Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique le 20 mars

Alvaro Torres, avocat de Fabian Ruiz et Luis Alberto, a parlé de l’avenir du milieu de terrain de la Naples et du milieu de terrain de la Lazio: “Nous avons mis de côté les négociations pour le renouvellement de Fabian Ruiz jusqu’à la fin de la saison. Il y a évidemment des clubs très importants qui ont demandé des informations sur lui et nous avons informé Napoli. Il n’a pas de clause. Pour Luis Alberton n’est pas pressé, nous parlons à la Lazio “. Barcelone est sur Fabian Ruiz, qui pourrait laisser Vidal, Rakitic et Arthur partir.

L’agent de José Maria Callejon, Manuel Garcia Quilon, a également évoqué les négociations pour le renouvellement de son client: “Le président De Laurentiis a toujours eu la volonté de renouveler le contrat de Josè, mais pour l’instant il n’y a pas d’accord Nous sommes reconnaissants de l’intérêt manifesté pour lui et il y a une grande affection mutuelle. Nous avons deux positions différentes mais il n’y a jamais eu de conflit. “

Napoli pense à Luka Jovic et le directeur sportif napolitain, Cristiano Giuntoli, a pris contact avec le Real Madrid pour entamer une négociation avec le Serbe. Il serait le remplaçant de Milik, de plus en plus proche de l’adieu, tandis que Petagna prendrait la place de Llorente dans l’équipe de Gattuso.

Selon la tradition, la Juventus suit les jeunes talents italiens avec un intérêt particulier. Parmi ceux-ci, il y aurait également Manuel Locatelli de Sassuolo. Le joueur est considéré comme l’alternative de la salle de contrôle à Sandro Tonali de Brescia et les relations plus qu’excellentes entre le noir et blanc et le noir et vert rendraient l’opération plus que possible.

La Fiorentina réfléchit à la manière de renforcer sa défense pour la prochaine saison: en plus du nom de Daniele Rugani, Nikola Maksimovic de Napoli serait également en vue.

Alors que le nom de Philippe Coutinho L’Inter est également revenu à l’actualité en tant qu’homologue technique dans l’accord avec Barcelone pour Lautaro Martinez, l’ancien joueur de Liverpool prêté aujourd’hui à Barcelone continue d’avoir un bon marché, en particulier de la Premier League. Le meneur de jeu s’est retrouvé au centre de Manchester United et de Chelsea, les Red Devils ayant déjà manifesté leur intérêt tant pour le joueur que pour le Barça. Pendant ce temps, Ivan Perisic pourrait rester au Bayern Munich: les Bavarois sont prêts à racheter le Croate de l’Inter, grâce aux performances convaincantes fournies jusqu’à présent (5 buts et 8 passes décisives en 22 matchs). Les conditions de rachat sont fixées à un prix de 20 millions d’euros. Nous travaillons à rabais, trouvant peut-être un accord à 15 ans. Pour Inter, en plus du montant qui serait collecté, il y aurait aussi les économies de 4,6 millions que l’offensive extérieure perçoit sur le salaire net. En parallèle, Marotta et Ausilio travailleraient pour amener Corentin Tolisso à Milan.

Alban Lafont, ancien gardien de but de la Fiorentina actuellement prêté à Nantes, pourrait prochainement changer de maillot: le défenseur extrême semble en effet avoir fini dans le collimateur du Real Madrid. Ce serait Zinedine Zidane pour parrainer l’achat du jeune compatriote, qui joue un excellent championnat de France. Lafont, on s’en souvient, est toujours lié à la Fiorentina avec un contrat jusqu’en 2023.

avec Sergej Milinkovic-Savic qui pourrait partir en été La Lazio pense déjà à son remplaçant et pourrait marquer un double coup: un jeune homme et un joueur plus expérimenté. Les noms sont ceux de Giacomo Bonaventura, venant à expiration avec l’AC Milan, e Dominik Szoboszlai, Hongrois de Salzbourg né en 2000, évalué à 40 millions d’euros. Une troisième option pourrait alors être celle interne: donner plus d’espace à Danilo Cataldi.

110 millions d’euros: Manchester United fixe le prix Paul Pogba. Les Red Devils sont prêts à accepter une offre d’au moins ce chiffre pour libérer le milieu de terrain français, qui vient de clore son aventure avec le club anglais. La Juventus reste en pole, mais la compétition de Zidane au Real Madrid est très forte.

Chasser le remplaçant Gigio Donnarumma, toujours plus proche de l’adieu. La course, pour le moment, semble limitée à deux noms: Alex Meret et Juan Musso, deux jeunes profils, en ligne avec les stratégies de l’entreprise, et à un prix abordable. L’AC Milan pense Arkadiusz Milik pour l’attaque de la saison prochaine. Les Rossoneri pourraient bientôt contacter Aurelio De Laurentiis pour le pôle, mettant peut-être la carte de Hakan Calhanoglu, vieille queue de Gattuso.

Thomas Tuchel semble de plus en plus éloigné du Paris Saint-Germain, malgré une Ligue 1 en main et un quart de finale de Ligue des champions. Leonardo veut un entraîneur choisi personnellement et l’objectif est Massimiliano Allegri. Comme le rapporte Foot Mercato, les Parisiens ont déjà entamé des contacts avec l’entourage du technicien. Allegri, 52 ans, a succédé à Leonardo sur le banc de Milan en 2010. Maintenant, les deux pouvaient travailler ensemble.

Chelsea serait prêt à s’engager dans un duel avec leurs cousins ​​de West Ham pour acheter la star portugaise Chiquinho cet été. Les deux clubs ont déjà déposé une offre pour l’aile gauche, mais les Bleus semblent en tête. Le joueur de 20 ans a disputé 24 matchs avec la deuxième équipe d’Estoril et a récemment rejoint la première équipe. Né au Cap-Vert, il a joué 4 fois avec les moins de 20 ans du Portugal.

Thomas Lemar dans le collimateur de Manchester United. L’entourage du footballeur aurait déjà entamé des contacts avec la direction des Red Devils la semaine dernière: ce qui a énormément irrité l’Atletico Madrid compte tenu du contrat en place avec Lemar jusqu’en 2023.

Barcelone est également sur la piste du défenseur de Leipzig Dayot Upamecano. Le club de Blaugrana aurait été impressionné par les performances du jeune central français en Ligue des champions et c’est pour cette raison qu’il a été inclus dans la liste des joueurs à suivre attentivement en vue de la prochaine fenêtre de marché. Pendant ce temps, les Catalans ont décidé: Quique Setien sera aussi l’entraîneur de la saison prochaine.