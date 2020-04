Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique le 18 avril

INTER, KEAN EST AUSSI SUR LE CARNET POUR RENFORCER L’ATTAQUE. JUVENTUS, NOUS RECHERCHONS UN PARTENAIRE POUR CR7: MILIK EST AUSSI EN VUE DE PARATICI. TURIN, CONTACTS AVEC RAIOLA: COMME BONAVENTURA. ROME, SANS DÉPART, LES JOUEURS COUPERONT QUATRE MOIS DE SALAIRE. LAZIO, SZOBOSZLAI RESTE UN OBJECTIF. NAPLES, OFFRE MONACO POUR MERTENS. INTER, DE VRIJ RENOUVELLEMENT À VENIR

En attendant de savoir quel sera l’avenir de Lautaro Martinez, l’Inter sonde diverses pistes pour l’attaque et parmi les nombreux noms du carnet Nerazzurri, le nom de Moise Kean apparaît également. Comme nous le lisons en fait sur les pages de Tuttosport, l’agent de l’attaquant, Mino Raiola, voudrait à nouveau traiter avec un joueur de haut niveau avec l’Inter. Les relations avec Marotta sont bonnes, il n’est donc pas improbable de penser à Kean dans les Nerazzurri. L’attaquant, racheté par Everton l’été dernier en payant 30 millions d’euros, ne semble pas s’être adapté au climat du Premier ministre et souhaite revenir en Italie également en vue des Championnats d’Europe. Pour l’Inter, il pourrait s’agir d’un investissement limité, étant donné qu’Everton pourrait le vendre pour environ 25 millions d’euros, afin qu’il puisse investir massivement dans d’autres rôles.

Un nouveau prétendant apparaît pour Arkadiusz Milik, l’attaquant de Naples qui quittera très certainement le blues à la fin de la saison. Comme vous pouvez le lire sur les pages de Tuttosport, l’attaquant polonais s’est retrouvé dans le collimateur de la Juventus. Les dirigeants noirs et blancs ont commencé à sonder le sol, même si l’urgence sanitaire ne permet toujours pas de se rencontrer. On comprendra plus tard si l’accord peut être conclu, également parce que – contrairement à ce qui s’est passé avec Higuain avec la clause – Milik est sur le point d’expirer mais ce n’est pas un paramètre nul et nous devrons être d’accord avec Napoli. La seule certitude est que la piste est en béton et la Juve voudrait allier un pourboire de moins de 30 ans, habile en tête et sur les berges, à Cristiano Ronaldo.

Au cours des derniers jours, Enzo et Mino Raiola ont proposé Giacomo Bonaventura à Turin, quittant Milan et prêt à signer pour un nouveau club sur un transfert gratuit pour la prochaine saison. Les grenades sont en train d’être écoutées mais évaluent concrètement la possibilité de mettre le milieu de terrain sous contrat qui a une grande envie de se relancer après des mois difficiles. Pour le signaler, c’est La Gazzetta dello Sport.

Après la Juventus et Parme, Rome a également trouvé un accord pour réduire les salaires. Les joueurs et le personnel technique abandonneront le mois de mars, s’étalant sur les trois mois suivants (avril, mai et juin) du prochain exercice, c’est-à-dire celui de la saison 2020-2021. Évidemment au cas où vous reviendriez jouer. Si vous ne retournez pas sur le terrain pour terminer la saison, les joueurs abandonneront les quatre mois en question. Une économie à laquelle s’ajoute également la renonciation par les gérants à un versement mensuel. L’impact positif sur le prochain budget devrait être de l’ordre de 30 millions d’euros. Pour le signaler, c’est La Gazzetta dello Sport.

Dominik Szoboszlai, milieu de terrain du Red Bull Salzburg, reste toujours dans les pensées de la Lazio et du directeur sportif Igli Tare malgré la compétition de l’AC Milan, la foule au milieu du terrain et le prix, 20-25 millions d’euros, demandé par le club autrichien. Selon ce que rapporte Lalaziosiamonoi.it, le manager de Biancoceleste estime beaucoup la classe hongroise 2000 et serait prêt à faire un sacrifice pour le conduire à la cour de Simone Inzaghi. Le moyen préférable serait d’amincir le département du milieu pour éviter de briser l’équilibre consolidé, mais il n’est pas exclu que Tare essaie de défier le club Rossoneri pour le talentueux milieu de terrain même sans sorties.

Selon ce que révèle le portail français Onzemondial.com, Monaco est prêt à passer à l’attaque de l’attaquant napolitain Dries Mertens et aurait déjà présenté une offre au footballeur belge qui, à la fin de la saison, sauf surprises, sera libéré du club napolitain. Le club français ne serait cependant pas très optimiste quant à l’accord étant donné la position actuelle au classement, cinquième et hors Ligue des champions, et la forte concurrence de l’Inter et de certains clubs anglais, surtout Chelsea, pour l’attaquant italien.

Inter verrouille sa défense. Dans les semaines où la question de Lautaro Martinez sur l’avenir de Nerazzurri reste en suspens, le club milanais a poursuivi le dossier de marché de Milan Skriniar et Stefan de Vrij: la centrale slovaque – écrit La Repubblica – a déjà signé le renouvellement, tandis que celui des Néerlandais arrive.

BARCELONE, NEYMAR À TOUT PRIX: DEMBELE, UMTITI ET TODIBO LES CONTREPARTS POSSIBLES. LE PSG ET KURZAWA POURRAIENT MAINTENIR RESTER: HYPOTHÈSE DE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT. AJAX, IL Y A UNE LIGNE POUR ONANA: AU MOINS 40 MILLIONS SONT NÉCESSAIRES POUR LE GARDIEN DE BUT. BVB, SANCHO-UNITED SEULEMENT EN CAS DE QUALIFICATION DES CHAMPIONS RED DEVILS. LEIPZIG, UNE ÉTAPE RASHICA POUR LE POST-WERNER: RED BULL PRÊT À PAYER LA CLAUSE. BARCELONE, GRIEZMANN A DÉCIDÉ: VEUT RESTER, AVEC OU SANS LAUTARO. BAYERN MONACO, PROBLÈMES DE RENOUVELLEMENT DE NEUER. ET LES SÉNATEURS SONT EN COLÈRE AVEC LE CLUB. RENNES, TROIS GRANDS SUR LE TALENT NOAH FRANCOISE: PSG, ARSENAL ET SÉVILLE EN PENSENT.

Barcelone ne lâche pas Neymar. Selon ce qui est rapporté dans l’édition d’aujourd’hui du Mundo Deportivo, le club catalan voudrait ramener la star brésilienne dans le Blaugrana et serait disposé à vendre trois éléments en retour. Ce serait Ousmane Dembele, Samuel Umtiti et Jean-Clair Todibo.

La négociation qui devrait amener Layvin Kurzawa à Arsenal prend la forme d’un feuilleton. Selon les rapports de l’édition d’aujourd’hui de Sport, certains scénarios ont changé concernant le défenseur du Paris Saint-Germain. Le joueur pourrait également renouveler son contrat avec le club Blaugrana.

Il y a une file d’attente pour Andre Onana. Le gardien de l’Ajax est entré dans la ligne de mire des clubs adverses et sera probablement l’une des pièces les plus appréciées lors des prochaines sessions du marché des transferts. Les prétendants seraient Chelsea, Barcelone et Paris St-Germain. Selon les informations du Telegraph, le club néerlandais aurait fixé le prix à environ 40 millions d’euros.

Il sera l’un des acteurs les plus convoités de la prochaine session du marché des transferts. Il y a plusieurs équipes qui seraient intéressées par Sancho avec Manchester United qui semblent être en avance. Selon les rapports du Daily Express, il ne pourrait accepter la transition vers les Red Devils que s’il se qualifie pour la prochaine Ligue des champions.

La Lazio a bien aimé, est toujours suivie de Napoli, mais l’avenir de Milot Rashica devrait toujours être en Allemagne. Selon ce qui a été écrit par Ruhr Nachrichten, l’attaquant du Werder Bremen serait très proche de Leipzig, qui à la fin de la saison accueillera très certainement Timo Werner. Le journal allemand a déclaré que le partenariat de Red Bull serait prêt à payer la clause de 38 millions d’euros, après avoir fait de grands progrès pour l’accord avec le joueur.

Barcelone cherche un nouveau renfort en attaque et la cible principale est Lautaro Martinez. Mais ce n’est pas pour cela qu’Antoine Griezmann semble prêt à se rendre, en effet. Comme l’a rapporté Marca, même dans le cas de l’achat de l’Argentin de l’Inter, le champion du monde français pointera ses pieds et tentera de jouer ses cartes blaugrana. Malgré l’intérêt du PSG (et l’hypothèse éloignée de l’Inter), l’ancien Atletico Madrid fera tout pour rester à Barcelone.

Manuel Neuer et le Bayern Munich, ensemble ou non? Le renouvellement du gardien allemand devient un véritable feuilleton. Le contrat du capitaine expirera en 2021 et, pour le prolonger, l’intéressé demande encore quatre ans et un important ajustement de l’engagement, il est même estimé à 20 millions d’euros par saison. Mais, pour le moment, le club bavarois ne voudrait pas aller au-delà d’une proposition jusqu’en 2023. Et cela aurait provoqué la colère de Neuer lui-même, mais aussi des autres sénateurs (Kimmich, Lewandowski, Muller). Une véritable crise des vestiaires, que le Bayern espère résoudre avant de revenir à la normale. Sport Bild l’a écrit.

Le PSG, Arsenal et Séville se sont mis sur la piste de Noah Françoise, Milieu défensif rennais. Né en 2003, il est considéré parmi les meilleurs prospects de France, mais n’a pas encore signé son premier contrat professionnel. Pour ceux-là, il y a ceux qui veulent en profiter, l’arracher au club français. Le signaler est Footmercato.