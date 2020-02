Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique le 19 février

WANDA NARA: “FUTURES ICARDS À ÉCRIRE”. INTER ESPOIR DE LE VENDRE POUR PRENDRE MILINKOVIC-SAVIC. OFFERT VERTONGHEN, NERAZZURRI SUR KUMBULLA: DIMARCO, CHONG ET SALCEDO PEUVENT ALLER À VERONE. NAPLES, AVEC ALLAN TOUT OK: IL EST VISE POUR LE RENOUVELLEMENT. FIORENTINE-VLAHOVIC, ESSAIS DE RENOUVELLEMENT. JUVE, BEAUCOUP DE NOMS POUR L’ÉTÉ: EMERSON PALMIERI, THIAGO ALCANTARA, BOADU ET GABRIEL JESUS. LAZIO ESSAYE DE NOUVEAU POUR GIROUD. SIRIGU SUBSTITUT DE DONNARUMMA À MILAN? GOSENS ET CHESTNUTS FURENT L’ATALANTA

Wanda Nara elle revient à parler de l’avenir de son mari Mauro Icardi, sans aller trop loin: “Si Mauro ira jamais à la Juve? Je ne sais vraiment pas, je ne sais pas si nous vivrons à Milan ou à Paris l’année prochaine, avec le football on ne sait jamais. Il choisira et nous le suivrons”.

Le 27e anniversaire de Mauro Icardi pousse l’Inter à approfondir ses réflexions sur l’avenir de l’Argentine: le rachat anticipé prévu par le PSG n’aura pas lieu, son séjour à Paris ne sera donc discuté qu’en juin. En attendant le dégagement, Ad Marotta a commencé l’assaut de Sergej Milinkovic-Savic, l’ancien ballon du manager et est revenu à des niveaux très élevés dans la dernière période. Et l’argent pour convaincre Lotito, devrait venir directement des adieux de Maurito.

Il y a un grand désir pour la Belgique à l’Inter, qui en 2020 pourrait voir la colonie flamande augmenter après les excellents résultats obtenus avec Lukaku: en plus de l’intérêt bien connu pour Mertens, l’expert central pourrait renforcer la défense Jan Vertonghen, qui verra son contrat avec Tottenham expirer à la fin de la saison. Le Belge pourrait être le remplaçant de Godin dans la défense tripartite de Conte et a été proposé à plusieurs reprises par son agent au Nerazzurri.

L’Inter est prêt à jouer toutes ses cartes pour Marash Kumbulla, solide défenseur de Hellas Verona. La concurrence ne manque pas: en Italie, il y a Naples, la Lazio et la Fiorentina, tandis qu’en Europe suivent Leipzig, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, Everton et Chelsea. Hellas ne veut vendre ses bijoux que pour de l’argent et ne s’intéresse pas à ses homologues techniques, mais si le prix approche vraiment les 30 millions, il est possible que quelque chose change. L’Inter peut mettre la carte de Dimarco sur la table, qui restera dans le camp de Gialloblù jusqu’au 30 juin, et peut-être celle de Salcedo (déjà en Vénétie). Dans le cadre de la négociation de Kumbulla, Inter et Hellas Verona parleront également de Tahith Chong, meneur de jeu 1999 que le Nerazzurri rejoindra Manchester United dans quatre mois, lorsque son lien avec les Red Devils expirera. Il ne semble plus y avoir de doutes, également parce qu’au cours des dernières semaines le Néerlandais a dit non à Barcelone: ​​la possibilité de se prêter au Jiangsu a disparu (pour Coronavirus, ndlr), Vérone pourrait aussi être une possibilité concrète pour le module Juric , particulièrement adapté à ses caractéristiques techniques.

Après les jours mouvementés et les accusations de Gattuso, Allan il est retourné s’entraîner régulièrement avec ses coéquipiers et est prêt à jouer un rôle central à Naples. Non seulement cela, dans les dernières heures, le ds bleu Guintoli cela aurait ouvert la possibilité de renouveler le contrat qui expire actuellement en 2023, également parce que les dirigeants et De Laurentiis considèrent le Brésilien au centre du projet actuel et futur. Son agent a déjà été informé et maintenant, après le retour de la famille du Brésil, la base d’une prolongation commencera à être posée, qui ne pourra cependant être officialisée qu’à la fin de la saison. On parle d’un accord qui dépassera évidemment les 3,5 millions d’euros reçus à ce moment, en plus de l’inclusion d’une clause de résiliation entre 60 et 70 millions d’euros.

Dusan Vlahovic il est l’un des joueurs de couverture de la Fiorentina après la victoire 5-1 obtenue sur le terrain de la Sampdoria. Le Serbe de 20 ans, qui a marqué deux fois contre les Blucerchiati, a un contrat expirant en 2023, qui Commisso demandé de mettre à jour dès que possible jusqu’en 2025. Pour le mécène violet, Vlahovic est l’avant-garde de l’équipe dirigée par Iachini et Pradè et Barone a immédiatement contacté l’agent Ristic, précisément avec l’intention de trouver une nouvelle compréhension dès que possible.

Emerson Palmieri a perdu son emploi au cours des dernières semaines sous la direction de Frank Lampard à Chelsea et c’est pourquoi la Juventus continue de surveiller sa saison pour tenter de lui en donner le coup au cours de l’été prochain. L’Italo-Brésilien n’aime pas le peu d’espace qu’il obtient en Blues et c’est pourquoi à la fin de la saison, il pourrait décider de demander le transfert malgré le contrat expirant en juin 2022.

La Juventus aurait déjà une alternative en tête Paul Pogba en vue du prochain marché d’été. Si le français est le prénom sur la liste, Thiago Alcantara cela pourrait s’avérer une opportunité à saisir, sachant que c’est au moins deux saisons que l’Espagnol d’origine italienne veut quitter le Bayern Munich et que dans les prochains mois il pourrait se forcer la main pour changer d’air. Le contrat expirant en 2021 pourrait aider la Vieille Dame à l’acheter à un prix abordable.

La Juventus a ciblé un jeune attaquant qui fait la fortune de AZ Alkmaar aux Pays-Bas. Il s’agit Myron Boadu, 19 ans qui a déjà marqué 13 buts dans cette ligue et qui a entraîné son équipe derrière le leader de l’Ajax. L’évaluation est importante mais pas prohibitive, environ 20 millions d’euros, et les bianconeri réfléchissent à la possibilité de l’acheter en faisant une opération similaire à celle qui a conduit à Continassa Matthijs De Ligt. Mais Maurizio Sarri pense aussi à Gabriel Jesus. Le Brésilien de Manchester City pourrait quitter le club anglais à la fin de la saison également en raison de l’exclusion forcée de la Ligue des champions pour les deux prochaines années, entre autres avec un prix nettement plus abordable par rapport à l’été dernier, lorsque Sarri elle l’avait mis sur la liste des rêves interdits et prohibitifs. L’entraîneur de la Juventus est littéralement amoureux de l’attaquant Citizens qui pourrait se libérer pour 70 millions d’euros s’il demandait à quitter l’équipe de Guardiola. Une alternative à Mauro Icardi, que sa femme Wanda Nara pousserait volontiers devant la cour de la Vieille Dame et qui coûte le même montant que le Brésilien. La différence réside dans l’âge ainsi que dans les caractéristiques, car il y a 5 ans qui séparent les deux joueurs et donc déplacent l’équilibre en faveur de Jésus.

Le manque de fumée blanche sur le marché de janvier dernier ne semble pas avoir dissipé l’intérêt de la Lazio pour Olivier Giroud, L’attaquant français expire le contrat avec Chelsea. La Lazio aurait soumis la première proposition contractuelle à l’ancien Arsenal après la fin de son contrat avec les Londoniens.

Salvatore Sirigu il est probablement le seul joueur de grenade qui améliore ses qualités dans le moment négatif traversé par Turin. Le gardien détecté lors d’un transfert libre après l’expérience du PSG, est l’une des rares certitudes pour Longo et il essaie de gravir les hiérarchies également en équipe nationale, où pour le moment il n’est resté fermé que par le phénomène donnarumma. Pour le moment, la place de Gigio ne fait aucun doute, au moins Mancini n’a pas laissé échapper cette possibilité, mais les miracles du gardien de but du Taureau pourraient également faire douter de CT. En tout état de cause, les tissages pourraient également se poursuivre sur le marché, étant donné que Sirigu lui-même pourrait se substituer au joueur milanais au cas où Raiola devaient le convaincre de quitter Milan.

L’été prochain, si l’agression de Chelsea et de l’Inter se concrétise, l’Udinese pourrait risquer de perdre Juan Musso. Si oui, qui pourrait remplacer l’Argentine? pas Simone Scuffet. Le gardien frioulan, qui se relance dans le cadet avec le maillot de Spezia, ne pourra pas revenir à Udine à la fin de la saison. Les Liguriens, en effet, ont un droit de rachat, fixé entre autres au montant ridicule d’un million d’euros. Selon les dernières rumeurs, la société La Spezia serait disposée à exercer ce droit.

En attendant le prochain marché, les observateurs des différents clubs de Serie A commencent à se déplacer à la recherche de joueurs pour l’année prochaine. À cet égard, tel que recueilli par notre rédaction, Cagliari et Hellas Verona ont demandé des informations sur Marius Marin, milieu de terrain de Pise et de l’équipe roumaine des moins de 21 ans. Le Roumain cette saison a disputé 19 matchs entre la ligue et la Coupe d’Italie, récoltant deux passes décisives et étant parmi les plus positifs de la troupe Nerazzurri.

L’extérieur d’Atalanta, Robin Gosens, il a parlé du marché d’été à venir qui pourrait le voir parmi les protagonistes: “S’ils m’appelaient d’Allemagne pour me proposer un projet sérieux j’y penserais. Il doit cependant être supérieur à celui d’Atalanta. Sinon ça n’aurait pas de sens de changer.” Chestnuts lui fait écho: “Maintenant, je pense que seulement à la fin de cette saison et au Championnat d’Europe, alors nous évaluerons ce qu’il faut faire. Si nous atteignons toujours la Ligue des Champions, ce ne serait pas mal de rester à Bergame. Pour le moment, je ne sais même pas quels clubs vont m’appeler, nous verrons ce que La Premier League est une ligue qui m’a toujours attiré mais si l’Inter ou Napoli devait frapper à la porte … Ce sont vraiment deux grandes équipes. “