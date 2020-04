Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique du 9 avril

MESSI A FAIT LES VOIX SUR INTER. LA BARCELONE N’ABANDONNE PAS LAUTARO, L’IDÉE VIDAL EST DE RETOUR. MILAN, POUR LE BANC, AUSSI EMERY ET MARCELINO. PAS DE Hâte POUR LE RENOUVELLEMENT DE ROMAGNOLI, TOUT AVEC BONAVENTURA, C’EST AU REVOIR. JUVE, MANDRAGORA POUR ARRIVER À CASTROVILLI. GIOVINCO, VOGLIA D’ITALIA. PARME DANS LE DESTIN? NAPLES, LE PSG EST SÉRIEUSEMENT POUR KOULIBALY. ATTAQUER L’OBJECTIF SORLOTH. RENOUVELLEMENT DE STRAKOSHA-LAZIO JUSQU’À 2025 PRÈS

Refus total par Lionel Messi, a constamment abordé un mouvement vers l’Inter dans les dernières heures en Argentine. L’attaquant de Barcelone répond à travers une histoire publiée sur son compte Instagram officiel: “Thiago Almada ira à l’Inter … avec Leo Messi”, a déclaré hier TNT Argentine, une nouvelle qualifiée de “Fake news” par Pulce, qui répète le concept sur le paiement de la caution de 1,6 million de dollars qui garantissait la liberté de Ronaldinho. Enfin, le 10 du Barça ajoute: “Ce que ce journal a écrit il y a une semaine à propos de Newell était également faux. Dieu merci, personne n’y croit …”.

Même si les championnats sont arrêtés, le marché continue d’évoluer, quoique lentement. L’une des opérations qui continue de garder la banque est celle qui veut que Barcelone soit prête à s’emparer de l’été Lautaro Martinez Inter. Une hypothèse qui devient de plus en plus populaire au sein de la direction catalane. Dix d’Inter, en fait, dans un contexte de crise économique mondiale, seraient préférés Neymar, autre objectif historique de marché pour le Blaugrana, principalement en raison de l’âge et d’un engagement nettement inférieur par rapport à celui perçu par le Brésilien au PSG qui est d’environ 36 millions d’euros.

L’idée est de retour à la mode Arturo Vidal pour Inter. Le Chilien, selon ce qui a circulé ces dernières heures, aurait rejeté deux offres économiques juteuses de la Chine avec l’idée de rester en Europe. Et les pensées du joueur se sont une nouvelle fois tournées vers le Nerazzurri, l’équipe que le milieu de terrain a choisie pour poursuivre sa future carrière. En été, il ne lui restera plus qu’un an et pour cette raison le Barça pourrait décider de le laisser partir, l’Inter qui dans ce cas aurait bien plus qu’une voie préférentielle compte tenu de sa volonté.

Alessio Romagnoli a le contrat expirant en 2022 et l’idée des Rossoneri est d’éviter un Donnarumma-bis, ou de se rapprocher trop du délai. Il n’est pas urgent de s’asseoir à la table immédiatement, mais il n’y a pas non plus de tranquillité d’esprit pour le prendre trop confortablement. Romagnoli gagne 3 millions et demi net par saison, un chiffre qui dépasse le plafond salarial fixé par Elliott et Gazidis. Un effort économique considérable sera nécessaire. Chapitre entraîneur: Stefano Pioli il semble s’éloigner de plus en plus de Milan. Il y a trois options pour les Rossoneri avant la saison prochaine. De retour à la mode Ralf Rangnick. Contacts également dans les derniers jours. Marcelino c’est plutôt la première alternative à l’allemand, tandis que le troisième nom est celui de Unai Emery, jeune entraîneur qui pratique le football moderne et a également été lié à Arsenal d’où Gazidis est également venu.

La Juventus n’abandonne pas Gaetano Castrovilli, Talent Fiorentina et révélation authentique de la saison violette. Pour faciliter la négociation, le club de la Juventus pourrait mettre dans l’assiette le Rolando Mandragora. Le joueur appartient à l’Udinese, mais la Juventus a le droit de recompra, pour 26 millions d’euros (payables en deux exercices), exerçables à la fin de cette saison et Carnival a confirmé son retour à Turin. Le joueur aimerait la destination, mais la Juventus devra se heurter au désir de Commisso de garder ses bijoux.

Le rêve de Sebastian Giovinco est de revenir jouer en Italie: en tête de sa liste personnelle, l’ancien joueur de la Juventus mettrait l’Inter Milan Antonio Conte. Les Nerazzurri n’ont pas fermé les portes à cette possibilité et pourraient également mettre la main sur un éventuel retour à Parme (idée qui taquine le directeur ducal, Faggiano). Les relations étant excellentes, avec Darmian pour souligner cette union, une collaboration ne peut être exclue même pour la Fourmi atomique. La certitude est que l’attaquant veut aussi revenir jouer pour les quelques chances d’entrer parmi les joueurs appelés à l’Euro2021.

Le Paris Saint-Germain a décidé qu’en été, il tentera d’acheter le centre de Naples, Kalidou Koulibaly. Le joueur a longtemps été suivi par le club Al-Khelaifi, qui est maintenant prêt à faire face à De Laurentiis. Attention aussi à Manchester United qui, malgré le non reçu cet été, n’a jamais perdu de vue le Sénégalais, véritable but défensif de l’équipe de Solskjaer. Le club de Campanie, quant à lui, recherche le premier attaquant, au cas où Arkadiusz Milik ne prolongerait pas son contrat (expirant en juin 2021). Le club bleu suit de près Alexander Sorloth, avant-centre classe 95, avec déjà 22 apparitions et 6 buts avec l’équipe nationale norvégienne. Il appartient à Crystal Palace, mais joue en prêt à Trabzonspor. En plus de l’attaquant, Napoli ira chercher un arrière complet dans la prochaine fenêtre du marché des transferts, car très probablement Elseid Hysaj va disparaître. Un joker défensif sera donc nécessaire et le nom préféré de Napoli est celui de Kostas Tsimikas, extérieur pour gaucher appartenant à l’Olympiacos. Déjà en janvier, le club italien pouvait le prendre comme alternative à Mario Rui, mais la négociation a été ralentie par le retour présumé de Ghoulam. Maintenant, cependant, à Naples, ils sont convaincus et vont essayer de l’arracher à la compétition.

Ivan Perisic sera racheté par le Bayern Munich. Le Croate, prêté en Allemagne et lié aux Nerazzurri par un accord jusqu’en 2022, a convaincu tout le monde et maintenant le club bavarois serait prêt à mettre les millions dans l’assiette pour l’arracher à l’Inter. Peut-être avec une remise par rapport à 20 millions d’euros fixée l’été dernier, ce qui peut faire baisser le prix jusqu’à 15, également pour répondre à l’urgence économique due au Coronavirus.

L’avenir de Lazio est entre de bonnes mains: celles de Thomas Strakosha. Le gardien de but albanais est proche du renouvellement du contrat jusqu’en 2025 avec le club de Biancoceleste, où il a d’abord grandi puis est devenu propriétaire à seulement 21 ans. Maintenant qu’il a 25 ans (il les a faits le 19 mars), c’est déjà l’une des pierres angulaires de la formation romaine. Et cela va durer encore plusieurs saisons.

Torino a ciblé Giacomo Bonaventura. le milieu de terrain Rossoneri a un contrat expirant avec Milan et ne semble pas faire partie des plans du club Rossoneri. Sur ses traces, il y a aussi la Lazio, Naples et la Fiorentina, mais les grenades ont avancé à l’avance en présentant une proposition intéressante à Mino Raiola. Torino est prêt à offrir à Bonaventura un contrat de trois ans à un million et demi par saison, plus des bonus liés à la participation de l’équipe aux Coupes. Les grenades penseraient au marché et auraient identifié un objectif pour renforcer les voies latérales. Dans la ligne de mire du directeur sportif, Massimo Bava, il y aurait Vasile Mogos, juste à l’extérieur du Cremonese, dont le contrat expire en 2021. Le joueur roumain, né en 1992, a disputé 19 matchs entre le championnat et la Coupe d’Italie et a marqué deux réseaux.