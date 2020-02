Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique le 20 février

Le point sur toutes les nouvelles du marché des transferts de l’époque vient de passer aux archives. Parmi les rumeurs, les négociations et les coulisses, voici les nouvelles les plus importantes.

ALLEGRI PRÊT À RETOURNER LA PROCHAINE SAISON. LE TECHNICIEN AUX FINS DU DUO MALDINI-BOBAN POUR MILAN. THIAGO SILVA PEUT REVENIR À ROSSONERO SI LE RENOUVELLEMENT AVEC LE PSG NE VIENT PAS. JUVENTUS, ACCORD POUR LE RENOUVELLEMENT DE CHIELLINI JUSQU’EN 2021. DANS L’ASSAUT D’ÉTÉ POUR EMERSON PALMIERI. NAPLES, C’EST UNE OFFRE POUR LE RENOUVELLEMENT DE FABIAN RUIZ: DE LAURENTIIS VEUT UNE CLAUSE DE 180 MILLIONS

Entretien intéressant avec ..com par Massimiliano Allegri, qui a parlé de son avenir: “En septembre, je dois rentrer. Sinon je m’habituerai trop à être en vacances et je ne travaillerai plus jamais (rires). Il me reste encore trois mois de vacances. Je vais parler de mon avenir, car il n’y a rien à dire pour l’instant, également parce qu’il serait incorrect pour les autres entraîneurs de le faire “.

Encore lui: Ralf Rangnick. Cette fois pour lancer, ou plutôt relancer l’indiscrétion, se trouvait le journal français L’Equipe, selon lequel non seulement l’Allemand était le principal candidat au banc de Milan, mais il avait même signé un accord avec les Rossoneri avec une pénalité à payer en cas de non respect. Le seul cadre qui aurait pu signer un contrat, ayant le droit de le mettre en noir, est Ivan Gazidis, mais du fonds Elliott – souligne La Gazzetta dello Sport – le démenti est déjà arrivé: aucun document a été signé par le club. Mais le nom de Rangnick continuera de circuler et il n’est pas exclu qu’il puisse effectivement atterrir à Milanello l’été prochain avec un double rôle: entraîneur et directeur sportif.

Bien que la candidature du manager allemand ne soit pas soutenue par le duo Maldini-Boban. L’idée des responsables de la zone sportive, en fait, si Pioli ne parvient pas à déchirer la confirmation, est de confier l’équipe à un entraîneur italien qui connaît la Serie A et l’AC Milan. Bref, quelqu’un comme Massimiliano Allegri.

Thiago Silva et le PSG, avenir suspendu dans la balance. Contrat expirant et toujours aucun contact pour le renouvellement. “Pour le moment, nous n’avons pas parlé de renouvellement avec le PSG”, a expliqué l’agent Paulo Tonietto à TuttoMercatoWeb. “Thiago – voudrait continuer le procureur du défenseur brésilien – voudrait continuer au PSG, mais il ne rejette pas d’autres possibilités”. Et voici l’hypothèse de Milan, un retour romantique. «Il a toujours eu une excellente relation avec Milan. Et si nous ne renouvelions pas avec le PSG – conclut Tonietto – tout serait possible “.

Giorgio Chiellini est prêt à renouveler avec la Juventus. Selon le Corriere dello Sport, le défenseur a en effet trouvé un accord avec la société pour sa prolongation d’un an, jusqu’en 2021, et à ce stade, seule l’annonce officielle manque, qui arrivera dans les prochains jours. Après avoir joué d’autres matchs avec le brassard du capitaine, tenté d’atteindre Scirea dans les apparitions en noir et blanc (il manque 44 matches), il entamera sa carrière de manager, toujours au sein du club turinois. L’entreprise lui a déjà proposé cette possibilité, mais pour l’instant Chiellini ne veut penser qu’au domaine.

Tisse, qui concerne le marché, dans la file de gauche de la Juventus, en vue de la prochaine saison. Selon ce que Tuttosport a rapporté en été, quelque chose va changer, étant donné que Luca Pellegrini reviendra du deuxième prêt consécutif à Cagliari (le premier de Roma ed) et que les bianconeri continueront à attaquer Emerson Palmieri. Mais si l’Italien brésilien devait déménager à Turin, comment Alex Sandro le prendrait-il? Il est peu probable que les deux puissent coexister, puis le propriétaire actuel de Sarri pourrait également partir, à condition qu’une offre indispensable de l’Angleterre arrive.

Négociation en cours entre Naples et Fabian Ruiz pour le renouvellement du milieu de terrain. Selon ce que rapporte le Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis souhaiterait insérer une clause de 180 millions dans le nouveau contrat de l’Espagnol mais les agents du footballeur seraient prêts à en mettre environ la moitié, soit entre 70 et 90 millions. En plus de cela, l’entourage demande de doubler le salaire, de 2,5 à 5 millions d’euros par saison. Barcelone et le Real Madrid sont sur la piste de Fabian depuis un certain temps, prêts à attaquer en été.

BARCELONE, L’ACHAT DE BRAITHWAITE EST OFFICIEL: 300 MILLIONS DE CLAUSE. SERGIO RAMOS VEUT RENOUVELER MAIS LE VRAI MADRID NE SE RAPPELLE PAS ET BLOQUE TOUT

Le statut officiel de Martin Braithwaite en tant que nouveau footballeur de Barcelone arrive également. Le club catalan lui-même a annoncé son arrivée dans la Blaugrana par les Leganes, à qui la clause de résiliation d’un montant de 18 millions d’euros a été versée, avec une publication sur son profil Twitter. Le joueur a signé un contrat jusqu’en juin 2024 avec une clause de résiliation de 300 millions d’euros.

Les négociations pour le renouvellement de Sergio Ramos avec le Real Madrid doivent être considérées comme “gelées”. Le défenseur et capitaine des Blancos a un contrat expirant en juin 2021 avec le club mais toujours, comme l’a rapporté AS, n’a reçu aucun appel de la direction pour commencer à parler de l’avenir. En ce sens, Real a clairement indiqué qu’il n’était pas pressé également en raison de l’âge du joueur qui, au moment de la fin de son contrat actuel, aura 35 ans. S’il était décidé d’aller de l’avant ensemble, le Real a déjà clarifié sa politique: la position de l’ex-Séville sera évaluée d’année en année avec des accords de 12 mois. Différent, pour le moment, la pensée de Ramos pointant vers un accord de deux ans.