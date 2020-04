Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique le 16 avril

NAPLES COMME RASHICA ET POURRAIT RENOUVELER LE CONTRAT MAKSIMOVIC, MILAN EST SUR L’EMERSON DE BETIS SÉVILLE. MEDEL PEUT RESTER JUSQU’EN 2022, MILINKOVIC-SAVIC EST DANS LA VUE DE PARIS SAINT GERMAIN ET MANCHESTER UNITED, QUI EST AUSSI SUR KOULIBALY. ROME AIME KOVALENKO. L’ATALANTA PEUT ENVOYER DES CHATAIGNES, IL Y A LE TOTTENHAM SUR GODIN

Il y a plusieurs équipes sur Milot Rashica, un Kosovar du Werder Bremen. Dans les semaines à venir, selon l’agent, il y aura un accord pour le joueur qui quittera presque certainement la Bundesliga. La Lazio était également sur le joueur. Au lieu de cela, il semble une formalité le renouvellement de Maksimovic avec Napoli, après les excellentes performances de cette saison.

Milan réfléchit au possible changement de Theo Hernandez. Après le retour provisoire de Diego Laxalt – qui quittera cependant les Rossoneri en juin – les Rossoneri se tournent vers l’Espagne: Emerson del Betis est la cible principale.

Au détriment de ce à quoi il aurait pu ressembler ces dernières semaines, le Chilien Gary Medel pourrait rester à Bologne. Le mastiff de milieu de terrain voudrait se battre pour une position de départ et éventuellement prolonger son contrat avec les Felsinei jusqu’en 2022.

Manchester United vise Kalidou Koulibaly, défenseur central de Napoli. Le Sénégalais a coûté plus de 100 millions jusqu’à la saison dernière, désormais De Laurentiis devra à terme atténuer ses demandes. Les Red Devils sont également sur Milinkovic-Savic: même pour lui le chèque bat presque tous les records, mais il reste à battre la concurrence de Manchester United.

La Roma parie sur le milieu de terrain du Shakhtar Donetsk Viktor Kovalenko. L’Ukrainien serait soutenu par Paulo Fonseca qui l’a déjà à son service. Besiktas est également sur lui.

Atalanta a de nombreux bijoux exposés, mais Timothy Castagne ces dernières semaines – avant l’affaire Coronavirus – n’a pas trouvé beaucoup d’espace. Le Belge pourrait décider de ne pas renouveler son contrat avec les Nerazzurri, à la recherche du transfert millionnaire. La valorisation est d’environ 15 millions d’euros et de nombreux clubs sont sur lui.

Diego Godin n’a pas pleinement convaincu l’Inter et peut commencer l’été prochain. Tottenham de José Mourinho est également sur l’ouragan qui serait prêt à égaliser le contrat que l’ancien capitaine de l’Atletico Madrid reçoit: 6 millions d’euros par saison.

Timo Werner reste une cible concrète pour Liverpool. Comme nous le lisons en fait dans les pages du journal anglais The Sun, Jurgen Klopp avait prévu une réunion pour tenter de convaincre l’attaquant de Leipzig. L’urgence provoquée par le Coronavirus a tout bloqué, mais sûrement, une fois que la normale est revenue, le technicien rouge retournera au bureau pour la pointe allemande forte.

Geronimo Rulli ne sera pas racheté par Montpellier. Le club français a communiqué à la Real Sociedad, ces derniers jours, son intention de ne pas utiliser l’option fixée à 11 millions d’euros pour pérenniser l’achat du gardien argentin, anciennement Manchester City et cela lors des dernières séances de marché. approché de Rome et de Naples. Cependant, il ne restera pas avec la Real Sociedad, Rulli. La valorisation est d’environ 8 millions d’euros et Séville semble prête à lui confier la porte. Tout dépendra évidemment de la situation du Coronavirus, mais les Andalous semblent être au premier rang pour le gardien de but.

Manchester United est prêt à devenir fou Jude Bellingham, très jeune talent de Birmingham City. Le bébé prodige semblait être très proche du Borussia Dortmund, mais comme le rapporte le journal anglais The Sun, les Red Devils sont prêts à battre la concurrence avec une super offre de près de 60 millions d’euros.

Le Bayern Munich dira presque certainement au revoir à David Alaba et Jerome Boateng et pour renforcer l’arrière-garde, il serait prêt à faire la folie pour Dayot Upamecano, défenseur central en vigueur à Leipzig, déjà dans le collimateur d’Arsenal et du Real Madrid. Le Français a un contrat jusqu’en 2021 et la clause passera de 100 millions d’euros à 60 millions d’euros cet été.

Quique Setien reprend la parole, cette fois au RAC1. L’entraîneur de Barcelone a fait des déclarations intéressantes à propos de Coutinho, un joueur appartenant aux Blaugrana mais prêté au Bayern Munich: “Je pense que c’est un grand joueur, je l’aime beaucoup. Il est prêté mais je pense qu’il reviendra ici au début de la saison prochaine. Je vais lui parler pour lui demander quelles sont ses intentions. “

Selon ce que rapporte The Independent, Newcastle est à la maison pour le changement de propriétaire. Des sources proches des parties assurent que tout sera terminé d’ici la fin du mois. Mike Ashley, qui possède le club depuis 13 ans, serait à un pas de la remise à un groupe saoudien (PCP Capital Partners) qui n’implique rien de moins que le prince héritier Mohammed bin Salman. Coût de l’opération 300 millions de livres sterling.

Nenad Bjelica n’est plus le manager du Dinamo Zagreb. Le club a annoncé cela avec une maigre déclaration, qui indique que les parties ont décidé de mettre fin à la collaboration. Pour mémoire: le 2 mars dernier, le club a obligé ses membres à accepter une manière particulière de recevoir les émoluments: un tiers normalement, un tiers au cours des six prochains mois et le dernier tiers en tant que «don» à l’entreprise pour les lourdes pertes de cette période.