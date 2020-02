Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique le 18 février

Le point sur toutes les nouvelles du marché des transferts de l’époque vient de passer aux archives. Parmi les rumeurs, les négociations et les coulisses, voici les nouvelles les plus importantes.

OFFICIEL: BORUSSIA DORTMUND RACHÈTE IMMÉDIATEMENT LES EMRE CAN DU JUVENTUS. BIANCONERI TOUJOURS ATTENTIF AUX PETITS, MAIS REGARDEZ AUSSI MILAN. ROME SUR FLORINEL COMAN, MERTENS ENTRE NAPLES, INTER ET MONACO. VIGORITO A RÉNOVÉ AVEC LECCE

Le Borussia Dortmund a officialisé le rachat de Emre Can de la Juventus. Le prêt du milieu de terrain de 26 ans deviendra un achat définitif cet été. Pour l’accord de Can jusqu’au 30 juin 2024. Il s’agit de l’annonce officielle des bianconeri: “La Juventus Football Club SpA annonce que, suite à la survenance des conditions contractuelles préétablies, l’obligation d’acquérir définitivement par le Borussia Dortmund a été activée GmbH & Co. KGaA du droit à la performance sportive du footballeur Emre Can contre une contrepartie de 25 millions d’euros payable en trois ans. Cette opération génère un effet économique positif d’environ 12,4 millions d’euros, net de la contribution de solidarité et frais accessoires “.

Pas seulement le rachat possible de Chris Smallingsans les champions 2020-2021, la Roma devrait également réévaluer la permanence des différents joueurs Edin Dzeko, Javier Pastore, Diego Perotti, Federico Fazio, Juan Jesus, Aleksandar Kolarov et Davide Santon. Tel que rapporté par le Corriere della Sera, en fait, la nouvelle propriété serait obligée de réduire le nombre d’engagements, notamment en coupant les joueurs “plus âgés” de l’équipe.

Des nouvelles arrivent également pour les Roms. Le club Giallorossi avait ces derniers jours, explique Sport.ro, un homme en Roumanie à voir Florinel Coman. Né en 98, le joueur est noté pour l’été. Attaquant estimé à 20 millions d’euros par le FCSB, il y a aussi West Ham dans l’équipe nationale roumaine.

Dries Mertens évaluer et réfléchir, écouter et prendre du temps. L’argument est évidemment l’avenir à la fin de cette saison, lorsque son contrat avec Napoli expire. Le club bleu, cependant, explique Corriere dello Sport, n’est pas du tout résigné à le perdre et en effet, Aurelio De Laurentiis fait pression pour obtenir le renouvellement: sur la plaque 4 millions et 200 mille euros pour 2 ans, un chiffre qui avec les bonus peut toucher le 10 millions au total pour les deux prochains championnats. Les autres concurrents? A ce jour, pour le journal, la piste de compétition la plus chaude est celle menant à Monaco. Le club de la Principauté a proposé une biennale de 10 millions d’euros nets, plus 5 millions à la signature. Proposé économiquement, mais pas sportivement, dans les idées belges. Rome s’éloigne lentement, tandis que l’Inter bat son plein: les chiffres sont les mêmes, 10 millions en deux ans, mais Mertens dans ce cas réfléchit à la “ commodité ” de déménager à Milan.

Milan pense déjà à la saison prochaine. Comme l’a rapporté SportMediaset, les Rossoneri auraient visé deux joueurs roms. Ceci est l’attaquant externe Cengiz Under, suivi de près également lors de la dernière session du marché d’hiver, et par le défenseur Chris Smalling, que les Giallorossi ne pourront pas racheter à Manchester United s’ils ne se qualifient pas pour la prochaine Ligue des champions. Sous più Smalling, donc: Maldini et Boban se tournent vers la capitale pour renforcer l’équipe de demain.

Renouvellement du contrat pour Lecce, avec Mauro Vigorito qui s’est prolongé jusqu’en 2022. C’est la déclaration du club: “L’US Lecce annonce qu’il a renouvelé sa relation contractuelle avec le footballeur Mauro Vigorito, qui expire à la fin de la saison sportive 2020/21, jusqu’au 30 juin 2022”.

BARCELONE, AGRESSION EN BRAITHWAITE POUR REMPLACER DEMBELÈ. PSG NON ​​CONVAINCU DU RENOUVELLEMENT DE NEYMAR. RODOLFO PIZARRO VOLE DE BECKHAM À MIAMI

Barcelone avait le feu vert de la Fédération espagnole de football pour acheter un attaquant en remplacement d’Ousmane Dembélé, blessé. Le club Blaugrana, de façon surprenante, a décidé de continuer Martin Braithwaite, Attaquant danois appartenant aux Leganes. L’agent des joueurs Ali Dursun, tel que rapporté par RAC 1, serait en ville pour discuter du transfert du joueur, même si son club d’origine ne prétend payer que la clause de résiliation.

Après les soldes d’été de Frenkie De Jong et Matthijs De Ligt et celle de Hakim Ziyech déjà programmés pour juillet, l’Ajax se prépare à un véritable exode. En fait, de nombreux joueurs sont sur le point de quitter Amsterdam van de Beek à Onana jusqu’à Neres. Le milieu de terrain néerlandais est certainement la pièce la plus précieuse et prendra une décision dans les semaines à venir: Manchester United et le Real Madrid sont les deux équipes les plus intéressées, rapporte le Daily Mirror.

Selon ce que rapporte Le Parisien, le PSG n’a pas encore entamé les négociations pour la prolongation du contrat de Neymar, qui a un accord en place jusqu’en 2022. À l’intérieur du club, il y aurait un fort courant contre la permanence du joueur, en raison de ses crises d’été et de sa recherche continue de quitter Paris au cours de l’été dernier. Le jeu est toujours ouvert, avec Leonardo qui n’a pas encore décidé comment se déplacer.

Un ancien objectif du marché de Milan vole aux États-Unis. Rodolfo Pizarro, Milieu de terrain mexicain né en 1994, a déménagé à Inter Miami, propriété de David Beckham. L’ex-Monterrey entame donc une nouvelle aventure et repousse une fois de plus le débarquement en Europe.

Le milieu de terrain du RB Leipzig Konrad Laimer il a prolongé son contrat avec le club allemand jusqu’en juin 2023. Le joueur, arrivé en 2017, a déjà disputé 101 matchs avec le maillot des taureaux de Leipzig.