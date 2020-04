Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique le 2 avril

INTER, POUR LAUTARO LA BARCELONE OFFRE ARGENT ET VIDAL. NAPLES, GIUNTOLI PROMOTE GATTUSO. HYSAJ NE RENOUVELERA PAS. MILAN, ROMAGNOLI POURRAIENT ÊTRE SACRIFIÉS ET MILIK EST L’OBJECTIF DE L’ATTAQUE

Barcelone, certainement pas une nouveauté, a identifié Lautaro Martinez comme le bon nom pour renforcer son attaque. Le Bull a été suivi par le Blaugrana pendant des mois et malgré l’inclusion de Manchester City et Chelsea, les journaux espagnols voient le club catalan en tête dans la course pour le joueur. Le Mundo Deportivo va plus loin et explique quelle pourrait être la stratégie du Barça: l’entreprise n’a pas l’intention de payer la clause de 111 millions et c’est pour cette raison qu’elle étudierait des voies alternatives. L’un en particulier est celui qu’il préfère et prévoirait une dépense similaire à celle engagée en 2009 pour prendre Zlatan Ibrahimovic, soit environ 70 millions d’euros, avec l’ajout d’un homologue technique identifié dans Arturo Vidal, un joueur dont l’Inter fait suite âgé d’au moins 2 ans et qui a l’un de ses plus grands admirateurs à Antonio Conte.

Le vice-président de l’Inter Javier Zanetti a parlé à Sky Sport de l’avenir de Lautaro Martinez: “Je suis heureux de parler de lui parce que lorsque nous l’avons emmené, nous le suivions depuis un certain temps. Il était le joueur le plus prometteur du football argentin et parlait avec Milito. nous avons dit qu’il pourrait avoir un avenir important. Il fait maintenant partie des atouts de notre club et c’est un garçon qui a beaucoup grandi à seulement 22 ans. Je le vois s’entraîner chaque semaine, je le vois heureux avec nous et j’espère qu’il restera longtemps. nos atouts. Lui et les autres représentent un atout important pour notre club. “

Le directeur sportif de Napoli, Cristiano Giuntoli, sur les microphones de Sky: “Nous avons déjà refait cette année, le milieu de terrain et la défense ont déjà changé. C’est un changement en cours qui va se poursuivre.” Boga est un acteur important , très bon en tête-à-tête et c’est très intéressant. Ricci est un 2001 qui évolue de manière stable en Serie B.Mais pour le moment nous n’avons pas fait d’appels aussi incisifs sur le marché: nous prenons des informations préliminaires, puis dans un deuxième temps, s’il y a des possibilités, nous essaierons de couler le coup. Lozano est arrivé qui n’était pas parfaitement bien physiquement, il a passé un été quelque peu troublé. Il a fait de bons matchs de deuxième attaquant: il n’a pas très bien fait, mais pas si mal. C’est un héritage de la société et à l’avenir, il montrera ce qu’il peut faire. Icardi est un grand footballeur, qui n’en voudrait pas? Mais je pense que c’est loin de nos possibilités. Si Gattuso reste? Cette épidémie a interrompu tout le discours, parlons de tout sauf des renouvellements. Il se porte très bien, il est content d’être là: pourquoi ne pas continuer? Milik? Nous sommes contents de lui. Nous avons encore du temps pour prolonger le contrat. Personne ne me l’a demandé officiellement, mais c’est un acteur important et il y a des intérêts possibles. “

Manchester United tombe sur Giovanni Di Lorenzo de Napoli. Le club anglais, à travers l’entourage arrière, a demandé des informations sur l’ancien footballeur d’Empoli, parmi les révélations de ce championnat. Le marché est gelé, les priorités sont autres, mais en attendant les Red Devils – écrit Corriere dello Sport – ont tenté de sonder le terrain pour le joueur qui, en plus d’avoir un contrat jusqu’en 2024, est aussi un pilier de l’avenir du Napoli. Pendant ce temps, la cour d’un club aussi important est certainement une reconnaissance pour le défenseur toscan.

Elseid Hysaj ne renouvellera pas son contrat avec Napoli. C’est sa volonté révélée par l’édition d’aujourd’hui du Corriere dello Sport. L’arrière albanais partira donc l’année prochaine à un pas de l’expiration du contrat, une situation prévisible étant donné que dans le passé, l’accord de renouvellement n’avait pas été trouvé. Maintenant, cependant, toutes les discussions ont été interrompues pour une extension «stratégique» afin de permettre à Napoli d’être en position de force par rapport aux clubs qui souhaitent acheter Hysaj.

Edinson Cavani est-il de retour à Naples? À chaque session de marché, il est toujours question du retour du Matador en bleu et en été, le slogan est prêt à recommencer, étant donné que l’attaquant est sur le point d’expirer avec un contrat avec le PSG. Contacté par CalcioNapoli1926.it, le frère du kamikaze, Walter Guglielmone, commente le possible retour du dieu Cavani à Naples: “Honnêtement, tout peut l’être parce que de nombreux clubs s’intéressent à Edinson. Pour le moment, il n’y a eu aucun contact avec le club italien. Avenir en Amérique du Sud? Tout peut être, du Brésil il y a l’intérêt de Flamengo, Palmeiras, Inter de Porto Alegre en plus de Boca Juniors “.

Arkadiusz Milik est la principale cible du marché de Milan pour l’attaque, mais les Rossoneri, tels que rapportés par Tuttosport, suivent également d’autres profils. Comme prévu par TMW en fait, les Rossoneri suivent également Gianluca Scamacca, avant-centre actuellement en force à Ascoli mais appartenant à Sassuolo. L’autre nom sur le carnet des Rossoneri est celui de Jonathan David, le talent de Gand très demandé dans toute l’Europe: la pointe canadienne de Gand, d’origine haïtienne, est également plus suivie par Barcelone Porto, PSV Eindhoven, Arsenal, Bayern Munich et Everton.

Alessio Romagnoli peut quitter Milan. Contrat expirant en 2022 – souligne Corriere dello Sport – et renouvellement compliqué: le fonds Elliott entamera une nouvelle refondation en abaissant les engagements des Rossoneri au seuil de 2 millions. Le défenseur gagne 3,5 et il n’est pas exclu qu’il puisse être sacrifié. La Lazio y réfléchit. Ces derniers jours, il y aurait eu un contact entre son agent et la société biancoceleste tout simplement exploratoire. L’idée aurait trouvé un terrain fertile. Lotito et DS Tare sont intéressés et seront constamment informés des développements, mais pas seulement. Romagnoli est également l’un des joueurs préférés de l’entraîneur de la Lazio, qui le connaît depuis le début de sa carrière d’entraîneur à la crèche de Biancoceleste et il a joué à la Primavera de Rome.

Teun Koopmeiners, le milieu de terrain central détenu par AZ Alkmaar, est l’un des objectifs du marché de l’AC Milan pour la saison prochaine. Moncada l’a déjà promu et possède toutes les caractéristiques pour être la cible de marché idéale pour le club d’Elliott. La compétition est large, avec Leipzig qui, par exemple, en janvier avait déjà tenté de s’en emparer mais les Rossoneri sont convaincus qu’ils ont les bons moyens de le convaincre de choisir l’Italie. Le cours est d’environ 15 millions d’euros et son achat permettrait aux Rossoneri de libérer Bennacer en tant que milieu de terrain. Le signaler est Tuttosport.

Salvatore Sirigu et Andrea Belotti sont les deux joueurs que Torino est susceptible de perdre au cours de l’été prochain. Le premier est un objectif concret de Milan depuis un certain temps déjà, ainsi que de Napoli et de certains clubs Premier. Gattuso aime toujours ce dernier, ainsi que Everton d’Ancelotti, qui pourrait payer un chèque de dizaines de millions rien que pour obtenir l’étiquette. Cependant, l’entraîneur Longo les considère comme indispensables pour l’avenir et ils semblent convaincus par les plans de l’entraîneur. Entre autres, les deux ont un accord très long (2022) et ne seraient donc guère libérés à la légère par le président du Caire. Le signaler est Tuttosport.

Rodrigo Palacio restera encore une année à Bologne malgré les 38 bougies. L’Argentin est un point ferme pour Mihajlovic, qui le veut toujours en rose et il est prêt à dire oui. Les fondations ont déjà été posées avant le début de l’urgence et lorsque l’extension sera signée, l’extension arrivera également. L’été dernier, l’attaquant a attendu la confirmation de l’entraîneur serbe avant de répéter oui, et maintenant il est prêt à continuer ensemble après avoir dit non, il y a tout juste un an, également à la possibilité de jouer la Ligue des champions avec Atalanta, avec Gasperini qui l’aurait accueilli avec plaisir tout en restant sec. Pour le signaler, c’est La Gazzetta dello Sport.

BARCELONE, PAS SEULEMENT LAUTARO. NEYMAR TRACK N’ABANDONNE PAS. DORTMUND VERS LA GRÈVE DE BELLINGHAM. BALE VEUT RESTER DANS LE VRAI MADRID MALGRÉ ZIDANE. LIVERPOOL, KLOPP À FERGUSON? MAIS L’ALLEMAGNE PENSE À LUI POUR APRÈS FAIBLE

Non seulement Lautaro Martinez, Barcelone prépare une autre frappe stellaire en attaque. Comme le rapporte Sky Sports, en effet, le club Blaugrana souhaite ramener le Brésilien Neymar à la base, aujourd’hui au PSG. Pour arriver à l’attaquant, le Barça est prêt à mettre la carte d’Antoine Griezmann dans l’assiette.

Le Borussia Dortmund est prêt à prendre un autre coup à l’avenir. Selon les rapports du Birmingham Mail, le club jaune et noir est à un pas du très jeune talent Jude Bellingham de Birmingham City.

Malgré une saison résolument compliquée, l’avenir de Gareth Bale pourrait encore être au Real Madrid. Selon les informations du Daily Mirror, le Gallois aimerait en fait mettre de côté ses désaccords avec Zinedine Zidane pour continuer à se battre pour une chemise au Real Madrid.

Liverpool, explique le Daily Mirror aujourd’hui, a bien l’intention de prendre un chemin long et réussi avec son entraîneur Jurgen Klopp. Et en fait l’idée est de faire de Klopp le Liverpool Ferguson, même si la route ne sera pas facile. En fait, la Fédération allemande est en contact étroit avec l’entraîneur et souhaite en faire le commissaire technique post-Low.