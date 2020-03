Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique du 7 mars

Le point sur toutes les nouvelles du marché des transferts de l’époque vient de passer aux archives. Parmi les rumeurs, les négociations et les coulisses, voici les nouvelles les plus importantes.

MANCHESTER CITY, RENOUVELLEMENT À DE BRUYNE ET STERLING PROPOSÉ. ARSENAL, AUBAMEYANG DEMANDE UNE AUGMENTATION CONSIDÉRABLE DE L’ENGAGEMENT. SÉJOUR COMPLIQUÉ. BARCELONE, STAND-BY POUR LE RENOUVELLEMENT DE TER STEGEN: L’ALLEMAND VEUT UN ENGAGEMENT EXTRA-LARGE. ZIDANE: “JUVENTUS? PERSONNE M’A APPELÉ. JE NE PENSE QUE SUR LE VRAI MADRID.” MANCHESTER UNITED, IDEA RANGNICK COMME DIRECTEUR SPORTIF DES RED DEVILS. MANCHESTER CITY, SANE ‘AWAY BAYERN MUNICH: RENOUVELLEMENT DU CONTRAT PRÊT. MANCHESTER UNITED, MATIC VERS ADIEU: LE CLUB NE VEUT PAS RENOUVELER LE CONTRAT.

Selon les informations du Daily Mail, Manchester City est prête à entamer des négociations pour le renouvellement de Raheem Sterling et Kevin De Bruyne. Les deux joueurs ont toujours un contrat de trois ans, mais le club essaie également d’armer ses meilleurs hommes pour se protéger après l’interdiction de deux ans des coupes européennes. Les deux auront une augmentation considérable de l’engagement pour récompenser leur fidélité.

Selon le Daily Mail, Arsenal s’est déjà résigné à perdre à la fin de la saison Pierre-Emerick Aubameyang. La demande gabonaise de poursuivre la relation avec les Gunners est de 18 millions d’euros par saison. Trop nombreux étant donné qu’Arsenal ne participera certainement pas à la prochaine Ligue des champions. Aubameyang reçoit actuellement 12 millions nets par saison et son contrat expire le 30 juin 2021.

Barcelone a longtemps considéré Marc-André ter Stegen comme le meilleur gardien de but du monde. Et pour cette raison, le numéro 1 allemand demande le meilleur salaire du monde. Selon Mundo Deportivo, l’accord pour le renouvellement du contrat du gardien de but qui expire actuellement en 2022 n’a pas encore été conclu. Ces derniers jours, l’agent a rencontré Abidal pour faire sa demande, avec le Barça qui réfléchit à ce qu’il faut faire. Bien que l’idée commune soit de continuer ensemble même au-delà du délai actuel.

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, s’exprime lors de la conférence de presse à la veille du match contre le Betis: “Le Betis a eu quelques problèmes avec les résultats, mais cela reste une bonne équipe. Les pressions sur le banc du Real Madrid? De toute évidence, mais le football est toujours c’était ma passion et je vis avec ce que j’aime faire. Être dans ce grand club est une fierté et j’apprécie chaque instant même si ce sont les joueurs qui écrivent l’histoire. Quelles recommandations pour Coronavirus? Ceux du monde entier, là-bas ils disent ce que nous devons faire et nous leur faisons confiance. Pour le reste, les recommandations sont ce que tout le monde ferait à son enfant, comme bien se laver les mains. C’est mal de jouer à huis clos, mais ça se passe en Italie et en France et ça pourrait arriver aussi en Espagne. Le respect que j’ai bâti dans le club? Oui, mais je sais comment ça marche. Aujourd’hui je suis entraîneur du Real Madrid, mais demain ça peut tout changer. La Juventus ou l’équipe de France pour l’avenir? Iamato. Je ne pense qu’au Real Madrid. Je ne sais rien. Beaucoup de choses sont dites … “.

Manchester United est à la recherche d’un directeur technique, actuellement vacant dans le club, et songe à deux noms: l’ancien PSG DS Hantero Henrique et Ralf Rangnick, “directeur sportif directeur” de l’univers Red Bull, également recherché par le Milan. Le site anglais “The Independent” le rapporte.

De retour de la blessure au ligament croisé en début de saison, Leroy Sané aimerait récupérer Manchester City et oublier les rumeurs estivales qui l’ont vu près du Bayern Munich. La piste du marché sera de nouveau à la mode l’été prochain, mais selon le Guardian, la volonté de l’extérieur allemand serait de rester en Angleterre. Les citoyens pourraient donc lui présenter une offre de renouvellement du contrat, puisque l’accord actuel expirera en juin 2021.

A la fin de la saison, le contrat de Nemanja Matic avec Manchester United, il expirera et, selon ce qui a été écrit dans l’édition d’aujourd’hui du Manchester Evening News, les Red Devils ne semblent pas disposés à le renouveler. L’été prochain, donc, si le club ne change pas d’avis, le milieu de terrain serbe changera de veste.