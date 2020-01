Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique le 19 janvier

© photo par Matteo Gribaudi / Image Sport

INTER, MAROTTA FAIT LE POINT. SPINAZZOLA: “JE SUIS OK”. LA CHINE APPELLE DZEMAILI –Eriksen sera-t-il bientôt Inter? C’est un joueur de Tottenham qui expire en juin. Le fait d’être avec l’agent est légitime, autorisé par la réglementation en vigueur et donc non limitatif. D’ici pour dire qu’il arrivera en janvier ou juin il passe, il y a de la concurrence et on ne sait pas ce qui va se passer. Il est définitivement un excellent joueur. “Giuseppe Marotta, PDG de l’Inter, a déclaré à Sky.” Politano bloque Giroud? Il est normal qu’il y ait un risque de ne pas parvenir à la conclusion d’une négociation. Je ne peux pas nier avoir parlé avec lui et son entourage, nous ferons les évaluations lorsque d’autres négociations se tiendront. Politano et Giroud pourraient être liés. Est-ce que Moïse est dehors? Est-il candidat, certainement oui “.

«J’ai passé la semaine de la mode à Milan, au moins je me suis amusé. Ce furent des journées intenses, mais je suis rentré à Rome plus chargé, grâce à l’affection des fans sur les réseaux sociaux, je les remercie beaucoup “. Leonardo Spinazzola s’est exprimé sur les micros de Roma TV. Le joueur de Giallorossi semblait à un pas de l’Inter (avec Politano dans la négociation), puis une réflexion après coup et des rumeurs sur des visites médicales qui n’ont pas été brillamment surmontées. “Ils m’ont dit – a déclaré Spinazzola – que je suis brisé, mais je bavarde. Je joue avec les Roms, j’ai joué avec la Juventus, Atalanta et l’équipe nationale, donc tous les médecins sont incompétents? J’ai montré que je suis bien et très chargé “.

Valentino Lazaro vers la Premier League. Comme prévu par TMW, en fait, le joueur est à un pas de Newcastle United. L’agent, écrit La Gazzetta dello Sport, était en Angleterre samedi pour discuter des conditions économiques du contrat de son client. Il repose sur un prêt de 2 millions d’euros avec un droit de rachat fixé à 20. Avec le départ de l’Autrichien, Conte pourrait embrasser Moses, un joueur avec lequel il a remporté un match de Premier League à Chelsea. Le joueur est prêté à Fenerbahçe qui doit donner son feu vert pour le libérer, Chelsea ayant déjà donné le feu vert pour le prêt.

Sky Sport fournit des mises à jour sur Sofyan Amrabat, le milieu de terrain de Hellas Verona qui aime la Fiorentina, ainsi que Napoli. Le club napolitain semble confiant dans l’accord déjà trouvé avec le club Scaliger (environ 30-35 millions pour l’avoir en juin, ndlr) mais le joueur a soulevé des doutes quant à la destination, c’est pourquoi les Viola tentent d’augmenter leur appuyant sur son compte. Aujourd’hui, apprend-on, pourrait être un jour décisif pour lancer l’opération.

L’avenir de Matias Vecino semble loin de l’Inter. L’ancien milieu de terrain de la Fiorentina a été inclus dans la liste des partants, confirme La Gazzetta dello Sport. Everton a demandé des informations, tout comme Séville, à la recherche d’un milieu de terrain. Si Vecino devait partir, l’Inter envisagera alors de donner ou non un autre milieu de terrain à Conte. “

L’avenir de Blerim Dzemaili pourrait être en Chine. Le milieu de terrain suisse a en effet été appelé par Roberto Donadoni pour renforcer Shenzhen, le club dont il est resté entraîneur malgré la relégation dans la série des cadets chinois. L’accord pourrait être facilité par le fait que Donadoni et Dzemaili partagent le même procureur. Il Resto del Carlino l’écrit, mais il faudra voir si Mihajlovic voudra se priver d’un joueur qui a également fait une contribution cette saison. Viaemilianews.com le rapporte

Manchester City a refusé la première offre de Turin pour Ian Boveda, un jeune attaquant de la classe 2000. Selon ce que TMW a collecté, une relance par les grenades est attendue dans les prochaines heures. Sur le talent anglais, cependant, il existe de nombreuses autres équipes européennes.

Le défenseur de la Fiorentina Federico Ceccherini pourrait changer sa veste pendant cette session de marché. Selon ce que rapporte le Corriere dello Sport, le joueur aime Hellas Verona et Gênes: à l’heure actuelle, nous lisons, les rossoblù sont en avance pour le violet central.

Newcastle a jeté son dévolu sur Piatek, mais la route menant au gunslinger semble en montée. Selon le tabloïd anglais The Sun, les bianconeri sont les seuls à vouloir dépenser pour les Polonais, qui ne quitteraient cependant Milan que pour une équipe évoluant en Ligue des champions. Les agents de Piatek ont ​​sondé le marché Premier, mais le coût du tag (35 millions) rend difficile la recherche d’une équipe.

Le transfert de Ricardo Rodriguez à Fenerbahçe est susceptible de sauter. La Fédération turque, comme l’a déclaré le président de Fenerbahçe, a bloqué le marché des clubs pour certains problèmes avec le fair-play financier. Le club turc s’est déjà souvenu mais les délais pourraient être longs. Tel que collecté par TMW le PSV attend: le joueur voudrait aller en Turquie et attendra jusqu’à la dernière minute, mais si la situation ne se débloque pas, Rodriguez pourrait donc accepter l’offre des Néerlandais.

ATLETICO MADRID, DEUX ALTERNATIVES À CAVANI. SPORTIF, BRUNO FERNANDES POUSSER À LA VENTE. LILLE, LE CAMPOS DE MANCHESTER UNITED POINT –Il semblait maintenant fait pour le passage de Bruno Fernandes du Sporting à Manchester United. Ces derniers jours, cependant, la négociation a subi un net ralentissement en raison des énormes demandes économiques de l’équipe portugaise et les Red Devils sont actuellement au point mort essayant d’exploiter la volonté du joueur. Selon les dernières rumeurs de Sky Sports, Fernandes a en effet demandé à tous les niveaux à la direction du Sporting de pouvoir rejoindre United, en montrant à plusieurs reprises sa volonté. Pendant ce temps, les négociations entre les deux clubs devraient reprendre aujourd’hui.

Deux noms pour l’Atletico Madrid. Selon le Mundo Deportivo, les Colchoneros, si Cavani n’arrive pas, penseraient à Alexandre Lacazette d’Arsenal et Paco Alcacer du Borussia Dortmund.

James Rodriguez quitte le Real Madrid. Selon Marca, le club de la capitale espagnole ne serait pas disposé à vendre le Colombien en prêt.

Manchester United poursuit un directeur sportif. Selon des informations parues dimanche sur Sun, les Red Devils pourraient embaucher Luis Campos, qui joue le même rôle à Lille.