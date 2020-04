Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique le 1er avril

Le point sur toutes les nouvelles du marché des transferts de l’époque vient de passer aux archives. Parmi les rumeurs, les négociations et les coulisses, voici les nouvelles les plus importantes.

JUVENTUS, LE MANCHESTER UNITED MET SUR LA PLAQUE POGBA POUR ARRIVER À DE LIGT. ANCELOTTI VEUT APPORTER RAMSEY À EVERTON. INTER, LA BARCELONE OFFRE JUSQU’À TROIS COMPARTIMENTS POUR LAUTARO. AIME LE DÉFENSEUR MARTINEZ QUARTA. MILAN, MILIK LE NOM LE PLUS CHAUD POUR APRÈS IBRAHIMOVIC. LA REDEMPTION RÉBIQUE PEUT ÊTRE TÔT. ROME, DUEL AVEC NAPLES POUR JUNIOR FIRPO DEL BARCELLONA. EL SHAARAWY VEUT RETOURNER AU ROUGE JAUNE. FIORENTINE, MUR DE LA COMMISSION POUR MILENKOVIC

De nouveaux détails arrivent d’Angleterre concernant l’intérêt de Manchester United pour le centre défensif néerlandais de la Juventus Matthijs de Ligt. Selon des rapports du Daily Star, les Red Devils voudraient utiliser l’appréciation bien connue des bianconeri pour Paul Pogba comme une clé de voûte pour arriver au Néerlandais. En résumé: le français comme homologue technique du défenseur. Cette opération impliquerait profondément Mino Raiola, agent des deux joueurs.

Un marché très en vue pour Everton de Carlo Ancelotti semble être à l’horizon. L’intention de la direction des Toffees est de relancer les ambitions du club après quelques années compliquées et pour ce faire la première voie est celle du marché des transferts. Selon ce que rapporte le portail 90min.com, le club de Liverpool pense en fait à un double succès: Gareth Bale du Real Madrid et Aaron Ramsey de la Juventus. Quant au milieu de terrain de la Juventus, Everton souhaite se concentrer fortement sur la continuité de l’emploi qu’il aurait à Goodison Park par rapport à ce qui s’est passé jusqu’à présent à Turin pour le convaincre de quitter l’Italie. Dans les dernières heures pour le Gallois, le tribunal de Manchester United était également apparu.

Le sport d’aujourd’hui fait le point sur la stratégie de Barcelone pour se rendre à Lautaro Martinez. L’objectif des Catalans est de prendre à la fois l’Argentin et le Neymar, mais la crise économique due à la pandémie de coronavirus pourrait suggérer l’achat d’un seul joueur. Et l’intervieweur semble être l’accord le plus réalisable, étant donné que la clause de 111 millions de la clause de résiliation pourrait être abaissée avec l’insertion d’homologues. Il lit même jusqu’à trois joueurs entrés dans l’échange. Dans le cas de Neymar, en plus d’un prix plus élevé (au moins 160 millions), le Paris Saint-Germain doit être persuadé de s’ouvrir à l’insertion de ses homologues, tels que Dembélé, Coutinho, Semedo ou Umtiti.

Les officiels de l’Inter réfléchissent à la mise à jour de la défense en vue des saisons à venir et un nom qui fait fureur est celui de l’Argentin Lucas Martinez Quatrième de River Plate. La classe 96 s’est retrouvée sur le carnet de plusieurs clubs européens, mais les Nerazzurri auraient une carte très importante à jouer, à savoir le vice-président Javier Zanetti, qui a déjà promu son compatriote. Le coût est d’environ 20 millions d’euros et la stratégie pourrait être de l’acheter immédiatement, puis de le prêter dans un club A et de lui permettre de grandir et de se renseigner sur notre championnat avant de l’emmener à Pinetina. Le signaler est Tuttosport.

Pour un Ibra qui va il y a un Milan qui reste – souligne La Gazzetta dello Sport – et le squelette est plutôt robuste: il repose sur un centre qui dirige la défense avec le brassard du capitaine, Romagnoli, sur un arrière complet qui a une gauche en tant qu’attaquant, Hernandez, et sur un réalisateur qui respecte enfin la tradition comme Bennacer. A partir des trois magnifiques, et du talent de Rafael Leao, la propriété redémarrera la saison prochaine, en attendant de définir l’avenir de Donnarumma et d’identifier le successeur de Zlatan, ce «9» à la recherche de lequel Milan a erré en saison dans saison sans résultats. Devant elle, en fait, seule Leao ne peut pas suffire. L’adieu d’Ibra laisserait en fait un vide d’expérience difficile à combler, c’est pourquoi les antennes des Rossoneri se sont accordées sur les fréquences d’Arek Milik. Le Polonais, 26 ans en février, est un profil qui dépasse la barre des moins de 25 ans fixée par Elliott mais garantit la maturité nécessaire. Son contrat expire en 2021 et le renouvellement est en haute mer car Milik a l’intention de changer d’air: Napoli devra le vendre en été pour éviter de le perdre à zéro en un an. Les prémisses sur lesquelles traiter, cependant, sont claires: De Laurentiis veut monétiser (à partir de 40 millions, une opération avec échanges serait en amont) et l’Atletico Madrid est également en lice.

Selon Sport Mediaset, Milan envisage d’évaluer la possibilité de négocier le rachat d’Ante Rebic avec Eintracht Frankfurt un été tôt, cependant, contre une remise de 25 millions d’euros par rapport à l’évaluation pré-Coronavirus. Cette possibilité dépendra beaucoup de l’attaquant qui remplacera Ibrahimovic, car sur la base de cet investissement, l’avenir du Croate sera également décidé.

Selon Sport, Barcelone envisagerait de proposer la carte Junior Firpo parmi les différents homologues pour se rendre à Lautaro Martinez. Le joueur, cependant, a de nombreux admirateurs dans notre ligue, tels que Rome et Naples, prêts à se présenter l’été prochain pour tenter d’amener le Brésilien à l’extérieur de l’Italie, qui est évalué à au moins 20 millions d’euros.

Stephan El Shaarawy veut rentrer à Rome et aurait déjà confié à quelques amis que la courte aventure en Chine est à considérer comme déjà terminée. Si la pandémie le permet, il devrait retourner dans la capitale avec son frère-manager en mai et l’espoir est que Petrachi pourra trouver un accord avec Shanghai pour le transfert. Il a déjà déclaré aux responsables de Giallorossi qu’il était prêt à accepter un contrat de 3 millions par an, conforme à la moyenne des propriétaires de l’équipe, abandonnant une bonne partie des millions qu’il aurait collectés en restant en Super League. Le frère pensera à l’indemnité de départ, qui restera importante. Déjà avant l’urgence, il avait rétabli les contacts pour rentrer et la Juventus y avait également pensé. Mais son désir actuel est de revenir jouer à l’Olimpico et il travaille à se remettre en forme le plus tôt possible après des mois d’absence des terrains depuis le dernier match en Chine qui l’a jouée en décembre dernier. Ceci est rapporté par Il Corriere dello Sport.

Nikola Milenkovic représente désormais un point ferme de la Fiorentina et pour cela – écrit Corriere dello Sport ce matin – Rocco Commisso a l’intention de construire un mur devant les propositions qui viendront du marché. La Juventus, Naples, Manchester United, Barcelone et l’Atletico Madrid font partie des équipes qui se sont déjà présentées pour le défenseur serbe de 23 ans. Mais un défenseur comme Milenkovic doit être serré et Commisso a montré qu’il a des idées claires: il ne démarre pas.

LIVERPOOL, KLOPP PENSE SUR LE STERLING POUR L’ÉTÉ. REAL MADRID, LES BLANCOS PREPARENT LES COUPES: 12 JOUEURS SONT TROP ENCORE. BARCELONE, DERBY ARSENAL-CHELSEA POUR UMTITI. ANCELOTTI VEUT JAMES RODRIGUEZ À EVERTON. TOTTENHAM, FAITES CONFIANCE AU SÉJOUR DE KANE.



Les déclarations d’amour de Raheem Sterling pour Liverpool, le club grâce auquel il s’est fait un nom dans le grand football avant de passer à Manchester City, continuent de détenir la banque en Angleterre. Et pas seulement ça. Comme le rapporte L’Equipe, Jurgen Klopp envisage en fait sérieusement la possibilité de faire une proposition pour le joueur lors de la prochaine session de marché. Une hypothèse, celle-ci, que l’entourage de Sterling a saluée de manière positive. «Même si Raheem est lié à Manchester City – explique l’un des agents du joueur au journal français – il n’a pas oublié Liverpool, car c’est là qu’il est devenu ce qu’il est, à la fois en tant qu’homme et en tant que joueur. Bien sûr, il y a eu des controverses autour de son adieu, mais depuis lors, le temps a fait son temps et je pense que tout est possible aujourd’hui. “

Douze joueurs à éliminer pour le Real Madrid à venir. En effet, avec les rendements des prêts, la nouvelle saison verrait les blancs avec une équipe de la première équipe composée de 37 joueurs. Comme fait le point sur la situation. Joueurs expirants: Areola, prêté par le PSG, qui peut être retenu par Zidane. Contrairement à son fils Luca, désormais prêté au Racing Santander et visant à s’installer en France. Qui n’expire pas mais n’est pas convaincant: les expériences de Lunin en prêt jusqu’à présent n’ont pas eu de chance. Odriozola, désormais au Bayern, en plus d’être derrière Carvajal serait également dépassé par Hakimi, de retour du Borussia Dortmund. Jesus Vallejo au centre de la défense risque de ne pas trouver de place, ainsi que Reguilon, désormais à Séville. James Rodriguez et Dani Ceballos ne sont pas les premiers choix du technicien et ont la valise en main, ainsi que Gareth Bale qui est pourtant resté cette saison malgré les efforts du club pour le vendre. Enfin, Lucas Vazquez, Brahim, Mariano, Jovic et Borja Mayoral vacillent.

Les attentions de Manchester United semblant se diriger vers De Ligt de la Juventus, le défenseur de Barcelone Samuel Umtiti reste une cible sensible pour Arsenal. Cependant, les Gunners ne sont pas le seul club de Premier League intéressé par le français. Selon ce que rapporte le Daily Mirror, Umtiti aimerait et pas un peu aussi le Chelsea de Frank Lampard. Le joueur de Barcelone avait également été rejoint ces derniers jours par l’Inter comme homologue technique dans la négociation de l’arrivée possible de Lautaro Martinez en Catalogne.

James Rodriguez semblait à un pas de Naples l’été dernier. Le Colombien pourrait être acheté mais De Laurentiis a fait bouillir les demandes du Real Madrid comme exagérées, préférant alors dépenser 40 millions d’euros pour Hirving Lozano. Ancelotti, après avoir changé de club, n’a cependant pas lâché le joueur, à tel point qu’Everton est prêt à mettre environ 30 millions pour James.

“Je ne peux pas dire que je serai ici pour toujours, mais pas l’inverse”, a déclaré Harry Kane, capitaine de Tottenham et de l’équipe nationale d’Angleterre dimanche lors d’une longue interview. Selon le Daily Mail, cependant, les Spurs restent confiants quant à la permanence du joueur également dans un avenir proche malgré les intérêts des deux clubs de Manchester. Selon ce qui a été publié aujourd’hui par le journal, le club est au courant des réflexions du joueur, notamment en cas de non-qualification pour la prochaine Ligue des champions, mais est considéré comme étant en position de force compte tenu du contrat de quatre ans qui lie en premier les parties concernées l’expiration naturelle de l’accord actuel.