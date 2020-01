Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique le 14 janvier

© photo par Daniele Mascolo / PhotoViews

JOURNÉE INTENSE POUR L’INTER: L’ÉCHANGE POLITANO-SPINAZZOLA EST CLOS. LES AGENTS D’AMRABAT, CHONG, KUMBULLA ET RADU ARRIVENT. CENTROCAMPISTA DEL VERONA BLOQUÉ PAR LA FIORENTINE. VECINO-CONTE, RUPTURE. LES NERAZZURRI ESSAYENT DE LE METTRE DANS LE CADRE-ERIKSEN. PRÉSENTÉ UNE PREMIÈRE OFFRE DE 10 MILLIONS, L’OBJECTIF EST DE FERMER IMMÉDIATEMENT. PEDRO PRÈS DE FLAMENGO. MILAN, BORINI SE REND À HELLAS, PENDANT QUE RICARDO RODRIGUEZ EST À UN PAS DE PSV. LE DROIT D’ACHAT DE KJAER EST FIXÉ À 2,5 MILLIONS. BARROW-BOLOGNA, SEULE LA SIGNATURE MANQUE. MURILLO VA À CELTA, PUSSETTO OFFICIEL À WATFORD. NAPLES SUR TSIMIKAS, ESCALANTE À LAZIO POUR 4 ANS. STICCHI DAMIANI: “NOUS FAISONS TROIS AUTRES ACHATS”. PARME DEMANDE DE CAPRARI, OFFERT PAR LES ÉMIRATS À IAGO FALQUE. GÊNES SUR ARANA

L’Inter a fait une première offre pour Christian Eriksen, milieu de terrain de Tottenham qui expirera en juin. Pour le Danois, il y a eu une première proposition de 10 millions d’euros, contre les 20 demandés par les Spurs, comme l’explique Sky. Il est peu probable que les négociations se poursuivent avec ces chiffres, mais Eriksen n’a un accord que pour janvier: en juin, ce sera une autre histoire, avec les nombreux clubs intéressés par le danois.

Accord trouvé entre Inter et Rome pour l’échange entre Matteo Politano et Leonardo Spinazzola. Selon ce que rapporte Sky Sport, les parties sont à l’oeuvre, avec les agents, pour trouver une entente sur les formules et, surtout, les engagements des deux joueurs. Perdant un arrière complet, Petrachi est prêt à conclure avec les Glasgow Rangers pour Borna Barisic, gaucher né en 1992 dans l’équipe nationale croate: l’édition d’aujourd’hui du Corriere dello Sport le révèle.

Pedro s’éloigne de plus en plus de la Fiorentina et selon ce que recueille la rédaction de TuttoMercatoWeb.com au moment où le Flamengo a franchi le Gremio et est prêt à prendre l’attaquant avec la formule du prêt onéreux à environ un million d’euros avec le droit de rachat fixé à 12, pour un total de 13 millions qui iraient dans les coffres du club violet si les Brésiliens décidaient de l’acheter purement et simplement.

Acheteurs recherchés Matias Vecino. Comme le souligne La Gazzetta dello Sport ce matin, le milieu de terrain uruguayen est désormais sorti de l’entraîneur d’Antonio Conte. En fait, entre les deux, le sentiment du point de vue du personnage n’a jamais été déclenché et un certain comportement du joueur, au cours de la saison, n’a pas été digéré par l’entraîneur. Les Nerazzurri tentent d’insérer l’ex Fiorentina dans l’opération qui pourrait amener Eriksen à Milan.

Sinouh Mohamed, agent de Sofyan Amrabat et Chong, s’est rendu au siège de l’Inter pour faire le point sur ses clients. A noter également la présence d’Oscar Damiani (agent d’Ionut Radu, gardien de but prêté à Gênes qui pourrait changer de zone) et de Gianni Vitali (agent de Kumbulla, défenseur de Vérone dans le collimateur du club Nerazzurri).

La Fiorentina a décidé de prendre des mesures énergiques contre Sofyan Amrabat, milieu de terrain de Hellas Verona, poursuivi par tous les grands clubs. Aujourd’hui, l’Inter a rencontré son agent. Napoli semblait à un pas de son achat, après avoir trouvé un accord avec les Scaligeri, mais la demande de clause de résolution a bloqué sa situation. Pour l’alto cela ne semble pas être un problème, donc Amrabat pourrait vraiment se retrouver à Florence: maintenant un accord est nécessaire entre les clubs, mais l’inclusion – explique Sky – est très forte, à tel point que l’alto est en pole, évidemment pour juin.

Le PSV Eindhoven est à deux pas de Ricardo Rodriguez, arrière gauche de Milan et de l’équipe nationale suisse. La rencontre d’aujourd’hui avec Zvonimir Boban a été positive, aucun accord n’a encore été trouvé mais les Néerlandais sont sérieux et prêts à conclure. La demande est d’environ 10 millions d’euros, elle peut probablement être réalisée avec des bonus. Pour éviter une perte, compte tenu des 15 millions versés à Wolfsburg et du contrat de quatre ans, Milan devra en recevoir au moins 5,6. L’idée est que Ricardo Rodriguez ne reviendra pas dans six mois, car l’accord expire en 2021 et ce ne serait pas une bonne idée d’avoir un joueur non titulaire à 12 mois du point de congélation. Donc, l’accord se terminera probablement par une fin heureuse.

Au lendemain du passage officiel de Simon Kjaer à Milan, d’autres détails émergent sur l’opération qui a donné à Pioli le défenseur tant attendu. Comme l’indique La Gazzetta dello Sport ce matin, en effet, le rachat de l’ancienne centrale Atalanta au cours de l’été prochain coûterait aux Rossoneri environ 2,5 millions d’euros. Le joueur, détenu par Séville, est quant à lui arrivé sur un prêt semestriel avec une option d’achat.

Musa Barrow est pratiquement un joueur de Bologne. L’attaquant a en effet effectué la première partie des visites médicales dans la matinée et est prêt à signer le contrat avec son nouveau club. Atalanta recevra 13 millions d’euros plus 6 bonus et la formule sera celle du prêt avec obligation de remboursement. Le footballeur rejoindra le club Felsine pour les 4 prochaines années et son salaire sera de 500 mille euros par saison.

Surprise sur l’avenir de Jeison Murillo. Le défenseur quitte la Sampdoria mais ne se rend pas à Galatasaray. L’accord trouvé maintenant, va à Celta Vigo en Espagne.

Après un an et demi passé en Udinese, l’attaquant argentin Ignacio Pussetto il quitte les Bianconeri pour rejoindre Watford, un autre club aux mains des propriétaires du Friuli club, ou de la famille Pozzo. L’attaquant a signé un contrat de quatre ans et demi. Voici l’annonce via Twitter arrivée avec une courte vidéo avec la signature du joueur:

Le travail de Cristiano Giuntoli se poursuit, avec l’intention de changer plusieurs pions pour la révolution qui frappera les Azzurri en été: en ce qui concerne l’aile gauche, le nom en pole position est toujours celui de Kōstas Tsimikas, L’arrière-classe de l’Olympiacos ’96 qui pourrait être l’héritier de Ghoulam si l’Algérien part: selon Corriere dello Sport, l’alternative reste Ricardo Rodriguez de Milan.

Gonzalo Escalante sera un nouveau joueur de la Lazio. Après la signature de la chronique de quatre ans sur ces colonnes, de plus amples détails sur l’actuel joueur d’Eibar apparaissent dans La Gazzetta dello Sport d’aujourd’hui. Le milieu de terrain né en 1993, pris par Tare en transfert gratuit à partir du 1er juillet, gagnera en effet 1,4 million d’euros par saison.

Gênes très actif sur le marché pour renforcer l’effectif de monsieur Nicola. Comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, parmi les nombreux objectifs que le Griffin évaluerait également Guilherme Arana pour les voies latérales. Détenu par Séville, le Brésilien né en 1997 est en effet prêt à clôturer prématurément son prêt à Atalanta, où il a trouvé très peu d’espace à ce jour, et propose également des offres du Brésil et de la Russie.

Sirènes des Emirats pour Iago Falque, l’Espagnol est tenté par une proposition qui lui est envoyée de Dubaï. Comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, l’attaquant voudrait rester à Turin, mais à 30 ans, il pourrait également décider de tenter d’arracher le dernier contrat important de sa carrière. Des heures de réflexion donc, compte tenu également de l’intérêt de SPAL pour l’Italie.

Selon le rapport Corriere dello Sport d’aujourd’hui, Parme aurait officiellement demandé Gianluca Caprari à Sampdoria. Après seulement 541 minutes jouées jusqu’ici avec le maillot bleu, assaisonné de trois buts, l’avenir de Caprari pourrait parler de croisé. Mais la négociation est loin d’être conclue: la Sampdoria demande un chiffre de l’ordre de 14/15 millions d’euros, beaucoup trop. Un coup du joueur est donc attendu, ce qui s’il force la main pourrait faciliter la négociation.

À travers son site officiel, Hellas Verona a annoncé l’arrivée de Fabio Borini, qui devient ainsi un nouvel attaquant jaune-bleu. Pour lui, le maillot numéro 16.

Le président de Lecce, Saverio Sticchi Damiani, s’est exprimé lors de la conférence de presse pour faire le point sur la saison à l’issue du premier tour, mais aussi s’attarder sur le marché: “Nous n’avons pas un euro de dette auprès des banques et l’entreprise que je représente doit continuer à suivre cette voie. Tous les opérations de marché, à la fois sortantes et entrantes, sont entièrement partagées par la partie technique, c’est-à-dire le directeur sportif et l’entraîneur. En plus de Donati et Deiola, il y aura trois autres greffons, un défenseur central, un milieu de terrain et un meneur de jeu, si certaines situations se produisent. Elle ne lâche pas un pouce. Il faut à tout prix défendre cette Serie A “, selon certaines déclarations rapportées par le site officiel de la société.

JORDI CRUIJFF NOUVEAU CT DE L’EQUATEUR. CAVANI, L’ATHLÉTISME NOUS ESSAYE MAIS LE PSG DIT NON. AUSSI MOURINHO EN COURS. BORDEAUX, PAULO SOUSA À BILICO. IDÉE NZONZI POUR LA VILLA ASTON. BETIS ANNONCE GUIDO RODRIGUEZ

Jordi Cruijff est le nouveau commissaire technique de l’Équateur. Il remplace Hernan Dario Gomez. Agé de 45 ans, le Néerlandais est de retour de l’expérience en Chine au volant du Chongqing Dangdai Lifan avec lequel il a terminé à la 10e place du championnat.

Le directeur général de l’Atletico Madrid Gil Marin aujourd’hui, il s’est envolé pour Paris pour la réunion de la CEA et à l’occasion, il a rencontré les dirigeants du Paris Saint-Germain pour poursuivre la négociation Edinson Cavani. L’Uruguayen est en tête de liste de Simeone qui n’a demandé “que” lui pour l’attaque, le seul à pouvoir augmenter le niveau de l’équipe. Le joueur a déjà donné son feu vert à l’accord, mais les Français ont fait savoir qu’ils n’étaient pas prêts à le laisser partir. Le signaler est AS.

Vu la blessure grave qu’il a frappée Harry Kane, José Mourinho, entraîneur de Tottenham, aurait été visé Edinson Cavani, depuis quelque temps parmi les buts de l’Atletico Madrid. Outre l’ancien Napoli, les noms de Piatek, Benteke et Llorente. Pour le signaler, c’est le Telegraph.

Selon ce que rapporte Le10Sport, face à la crise des résultats qui traverse Bordeaux, le club français envisagerait la possibilité d’exempter Paulo Sousa. Les Girondins auraient déjà contacté Laurent Blanc comme substitut potentiel du portugais.

Steven Nzonzi quittera Galatasaray pendant cette session de marché de transfert d’hiver. Le Français, qui a quitté Rome en été pour atterrir en Turquie, s’est retrouvé dans le collimateur d’Aston Villa, qui l’aimerait en vue de la seconde moitié de la saison malgré avoir déjà acheté Drinkwater pour la médiane. Le Daily Star le rapporte.

Par le biais de ses canaux officiels, Betis Siviglia a annoncé qu’il avait acheté le milieu de terrain argentin Guido Rodriguez au Club America. Le joueur, né en 1994, a signé un contrat jusqu’en 2024.