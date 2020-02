Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique du 7 février

Le point sur toutes les nouvelles du marché des transferts de l’époque vient de passer aux archives. Parmi les rumeurs, les négociations et les coulisses, voici les nouvelles les plus importantes.

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

DYBALA-JUVE, LES TRAVAUX SONT RENOUVELÉS JUSQU’EN 2025. LAUTARO: SEULEMENT BARCELONE S’IL QUITTE INTER. NAINGGOLAN-KESSIE, MILAN ET INTER POURRAIENT REVENIR POUR PARLER D’UN GRAND ÉCHANGE. LOZANO VEUT DÉJÀ LAISSER NAPLES. CONTEXTE DE LA FIORENTINE: 50 MILLIONS OFFERTS EN JANVIER POUR LES TONALES.

Juventus e Paulo Dybala au travail pour le renouvellement du contrat argentin. Tuttosport écrit, qui fait le point sur l’avancement des négociations: la demande de Joya est de 10 millions d’euros nets par saison. L’accord expire en 2022 et la Vieille Dame a la ferme volonté de garder son numéro 10, après les adieux très proches de l’été. Les dirigeants de la Juventus verront Jorge Antun, un ami historique de la famille et un homme clé dans les négociations avec Dybala dans les prochains jours. Plusieurs contacts avec lui ces derniers mois, le prochain face-à-face (non encore programmé) devrait être le plus décisif pour arriver à la fumée blanche pour signer un nouvel accord jusqu’en 2025. C’est-à-dire dix ans après son arrivée à Palerme.

Yeux en Hollande pour la Juventus du futur. Selon ce que rapporte Tuttosport, des confirmations de l’intérêt noir et blanc envers Donyell Malen, L’attaquant de 21 ans du PSV Eindhoven, et pour le jeune de 19 ans Myron Boadu, attaquant de AZ Alkmaar.

Faut-il quitter l’Inter en été, Lautaro Martinez ne considérerait que Barcelone. Selon ce qui a été recueilli par le Daily Star, en effet, le Taureau n’a pas l’intention d’aller jouer en Premier League: rien à voir avec Manchester United et Manchester City, qui ces derniers mois avaient soigneusement suivi les progrès de l’Argentin.

Les yeux de la Serie A se tournent vers un joueur du Real Madrid. Selon ce que rapporte Don Balon Lazio, Naples et Rome auraient mis au centre de leur attention Nacho, défenseur des Blancos expirant en contrat en juin prochain et avec très peu de possibilité de renouvellement. Ne négligez pas la concurrence de deux autres sociétés espagnoles telles que Valence et Villarreal.

Alors que la Fiorentina a tenté l’assaut et que Cagliari a réussi à arracher le oui du joueur, l’Inter a traité l’adieu de Radja Nainggolan avec un autre club. C’est Milan qui, selon ce que rapporte FcInterNews, a travaillé sur l’hypothèse d’un échange avec Franck Kessie, un milieu de terrain ivoirien qui a émergé comme une cible possible pour le marché de Nerazzurri lors de la session de transfert d’hiver. Il ne faut pas exclure que cette hypothèse sera reprise l’été prochain lorsque le prêt sec belge se terminera en Sardaigne et que les deux sociétés devront travailler pour construire leurs rosiers respectifs pour la saison 2020/2021.

Matteo Pessina et un avenir à écrire. Le milieu de terrain Hellas Verona, qui pourra le racheter en fin de saison à Atalanta pour 4,5 millions d’euros mais qui pourra ensuite être racheté par la Déesse pour 500 000 euros de plus, se porte très bien cette saison, quel que soit le rôle dans auquel il est habitué, et une vente aux enchères pourrait éclater au cours de l’été, selon ce que rapporte La Gazzetta dello Sport Inter Milan, Naples et Fiorentina. Il est peu probable que sa carte soit payée moins de 20 millions d’euros: Atalanta est prêt à réaliser une nouvelle plus-value.

L’aventure de Hirving Lozano à Napoli, il est peut-être déjà très proche de la fin. Le Mexicain, en effet, a déjà donné mandat à son agent Mino Raiola de trouver un nouveau logement, même purement et simplement. L’espace obtenu avec Rino Gattuso (47 minutes en A) est trop petit pour être satisfait. Les possibilités les plus concrètes semblent être Valence et Everton d’Ancelotti. Le blues, au cas où arriverait une offre permettant à l’entreprise de récupérer l’investissement d’été, ne s’opposerait pas au transfert. Pour le signaler, c’est Gonfialarete.com.

Dix-huit millions d’euros. C’est le chiffre que Manchester United, rapporte la presse anglaise, attend de Rome pour la vente définitive du centre de défense anglais Chris Smalling. Arrivé le 30 août en prêt de 3 millions d’euros, le footballeur né en 1989 grâce aux excellentes performances qu’il assure en Serie A a suscité l’intérêt de plusieurs clubs anglais. C’est pourquoi, maintenant, les diables rouges demandent un chiffre assez important, malgré que le joueur, il y a quelques mois, était en marge du projet United.

La reprise du championnat entre la Lazio et les Hellas mercredi a également été l’occasion d’un contact avec le marché. Selon ce que rapporte Il Messaggero, le Capitole ds Igli Tare aurait entamé les premiers pourparlers avec l’entourage de Marash Kumbulla, centre défensif des Scaligeri, depuis quelque temps également dans les vues de l’Inter et de Napoli.

La Gazzetta dello Sport dévoile un historique de la dernière session du marché des transferts. La Fiorentina avait offert 50 millions d’euros pour Sandro Tonali, Milieu de terrain de Brescia parmi les plus talentueux de la ligue. Cependant, le tapis du Commisso a été rejeté par Cellino et Tonali (la Juve est également en orbite) ne sera certainement pas un joueur violet, écrit l’équipe. Bien que la trame de fond révèle les ambitions de la Fiorentina.

BARCELONE A CHOISI LUCAS PEREZ, ADEBAYOR VERS PARAGUAY. BAYERN: POUR ACHETER COUTINHO, VOUS AVEZ BESOIN DE 90 MILLIONS D’EUROS. RENNES, RÉSILIATION DE LA … CONVENTION DU PRÉSIDENT!

90 millions d’euros. C’est le nouveau chiffre demandé par Barcelone, révèle le Mundo Deportivo, pour vendre l’attaquant brésilien au Bayern Munich Philippe Coutinho. Acheté en janvier 2018 pour 160 millions d’euros (bonus 120 + 40), le footballeur né en ’92 s’installe au Bayern l’été dernier avec la formule du prêt onéreux avec un droit de rachat fixé à 120 millions d’euros. De Bavière, cependant, ils ont déjà envoyé le message que le montant convenu en été ne sera pas dépensé et voici alors le nouveau prix: 90 millions d’euros. Un chiffre qui fera subir au Barça une lourde perte.

Mikel Arteta, manager d’Arsenal, attend déjà avec impatience la saison prochaine. L’entraîneur espagnol pense à une équipe sans Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette et Mesut Ozil. Les trois joueurs, comme le rapporte le Sun, sont tous sur le marché et seront vendus à l’été.

La carrière du Paraguay se poursuivra Emmanuel Adebayor, ancien attaquant togolais d’Arsenal qui était sur le point de s’installer à Lecce cet été. Le footballeur né en ’84 est parvenu à un accord avec Olimpia Asuncion, un club qui souhaite reprendre la compétition dans toute l’Amérique du Sud et a également officialisé dans ces heures l’arrivée de Derlis Gonzalez.

André Onana il a déjà informé les officiels de l’Ajax qu’à la fin de la saison, il souhaitait quitter le club pour tenter une nouvelle aventure loin des Pays-Bas. Le gardien de but a un contrat jusqu’en 2022 et, par conséquent, son transfert pourrait coûter jusqu’à 60 millions d’euros. Le Daily Mail le rapporte.

vous Lucas Perez, attaquant d’Alaves, le joueur que Barcelone veut acheter pour remplacer Ousmane Dembelé qui dans les prochains jours devra opérer en Finlande. La Fédération a donné l’opportunité aux Blaugrana d’acheter un joueur tant qu’ils jouent en Espagne ou sont toujours libres et que le joueur de 31 ans, qui a marqué 8 buts cette saison, semble être l’élu. Il a une clause de 20 millions d’euros sur le contrat, mais Alaves est prêt à négocier, c’est pourquoi il est actuellement préféré aux alternatives, c’est-à-dire Stuani et ange. Le signaler est AS.

Lorenzo Crisetig redémarre d’Espagne. Le milieu de terrain frioulan né en 1993, qui portait en Italie les chemises de Spezia, Crotone, Cagliari, Bologne, Frosinone et Bénévent, a signé un contrat avec Mirandes (deuxième division) jusqu’à la fin de la saison. Crisetig avait été libéré depuis juin dernier après l’expiration du contrat avec Bologne.

Olivier Letang il n’est plus président de Rennes. Le club français, détenu par l’entrepreneur François Pinault, a en effet informé sur ses chaînes officielles qu’il avait trouvé un accord pour la résiliation de son contrat.