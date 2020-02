Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique du 9 février

© photo par Daniele Mascolo / PhotoViews

NAPLES, SI LE TOURNANT D’ÉTÉ N’ARRIVE PAS SUR JURIC. SPAL, DI BIAGIO VERS LE BANC. ROME, POUR LA PETITE DANSE 6 MILLIONS –

Les performances de Hellas Verona d’Ivan Juric ne passent pas inaperçues, en particulier la victoire convaincante d’hier contre la Juventus, et les premières attentions des grands clubs commencent à reposer sur l’entraîneur croate. Selon des rapports de Sky Sport, par exemple, le nom de Juric serait le premier sur la liste de Naples si l’entraîneur actuel Gattuso ne pouvait pas inverser la route d’ici à la fin de la saison.

Un nouveau formateur pour SPAL. Leonardo Semplici vers l’exemption. Gianni De Biasi avait été identifié comme le substitut possible, mais pour le moment l’ex technicien albanais aurait mis du temps à attendre d’autres opportunités. SPAL a donc décidé de virer sur Di Biagio. Accord jusqu’en juin avec option, destiné à une étape …

De nouvelles mises à jour viennent d’Angleterre concernant la rançon de Chris Smalling, qui est venu à Rome en prêt l’été dernier. Selon Express.co.uk, Manchester United souhaiterait 20 millions d’euros pour se priver définitivement de la centrale, tandis que la DS Petrachi en propose 14. Le défenseur anglais, pour sa part, a déjà exprimé sa volonté de rester dans la capitale mais très , sinon tous, dépendra de la qualification en Ligue des champions par les Giallorossi.

Giovanni Carnevali, directeur général de Sassuolo, s’est entretenu avec les micros de DAZN avant le défi contre SPAL: “Nous savons que nous devons beaucoup travailler, surtout sur la mentalité, l’équipe doit être consciente de ses moyens, elle doit savoir que les points sont surtout marqués avec les équipes à notre portée. Avec De Zerbi, nous nous rencontrons tous les jours, il n’est pas nécessaire de parler de renouvellements. La philosophie est d’attendre, il y aura du temps pour le faire, nous le ferons certainement sous peu mais avec De Zerbi ce n’est pas un problème. Nous savons que cela peut être demandé par les grands clubs, mais je pense qu’il n’y aura pas de problème. “

BARCELONE, LES YEUX SUR LUIS SUAREZ … MAIS C’EST COMME UN. EVERTON SUR GELHARDT. LE MANCHESTER UNITED PENSE UN POCHETTINO Barcelone pourrait passer d’un Luis Suarez à un autre. Comme on le sait, le club de Blaugrana recherche un joueur pour remplacer l’attaquant uruguayen, qui pourrait changer d’air après la grave blessure subie il y a quelques mois. Selon ce que rapporte Cadena Ser, le Barça aurait posé les yeux sur un homonyme de Luis Suarez, 22 ans qui évolue dans les rangs du Real Saragosse.

Visez l’avenir d’Everton de Carlo Ancelotti. Comme le rapporte The Sun, en fait, les Toffees auraient jeté leur dévolu sur le jeune attaquant Joe Gelhardt. Le footballeur né en 2002, en vertu de Wigan, a été désigné par beaucoup comme l’héritier possible de Wayne Rooney.

Mauricio Pochettino est toujours sans équipe mais son avenir est peut-être encore en Angleterre. Selon les dernières rumeurs du Mirror, en effet, l’ancien manager de Tottenham continue d’être considéré comme une option pour le banc par la direction de Manchester United. La position de Solskjaer ne semble pas entièrement solide et si la qualification aux compétitions européennes pour la prochaine saison n’arrive pas, alors un changement de technicien des parties d’Old Trafford pourrait être très probable.

Malgré sa fidélité à Aston Villa, Jack Grealish envisagera de déménager dans un grand club l’été prochain. Le joueur de 24 ans est fortement lié au club où il est né et a grandi mais il y a plusieurs clubs importants sur lui et selon les informations du Telegraph, un derby de Manchester entre City et United pourrait être déclenché pour son achat.