Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique du 8 mars

MILAN, BOBAN: “AVEC L’ACCORD RANGNICK DE DÉCEMBRE”, LE DIRECTEUR REDBULL: “CE N’EST PAS VRAI”. NAPLES, GATTUSO VERS LE RENOUVELLEMENT – Interrogé par Il Giornale, le désormais ex-manager de Milan, Zvonimir Boban, a fait de gros efforts après la fin de son contrat avec les Rossoneri. Deux, en particulier, les phrases avec le plus grand impact du croate: “Mon entretien est juridiquement impeccable – il a dit à propos des déclarations faites à La Gazzetta dello Sport avant l’adieu – qui est venu après de nombreuses demandes de clarifications internes qui ont été rapidement ignorées. Je ne savais pas que nous étions en Corée du Nord. Rangnick? Ils ont fermé en décembre sans rien nous dire. ” Le manager allemand interrogé par Sport 1 a démenti les propos du Croate: “Ce n’est absolument pas vrai”.

Comme on peut le lire sur les pages de La Gazzetta dello Sport, la rencontre entre Gattuso et De Laurentiis à Castel Volturno n’était pas accidentelle, les parties l’avaient prévue depuis un certain temps. Aurelio De Laurentiis voulait commencer à sonder son entraîneur pour comprendre ses intentions sur l’avenir. Rino Gattuso a apprécié le geste, mais dans le chat, il a également voulu clarifier certains points concernant le futur programme possible. Bref, un échange d’idées et de résolutions, qui a eu lieu en présence du vice-président, Eduardo De Laurentiis, et du directeur général du club, Andrea Chiavelli, qui pourrait s’ouvrir au renouvellement du coach pour l’année prochaine. Le président a souhaité attendre que le taux de change change sur le banc pour décider de lui confier ou non le futur projet. L’impression est que le technicien actuel va gérer la post-révolution, c’est-à-dire tout ce qui sera nouveau dès le début de la saison prochaine. Cette croyance, De Laurentiis, est venue après avoir analysé point par point l’importance de Gattuso dans cette Naples.

À la fin de la dernière fenêtre de marché, Emre Can est passé de la Juventus au Borussia Dortmund et en Allemagne, il semble être revenu heureux. Le milieu de terrain de Giallonero a été interviewé sur divers sujets, surpris du marché, par Kicker: “J’ai eu trois offres de Premier League, dont une de Manchester United. Mais je n’y ai pas pensé une seconde, à la lumière de mon passé à Liverpool. J’ai J’ai toujours eu de la sympathie pour le Borussia Dortmund. Je voulais aller dans un club qui me ferait sentir important, dans lequel je serais au service de l’équipe. Et voilà, Dortmund est parfait pour moi et je suis parfait pour Dortmund. L’argent est important (il aurait gagné plus d’argent à la Juve et en Angleterre), mais ce n’est pas tout dans la vie “.

L’avenir de Allan ce pourrait être loin de Naples. Comme nous l’avons lu dans les colonnes d’Il Mattino, la première approche avec les agents du milieu de terrain n’était pas positive. Un autre rendez-vous a déjà été fixé pour la fin de la saison pour discuter du renouvellement ou de l’élimination. Everton d’Ancelotti pousse pour la médiane brésilienne avec Napoli qui, contrairement aux derniers mois, pourrait également réduire les réclamations et commencer à négocier sur la base de 40 millions d’euros.

Le Real Madrid trouve peu, très peu d’espace pour Luka Jovic, qui a payé 60 millions l’été dernier pour le retirer de l’Eintracht Frankfurt. Au cours des derniers matchs, l’attaquant serbe n’a même pas été rappelé par Zinedine Zidane, au profit de Mariano Diaz, et c’est pourquoi une rupture avec le club espagnol l’été prochain est une hypothèse qui commence à prendre forme. En été, les Merengues pouvaient le vendre à un prix avantageux.

Selon Il Mattino, l’avant-centre a longtemps aimé Napoli, qui n’a cessé de le surveiller même après avoir déménagé à la Casa Blanca. Pour cela – nous lisons – le club bleu, qui en été pourrait saluer Milik pour acheter un autre pourboire, songerait encore à l’emmener sur les pentes du Vésuve.

MANCHESTER UNITED, RENOUVELLE MATIC. LIVERPOOL, WILSON PEUT REVENIR AU SÉJOUR. CHELSEA ON HENDERSON – Nemanja Matic reste à Manchester United, malgré un contrat venant à expiration à la fin de la saison qui avait fait ses adieux trois ans après son arrivée. L’annonce a été faite par le manager des Red Devils Ole Gunnar Solskjaer après la victoire dans le derby contre Manchester City: “Il restera ici, il est sûr à 100%. Le club a trouvé un accord avec lui et restera donc avec nous”, a-t-il déclaré. rapporté par le Mirror.

Six buts en 23 apparitions pour Bournemouth. L’attaquant de Liverpool, Harry Wilson, commence à avoir les meilleurs candidats pour le marché d’été. Selon les informations de Liverpool Echo, le propriétaire gallois devrait jouer pour avoir la chance de rester à la cour de Klopp.

Everton est déjà en train de donner des renforts à Carlo Ancelotti pour la prochaine saison. Selon ce que révèle Sun dimanche, les Toffees ont pris pour cible Allan Saint-Maximin de Newcastle.

Chelsea est déjà active sur le marché. Selon des informations parues dimanche sur Star, les Bleus ont posé leurs yeux sur Dean Henderson, l’extrême défenseur de Manchester United prêté à Sheffield United.

Un nouvel entraîneur pour Velez après sa séparation avec Gabriel Heinze. L’accord avec Mauricio Pellegrino, ancien chez Inter et Leganes, est à un pas. Contacts en cours, fermeture de pièces. Pèlerin au Velez …