, le regarde de loin, surtout après ses débuts en Copa Libertadores ces dernières heures.

Grâce à son site officiel, le Cagliari a communiqué le nouveau staff technique qui accompagnera les rossoblùs dans les prochains mois après le départ de Maran: “Cagliari Calcio communique le staff technique de la première équipe. Pour assister Walter Zenga et son adjoint Max Canzi, les collaborateurs techniques Ivan Moretto sont confirmés et Andrea Tonelli et les entraîneurs sportifs Giuseppe Allegra et Francesco Fois. L’équipe est enrichie par l’expérience du tacticien Gianni Vio. Né à Venise, né en 1953, il a travaillé avec de nombreuses équipes, en Italie et à l’étranger, dont le Dinamo Bucarest , Catane, Palerme, Fiorentina, Milan, Brentford, Leeds et Spal. Changement dans le rôle d’entraîneur des gardiens: Antonello Brambilla revient dans l’équipe première et Walter Bressan lui succède comme entraîneur des gardiens du printemps. Roberto De Bellis est relevé de ses fonctions et les remerciements les plus sincères de la Société pour le travail accompli vont à lui. “

Bologne doit commencer à réfléchir au renouvellement du contrat du jeune islandais Andri Fannar Baldursson, acheté en janvier 2019 et qui a fait ses débuts en Serie A contre l’Udinese. Le joueur a définitivement convaincu à la fois la jeunesse et les ordres de Mihajlovic: pour cette raison, le club entame les procédures pour parvenir à l’accord qui expire actuellement en 2021. La Gazzetta dello Sport le rapporte.

ICARDI POWDER DANS LA MAISON DU PSG, LES ÉTATS-UNIS VONT DÉJÀ RACHETER IGHALO. HODGSON RENOUVELLE AVEC LE PALAIS DE CRISTAUX, HEINZE QUITTE LE VELEZ, VAN PERSIE RETOURNE À FEYENOORD. EVERTON BLINKS L’ÉLÈVE D’ANCELOTTI

Mauro Icardi à couteaux tirés avec les grands noms du dressing du Paris Saint-Germain. Selon les informations de L’Equipe, l’avant-centre argentin serait au plus bas dans les relations avec Neymar et Kylian Mbappé. La raison? Les deux auraient besoin de très peu de balles, pratiquement aucune dans le match contre Saint-Etienne. Après la fête organisée après le KO contre le Borussia Dortmund, une autre raison pour laquelle le PSG, malgré la bonne performance de l’attaquant, prêté par l’Inter, a pu décider de ne pas le racheter en fin de saison.

Manchester United veut racheter Odion Ighalo. Selon ce qui a été collecté par le Daily Mail, les Red Devils sont prêts à offrir un contrat à l’attaquant nigérian, actuellement prêté par Shanghai Shenhua.

L’Olympiacos a officialisé le renouvellement du contrat de Mathieu Valbuena, Meneur de jeu français en vigueur au club du Pirée depuis mai. Le renouvellement du contrat sera valable pour la prochaine saison, jusqu’au 30 juin 2021.

Roy Hodgson a renouvelé son contrat avec Crystal Palace. Par une note publiée sur son site officiel, les vitriers ont communiqué que l’expert technique avait renouvelé son contrat jusqu’en 2021.

Robin van Persie retournez à Feyenoord. L’ancien attaquant, accroché à ses bottes à la fin de la saison dernière, sera le nouveau superviseur des attaquants de l’équipe de Rotterdam. Cela a été confirmé par Dick Advocaat qui a déclaré que l’engagement de l’ancien Arsenal et de Manchester United serait hebdomadaire.

Gabriel Heinze après le match de lundi contre l’Union Santa Fe, il quittera la direction de Velez Sarsfield. L’ancien défenseur de la Roma lui-même a déclaré lors de la conférence de presse: “Ce sera mon dernier match ici – a-t-il dit -. Ce club a pris un morceau de mon cœur et m’a donné bien plus que je n’aurais pu lui donner”.

Dominique Malonga redémarre de Bulgarie. L’ancien attaquant entre autres de Cesena et Turin a signé avec le Lokomotiv Plovdiv. Trente et un ans, il a été libéré après l’expiration du contrat avec le Calvary FC.

Everton a blindé l’un de ses meilleurs talents: l’attaquant Dominic Calvert-Lewin. Le bélier de l’attaque des Toffees de Carlo Ancelotti a signé une prolongation jusqu’en 2025.