Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique le 21 février

Le point sur toutes les nouvelles du marché des transferts de l’époque vient de passer aux archives. Parmi les rumeurs, les négociations et les coulisses voici les nouvelles les plus importantes

La Juventus est forte sur le milieu de terrain lyonnais Houssem Aouar. Le Français est l’alternative à Sandro Tonali, milieu de terrain de Brescia qui, cependant, Cellino a l’intention de vendre uniquement pour des offres essentielles. L’Inter, Manchester City, Manchester United, Chelsea et le PSG sont du côté de Brescia, mais Paratici tentera d’insérer quelques profils pour séduire le président: Hans Nicolussi Caviglia, désormais prêté à Pérouse, et Idissa Touré, de la Juventus des moins de 23 ans. Le signaler est Tuttosport.

Tuttosport parle de l’échange possible entre la Juventus et Manchester United qui impliquerait Paul Pogba. Le milieu de terrain français est désormais aux adieux des Red Devils: la Juve est la société la plus intéressée par sa carte et est prête à mettre sur la plaque Aaron Ramsey, arrivé en juillet 2019 en transfert gratuit et qui pour l’instant ne convainc pas avant essentiellement. La demande ne peut pas dépasser 70 à 80 millions pour le milieu de terrain, l’idée serait de continuer à déposer le prix en insérant le Gallois plus une contrepartie d’environ 40 millions.

De retour sur le terrain le week-end dernier et probable propriétaire également contre SPAL, pour Daniele Rugani ce devrait être, quoi qu’il en soit, la saison des adieux à la Juventus. Bref, il répondra à l’appel de Sarri, mais sa période en noir et blanc se terminera en juin, lorsque Chiellini sera au Continassa en plus de De Ligt et Bonucci, prêt à renouveler pour un an, Demiral, de retour de la blessure et Romero atterrira, après le long prêt à Gênes: le Corriere della Sera, édition de Turin, le souligne aujourd’hui.

Le Corriere dello Sport en kiosque fait aujourd’hui le point sur Rome et explique que les avocats de Friedkin et Pallotta ont conclu la due diligence et qu’il y aura maintenant des étapes techniques obligatoires: la déclaration du conseil d’administration du groupe Friedkin, dont la majorité est fermement en la main du famille qui devra formuler l’offre, après l’accord intervenu entre les deux entrepreneurs autour de 780 millions même si la tendance saisonnière pourrait faire baisser le prix. Lui et son fils arriveront à Rome après les signatures, vers la mi-mars. Après la signature des contrats, il doit y avoir un changement.

Nombreux profils suivis de Milan pour le banc de l’an prochain. À moins d’une grande finale de saison – entre la quatrième place et la Coupe d’Italie – Pioli est peu susceptible d’être confirmé et Tuttosport parle de la possibilité sur le banc. Par l’Allemand Ralf Rangnick – soutenu et parrainé par Bild – en passant par Massimiliano Allegri, Simone Inzaghi, Luciano Spalletti et Marcelino, ex Valence.

L’aventure de Giannelli Imbula à Lecce est terminée. Le club du Salento a en effet annoncé la résiliation du contrat avec cette sortie sur son site officiel: “L’US Lecce annonce avoir mis fin à la relation contractuelle avec le joueur Giannelli Imbula”.

Karim Benzema a renouvelé avec le Real Madrid jusqu’en 2022. Comme l’écrit, ce qui explique comment l’attaquant français, conformément à la politique du club, a prolongé son accord expirant en 2021 pour une année supplémentaire. L’annonce officielle ne sera faite qu’à la fin de la saison en cours.

L’Athletic UK fait le point sur l’avenir de Loris Karius. Protagoniste du gardien de but à la mémoire des supporters de Liverpool pour les canards en finale de Kiev, Besiktas a décidé qu’il ne le rachèterait pas à la fin de la saison. Un avenir est attendu ailleurs pour lui même si le sentiment qu’il ne restera pas avec les Reds …

Son arrivée avait déjà été officialisée dans les dernières heures du marché d’hiver, mais ce n’est qu’aujourd’hui que le fonctionnaire est arrivé: Naoufel Khacef est un nouveau joueur bordelais. L’arrière algérien a été prêté avec droit de rachat par le NA Hussein Dey. L’annonce a été reportée en raison de problèmes de visa.