Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique du 8 février

Le point sur toutes les nouvelles du marché des transferts de l’époque vient de passer aux archives. Parmi les rumeurs, les négociations et les coulisses, voici les nouvelles les plus importantes.

© photo par Luca Tumminello

Gervinho reste en rose, car Parme utilise une poigne de fer avec l’attaquant ivoirien. Le joueur est destiné à terminer la saison avec le club émilien, la déchirure a laissé sa marque, mais le manager Daniele Faggiano essaie de protéger le patrimoine technique: c’est ainsi qu’une opération de raccommodage a commencé – explique La Gazzetta dello Sport – dont les premiers effets commencent à apparaître. Il y a maintenant un clarificateur en face à face.

Depuis l’achat d’Inter, Suning a investi plus de 700 millions d’euros, ainsi que le lancement réussi d’une obligation de 300 millions sur le marché pour avoir des liquidités et gérer le club, souligne le Corriere dello Sport. Pour cette raison, les premiers parrainages en provenance de Chine sont arrivés, un moyen de porter le chiffre d’affaires 2018-2019 à plus de 400 millions d’euros, y compris les gains en capital. Maintenant, c’est à l’arrivée d’un nouveau sponsor de maillot: le divorce avec Pirelli à l’été 2021 est certain et, bien que la principale marque italienne dans la production de pneus restera en quelque sorte aux côtés du club. Le groupe Evergrande a déjà eu plus d’un contact avec la famille Zhang, avec laquelle il est en affaires en Chine, mais des enquêtes ont également été menées auprès d’autres marques chinoises et américaines.

La Juventus travaille au renouvellement de Paulo Dybala. Le contrat expire le 30 juin 2022 et ses agents recherchent avec les bianconeri s’il existe des raisons de poursuivre son aventure en noir et blanc. L’engagement serait d’environ 10 millions d’euros nets: 20-25% de plus que maintenant, comme l’explique Tuttosport. La Juve veut le faire rapidement, arriver en juin serait auto-loué.

Senad Lulic et la Lazio toujours en tête, au moins jusqu’en 2021. Le capitaine restera à Rome, les perspectives l’ont convaincu, la possibilité de jouer enfin en Ligue des champions et la parade nuptiale d’Inzaghi qui faisait pression pour qu’un de ses sénateurs reste à Formello. La signature interviendra dans les prochains jours – comme le rapporte l’édition d’aujourd’hui de La Repubblica – avec le retour en Suisse qui devra encore attendre.

Le Partizan Belgrade a conclu l’achat du défenseur central Uros Vitas, ex de Gand et de Malines. C’est un retour en Serbie pour le bouchon, qui a signé un contrat de deux ans.

Les propriétaires de Rennes, François et François-Henri Pinault veulent un nouveau président après la démission avec Olivier Letang. Par conséquent, Arsene Wenger, qui travaille maintenant pour la FIFA, pourrait être en charge.

Le défenseur international grec Pantelis Chatzidiakos a conclu un accord avec les responsables de l’AZ Alkmaar pour prolonger son contrat jusqu’au 30 juin 2024. L’accord précédent aurait expiré en 2021.

Dans une interview avec AS, l’agent de Gareth Bale, Jonathan Barnett, a parlé de la relation entre son client et Zidane. “Ce n’est pas vrai qu’il ne veut pas de lui. Florentino est amoureux de Bale, il n’est pas possible de le tuer parce qu’il a quitté le stade en premier. Quiconque dit qu’il ne parle pas espagnol est un idiot, aime le Real Madrid, la ville et sa vie il “.

L’avenir d’André Onana, l’actuel gardien de l’Ajax, sera loin des Pays-Bas. Selon le Daily Mail, le sort le plus probable est la Premier League, avec Chelsea et Tottenham (les Bleus ne sont pas convaincus de Kepa, les Spurs doivent remplacer Lloris) qui n’auraient aucun problème à répondre aux demandes des Lancers pour 60 millions d’euros.

Adam Lallana, le milieu de terrain offensif de Liverpool, est très proche de Leicester. Selon Anfield Watch, le joueur, qui peut être d’accord avec n’importe quel club étant donné que le contrat expire en juin 2020, a pratiquement trouvé un accord avec les Foxes malgré les intérêts des équipes d’Arsenal, Tottenham, Southampton et MLS.

Lors du marché de janvier, Barcelone avait commencé à chercher un attaquant qui pourrait remplacer Suarez blessé et l’identifier en France. L’équipe dévoile aujourd’hui un parcours lié à Edinson Cavani, qui aurait refusé la destination Azulgran afin de ne pas être en compétition avec son compatriote Suarez lorsqu’il se remettra de ses ennuis physiques.

Débarqué au Paris Saint Germain il y a huit ans de Milan, Thiago Silva a été l’un des protagonistes centraux des dernières saisons des Parisiens. Cependant, son contrat expire à la fin de la saison et pour le moment il n’y a eu aucune discussion sur son renouvellement de contrat.

Le Borussia Dortmund n’est pas pressé de vendre Jadon Sancho. Depuis l’Angleterre, le Sun fait savoir qu’en été ce sera un duel entre Chelsea et Manchester United, mais il n’est pas certain que le club allemand ouvre sa vente, conscient du fait qu’avec le temps la valeur de la classe 2000 est destinée à augmenter. Pour cette raison, une permanence peut également être attendue après la prochaine session de marché.

Élevé à Liverpool, Rafa Camacho a quitté l’Angleterre l’été dernier pour aller au Portugal au Sporting. Mais les sirènes de la Premier League sont de retour pour se présenter à l’offensive lusitanienne. Tottenham, en fait, surveille les performances du joueur dans celle de Lisbonne et y penserait pour la prochaine session de marché. Pour l’écrire, c’est l’Express.

Danny Rose a quitté Tottenham en janvier, en direction de Newcastle, pour tenter de gagner une place en Angleterre pour le prochain championnat d’Europe. L’arrière, interviewé par la BBC, s’est exprimé au revoir: “Un mois après l’arrivée de Mourinho, je savais déjà que je ne jouerais jamais. C’était difficile de m’entraîner en le sachant, mais j’ai essayé. Heureusement, je peux maintenant jouer chaque semaine et prouvez que vous méritez un siège à Euro2020. ”