Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique le 18 mars

INTER PROTAGONISTE: ICARDI IN BILICO, LAUTARO-BOAT: MAXI MANOEUVRES EN COURS. JUVE SPRINTA PER AOUAR, NAPLES CHERCHE LA RÉVOLUTION DE L’ATTAQUE ET RENOUVELLE MERTENS. MILAN, LA TUILE EST UN ENGAGEMENT LOURD ET RANGNICK SERAIT MAINTENANT PLUS LOIN. LAZIO SUR LALLANA ET GIROUD, ROME SUR GRAVENBERCH EN RÊVANT CASTROVILLI.

L’avenir de Mauro Icardi reste toujours l’un des nœuds sur l’avenir de l’Inter: désormais un vrai jaune apparaît autour du rachat d’Icardi par le Paris Saint-Germain. Selon ce qui filtre en réalité de l’entourage du joueur, il y aurait une clause qui permettrait au joueur de s’opposer à la rançon, un peu comme ce qui s’est passé à l’été 2015 entre Salah et la Fiorentina. Pendant ce temps, Barcelone fait pression pour Lautaro Martinez: L’Inter peut penser à Ousmane Dembele, Arthur et Jean-Claire Todibo comme homologues, les Blaugranas poussent pour Arturo Vidal, Ivan Rakitic et Rafinha. Surprise: Philippe Coutinho il ne sera pas racheté par le Bayern Munich et il peut être un joueur inclus dans l’accord. En revanche, toujours face aux Nerazzurri, signes positifs de l’intention de racheter Ivan Perisic. Des contacts entre les parties auraient été organisés pour la confirmation du Croate en Allemagne: Perisic a convaincu la direction des Bavarois mais l’intention du Bayern ne serait pas de payer trop cher pour le confirmer. L’intention est d’atteindre un chiffre d’environ 15 à 20 millions d’euros. Devant, une nouvelle idée en tant que député Romelu Lukaku: c’est Divock Origi de Liverpool. Au milieu, cependant, Mauro Arambarri du Getafe.

Chapitre Juventus: Le principal objectif des bianconeri est la starlette de Lyon, le milieu de terrain né en 1998 Houssem Aouar. Le président du club français sait que le garçon pourrait partir en été et a fixé le prix: 70 millions. Non seulement Aouar, la Juventus suit également de près les autres joyaux lyonnais. La première est Amine Gouiri, attaquante de la classe 2000, dont beaucoup se souviennent de Benzema. L’autre Talent qui s’est retrouvé dans le radar noir et blanc est Rayan Cherki, milieu offensif mais aussi attaquant externe né en 2003, d’origine italienne.

Napoli est très active: tout est fait pour le renouvellement de Dries Mertens. Il peut également rester manager. Il y a de nombreux assaillants près de Napoli, parmi eux il y a aussi les Iraniens Sardar Azmoun, 25 ans, attaquant du Zenit qui s’en sort très bien, qui marque beaucoup, quatorze buts. Puis remontez Jean Philippe Mateta, le jeune attaquant de Mayence Giuntoli avait déjà suivi pendant le marché de janvier. Pendant des jours en Espagne, Loren Moron, attaquant de classe 93 du Betis Siviglia, qui a longtemps été apprécié par ds Giuntoli. Le prénom reste celui de Andrea Belotti, sortant probablement cet été d’un Turin loin de l’Europe. Parallèlement, Napoli suit également les progrès de Marc Cucurella, un très jeune outsider de gauche (qui peut aussi jouer comme arrière complet si nécessaire) que Barcelone a envoyé pour récupérer les os à Getafe.

Pendant ce temps, la négociation entre Milan et Ralf Rangnick semble s’être échoué. Selon des collègues de Bild, l’arrivée du manager allemand sur le banc des Rossoneri est de moins en moins évidente: “Cela n’arrivera pas, les négociations n’ont pas abouti”. Dans la maison Rossoneri, le renouvellement Gianluigi Donnarumma, dont le contrat expire en 2021. Maintenant que le PDG Ivan Gazidis est aux commandes, il faudra comprendre ce que le dirigeant sud-africain décidera de faire. Le principal problème à résoudre, compte tenu du fait que le prochain plafond salarial devrait se situer entre 1,5 et 2 millions, est évidemment l’engagement de 6 millions d’euros par saison pour Gigio. Le même problème concerne Alessio Romagnoli, 3,5 ans de salaire. La politique de l’AC Milan à Gazidis complique cependant le retour Thiago Silva en rouge et noir. Pour un éventuel retour aux Rossoneri, le Brésilien aurait dû couper son engagement bien au-delà de la moitié des 12 millions qu’il gagne à Paris, mais le Brésilien ne portera plus guère les Rossoneri. La politique d’engagements limités et peu d’investissements de plus de 30, réduit au minimum les chances de Thiago Silva. Mieux vaut dépenser pour les jeunes, alors Milan continue de suivre le défenseur de Leipzig, Dayot Upamecano, déjà recherché l’année dernière. Cependant, les exigences économiques des Allemands sont très élevées, la direction de Leipzig demandant plus de trente millions d’euros.

Lazio très actif. Adam LallanaLe milieu de terrain de Liverpool, âgé de 31 ans, quittera les Reds en transfert gratuit à la fin de la saison. Leicester est sur la piste depuis un certain temps, mais en Angleterre, on parle d’une forte inclusion de la Lazio. Le rêve de l’attaque de la saison prochaine demeure Olivier Giroud. L’attaquant, déjà recherché en janvier, se libérera de Chelsea sur un transfert gratuit en fin de saison. Les Roms réfléchissent déjà au marché avant la saison prochaine. L’un des objectifs de la direction de Giallorossi est le joyau de l’Ajax de 17 ans, Ryan Gravenberch. Le gros coup peut venir au milieu de terrain: le premier but de la médaille Giallorossi est le talent de la Fiorentina Gaetano Castrovilli. Le milieu de terrain violet est apprécié par tous les grands clubs italiens et au-delà: en janvier, le club Commisso a refusé une offre de 40 millions de dollars de Naples. Ce ne sera pas facile à prendre mais Roma, avec ou sans Friedkin, va essayer.

A propos de la Fiorentina: encore peu d’apparitions et le rachat de Martin Caceres ce sera officiel. Puis le milieu de terrain. Étant donné que Milan Badelj ne doit pas être racheté par la Lazio, ici le nom de Francesco Cassata sous Gênes mais appartenant à Sassuolo, déjà proche de l’alto lors du dernier marché d’hiver, reviendrait à être très actuel. Non seulement, cependant, car le club de lys s’enquiert également de Matteo Pessina de Hellas Verona, sur qui Atalanta a déjà obtenu un contre-rachat et Napoli serait également intéressé. En bref: Bologne est en hausse Dusan Stojinovic, 19 ans de Celje. Le défenseur slovène Stojinovic pourrait être l’un des futurs talents du club rossoblù. Le club émilien suit le Dinamo Zagreb, l’arrière latéral Petar Stojanovic, né en 1995. C’est un arrière droit mais peut aussi jouer à gauche en raison de sa souplesse.

A l’étranger, phares destinés au Bayern Munich. Un club prêt à changer le visage de ce qui devrait être le protagoniste du marché l’été prochain. Net de nouveaux achats, le géant bavarois, selon ce que rapporte SportBild, aurait déjà décidé quels joueurs se passer de l’année prochaine. Trois en particulier ont affiché la balise «à vendre»: Jerome Boateng, Javi Martinez et Corentin Tolisso. Les trois joueurs ne sont pas considérés comme des éléments centraux de la conception technique du club. Expirant en 2021, cependant, David Alaba pourrait aller en Espagne: c’est Clasico entre le Real Madrid et Barcelone pour l’avoir en été. Toujours dans les Bundes, Jude Bellingham, un talent de Birmingham City âgé de seize ans et qui a suscité l’intérêt de nombreux grands clubs européens, pourrait bientôt suivre les traces de son compatriote. Selon SportBild, en fait, le garçon aurait décidé d’accepter le court Borussia Dortmund de Lucien Favre pour la prochaine saison comme Jadon Sancho l’a fait à l’été 2017 lorsqu’il a quitté Manchester City. Par conséquent, la concurrence du Bayern Munich et de tous les autres clubs de Premier League qui l’ont rejoint semble être battue.