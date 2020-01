Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique le 15 janvier

© photo par Daniele Mascolo / PhotoViews

La distance entre Inter et Tottenham pour Christian Eriksen se rétrécit. À ce jour, il y a une différence d’environ 5 millions entre l’évaluation que les Spurs font du meneur de jeu danois et l’offre Nerazzurri: 20 la demande du club londonien, 15 la proposition faite par Ausilio: nous continuons à négocier, car Inter veut donner à Conte le premier vrai coup de marché de 2020. Dans le blitz anglais d’Ausilio, le nerazzurri a approché la demande de Chelsea pour Olivier Giroud, atteignant 5 millions et demi de bonus d’offre supplémentaires pour sa carte, tandis que l’accord a été avec le joueur depuis un certain temps. La conclusion de l’accord est donc attendue par courrier serré, avec Conte qui pourrait permettre à cet attaquant de faire respirer Lukaku.

La signature de Leonardo Spinazzola pour l’Inter il n’y en a pas encore: le fitness sportif viendra si le joueur passe aujourd’hui à la Pinetina des épreuves physiques auxquelles il sera soumis. À ce stade, si tout se déroule comme prévu, il pourra signer le contrat avec le Nerazzurri, en fait déjà prêt. En conséquence, Matteo Politano attend également, qui devrait emprunter la route d’hiver et renforcer l’attaque des Roms.

Quique Setien loin Arturo Vidal Inter. La première décision prise par le nouveau manager de Barcelone serait de confirmer et de conserver le milieu de terrain chilien dans l’équipe. Lors de la première rencontre avec la direction après son arrivée au blaugrana, le successeur de Valverde a demandé à Abidal et Bartomeu d’éviter tout transfert sur le marché de janvier. Le seul mouvement envisagé serait celui d’un nouveau numéro 9, compte tenu de la grave blessure de Luis Suarez.

Dani Olmo déménagera bientôt à Milan. Ou du moins c’est ce que Sportske Novosti, l’un des principaux journaux sportifs croates, affirme sur la page d’accueil de son site Web pour mettre en évidence l’actualité d’une offre du club de l’AC Milan pour le talentueux Espagnol. Le Dinamo Zagreb accepterait les 30 millions proposés par Boban et Maldini, et passerait le ballon au joueur, qui ne dédaignerait pas l’idée de passer à un club aussi glorieux. Pour le moment, les confirmations ne viennent pas de la société Via Aldo Rossi.

Cengiz Under veut quitter la Roma et Milan ne pourrait le prendre carrément qu’en cas de sortie d’un attaquant. Il y a quelques jours, l’hypothèse d’un échange avec Suso est apparue: bien que les Giallorossi aient déjà pris Politano, l’Espagnol reste une cible. Et selon Sky Sport, le turc est une idée appréciée par le club Rossoneri.

Ricardo Rodriguez a choisi le Fenerbahce. L’arrière milanais, sollicité à la fois par le club turc et le PSV, a décidé d’accepter l’offre du premier: la formule sera un prêt avec une obligation de remboursement de 5 millions d’euros.

La rencontre de Milan hier avec l’agent de Diego Laxalt, Vincent Casella, pourrait apporter quelques nouvelles aux uruguayens. Après une première partie de championnat irréprochable avec Turin, l’équipe est pourchassée par Alaves, Eibar et Majorque, clubs qui ont déjà apporté quelques offres pour sa carte. Il y a aussi l’hypothèse d’un éventuel retour au port d’attache, compte tenu de la vente désormais imminente de Ricardo Rodriguez.

Après avoir vendu Dabbur et Javier Hernández, Séville aurait jeté son dévolu sur Krzysztof Piatek et serait prêt à faire son offre à Milan. Monchi, qui connaît bien Pistolero, considère le Pôle de Pioli comme la meilleure solution du marché et pourrait proposer un prêt avec obligation, les Rossoneri allant récolter 30 millions d’euros en juin.

Le nom de Suso il est l’un des premiers sur la liste des sorties de l’AC Milan et certaines offres pourraient provenir de la Liga. Getafe, Séville et Valence y réfléchissent mais les Rossoneri veulent juste clôturer une éventuelle opération en insérant l’obligation de rachat.

Paul Pogba quittera certainement Manchester United à la fin de la saison avec les Red Devils qui n’ont pas l’intention de le revendre tout de suite à cause de la difficulté de retrouver un remplaçant lors des négociations d’hiver. Le Français, contesté par le Real Madrid et la Juventus, préférerait rejoindre son idole zidane en Espagne, plutôt que de revenir au noir et blanc.

Manuel Neuer prochain gardien de but de la Juventus: c’est l’hypothèse avancée par France Football, qui clarifie à quel point son moment au Bayern semble passé, également sous prétexte de jouer tous les matches sans laisser la place au jeune Alexander Nübel rampant, qui dans la maison bavaroise considère le avenir de la porte. Selon le magazine français, les bianconeri seraient en pole position dans la course à l’allemand, qui pourrait se substituer à Szczesny, dont l’avenir est en danger étant donné que le renouvellement du contrat avec les bianconeri n’est pas encore arrivé.

De la manière habituelle, Aurelio De Laurentiis annonce l’arrivée de Stanislav Lobotka, qui devient ainsi le deuxième renfort de l’année pour Naples après Diego Demme. Après une longue poursuite, le mariage entre le club slovaque et napolitain est donc couronné, ce qui l’a éloigné du Celta après quatre-vingt-dix apparitions avec le club galicien.

Radio Kiss Kiss raconte l’histoire d’un Naples très intéressé par Gaetano Castrovilli pour la prochaine session de marché d’été. Impossible d’atteindre le joueur en janvier, où pourtant la ligne médiane s’est déjà renforcée avec Demme et Lobotka. Plus simple de convaincre la Fiorentina de la priver en été, avec les Pouilles qui achèveraient la révolution médiane inaugurée en hiver.

La Roma mise fortement sur Borna Barisic mais les Rangers font un mur. Le club écossais demande un chiffre très élevé et Steven Gerrard ne voudrait pas le démarrer. C’est pourquoi les Giallorossi regardent autour, avec le nom de Silvio Anocic del Cibalia, ce qui pourrait être une option.

Accord pratiquement conclu entre la Fiorentina et Flamengo pour le retour de Pedro au Brésil. Selon ce qui a été collecté par notre rédaction, la formule sera celle du prêt onéreux à 2 millions d’euros avec droit de remboursement, qui peut devenir une obligation sous certaines conditions, à 14 ans. La Fiorentina a garanti le droit de recompra à l’attaquant.

Paolo Ghiglione ciblé par Atalanta. Le club Nerazzurri est prêt à faire une offre à Gênes pour le joueur défensif et vise à fermer assez rapidement.

Jeison Murillo il est un nouveau joueur du Celta Vigo. Le Colombien né en 1992, lit-on sur le site officiel du club galicien, quitte la Sampdoria avec la formule de prêt avec droit de rachat en faveur des Espagnols. Aujourd’hui Murillo a subi les visites médicales et demain il sera présenté à la presse.

SPAL veut faire évoluer son championnat et quitter la zone rouge du classement au plus vite: selon les dernières collections de la rédaction Sky, le directeur sportif Vagnati a un accord avec Turin Kevin Bonifazi et Iago Falque. Après avoir collecté la disponibilité du Caire, nous travaillons pour le bien des joueurs, en particulier l’Espagnol, qui a été freiné par les blessures de la grenade et doit jouer. Pour Bonifazi, qui en serait à sa troisième expérience à Ferrare, la négociation se poursuit depuis un certain temps.

Lecce a ciblé Antonin Barak. Le club du Salento est à la recherche de renforts pouvant donner de la qualité au milieu de terrain de Liverani et en ce sens il aurait évolué pour comprendre la situation du joueur. L’idée des Giallorossi serait d’emprunter Barak avec un droit de rachat, même si l’Udinese en ce moment a pris le temps d’évaluer la situation de ce qui est la première alternative à Rodrigo De Paul. Pendant ce temps, les Salentins saluent Andrea Tabanelli: le joueur va directement à Frosinone.

MARCO MOTTA COMMENCE DE L’INDONÉSIE. TODIBO À SCHALKE, GEDSON FERNANDES À TOTTENHAM. COATES RENOUVELLE AVEC LE SPORT. ARSENAL SUR KURZAWA, REAL A UN ACCORD AVEC VAN DE BEEK. ROJO AU MEXIQUE, CAVANI DEMANDE LA VENTE AU PSG

Sporting CP a annoncé, à travers ses canaux, le renouvellement du contrat de Sebastian Coates. Milieu de terrain né en 1990, l’Uruguayen a prolongé jusqu’en juin 2023 avec une année d’option en sa faveur.

Leyvin Kurzawa, laissé à l’extérieur par le PSG, s’est retrouvé dans le collimateur d’Arsenal. C’est ce qu’a rapporté RMC Sport, selon lequel les dirigeants des Gunners sont en contact étroit avec les agents des joueurs, suivis également ces dernières semaines par l’Inter. Arsenal cherche à conclure l’accord avec le joueur avant juin, lorsque Kurzawa sera libre de signer étant donné la fin du contrat avec le PSG.

Jean-Clear Todibo il est un nouveau joueur de Schalke 04. Le club de Gelsenkirchen a annoncé il y a quelques minutes l’arrivée du défenseur français, également récemment suivi de Milan. Le centre est prêté pour six mois à Barcelone, avec un droit de rachat fixé à 25 millions d’euros plus les bonus.

Nouvelle aventure pour Marco Motta. L’ancien défenseur de la Juventus, Gênes, Turin et Udinese entre autres, a signé avec Persija Jakarta, l’un des clubs les plus prestigieux du championnat indonésien.

Wolsfburg a finalisé l’achat de Marin Pongracic, défenseur central originaire du Red Bull Salzburg. Contrat de quatre ans et demi jusqu’au 30 juin 2024 et numéro de maillot 22 pour le joueur, qui effectue actuellement sa première séance d’entraînement avec l’équipe.

Selon ce que rapporte De Telegraaf, il serait fait pour le passage de Donny van de Beek au Real Madrid cet été. il y a déjà un accord entre les parties et le même joueur, retenu l’été dernier, est prêt à faire le grand saut. Le joueur s’intéresse également à plusieurs clubs de Premier League.

Marcos Rojo est sur le point de quitter Manchester United. L’Argentin a dit non au retour au Sporting CP où il a joué avant de passer aux Red Devils. L’adieu, cependant, approche à grands pas et selon ce que recueille Tuttomercatoweb, le Sud-Américain de vingt-neuf ans aurait une maxi offre du Mexique à laquelle il pourrait bientôt dire oui.

Comme le rapporte L’Equipe Edinson Cavani, il pousse à quitter le Paris Saint-Germain. Le joueur a informé la direction parisienne et ses coéquipiers de son intention de changer d’air. Diego Simeone est prêt à embrasser l’Uruguayen, le PSG malgré les 33 ressorts du joueur et le contrat expirant le 30 juin n’ayant pas l’intention de faire de remises.

Tottenham annonce le rachat de Gedson Fernandes, milieu de terrain de Benfica. Prêt de 18 mois avec droit de rachat. 21 ans, originaire de Sao Tomé et Principe mais avec un passeport portugais, il est une équipe nationale des moins de 21 ans de la sélection lusitanienne.