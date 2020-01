Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique le 21 janvier

Le point sur toutes les nouvelles du marché des transferts de l’époque vient de passer aux archives. Parmi les rumeurs, les négociations et les coulisses, voici les nouvelles les plus importantes.

INTER, VOICI MOSES. JUVE: AUCUN ÉCHANGE AVEC BARCELONE, HIGUAIN AUX PORTES DU PSG. SUSO VEUT QUITTER MILAN ET MANCHESTER UNITED SUR PIATEK. NAPLES À UN PAS DE POLITANO, LAZIO IMPRIMANT SUR PALOSCHI. BESSA QUITTE VÉRONE ET LE FOOTBALL EUROPÉEN, ATALANTA ACCUEILLE CZYBORRA. FIORENTINE, ÉGLISE VERS LE RENOUVELLEMENT. GAETANO DE NAPLES À CRÉMONAIS

Officiels du jour:

Gianluca Gaetano est un nouveau milieu de terrain Cremonese. Avec une note qui est apparue sur le site officiel, le club de Grigiorosso a annoncé l’acquisition du footballeur de classe 2000 à titre temporaire de Napoli jusqu’à la fin de la saison.

Daniel Bessa quitte l’Italie et s’envole pour le Brésil. Né à São Paulo mais en Italie depuis 2008, le milieu de terrain quitte Hellas Verona et signe avec Goias. Cela a été annoncé par la société verdeoro via les réseaux sociaux. Ces derniers jours, le club de Goiânia a également acheté le médian Ranieri Sandro à Gênes.

Rumeurs et actualités:

AS raconte plus en détail un échange qui pour le moment semble bien plus que compliqué entre la Juventus et Barcelone. Hier de nouveaux contacts pour l’échange entre Federico Bernardeschi et Ivan Rakitic, mais il y aurait une énorme distance entre l’offre et la demande, étant donné l’âge qui les sépare. Le Barça aimerait proposer moins de 10 millions d’ajustements, mais la Juventus en demanderait plus du double.

Selon L’Equipe, les prix des Gonzalo Higuain pour le remplacement éventuel de Edinson Cavani, se rapprochant de quitter le PSG en janvier. Au cours des derniers jours, Pipita a grimpé des positions parmi les nombreux noms considérés par les Français, avec Mertens, Llorente, Giroud et Piatek alternatives potentielles que Leonardo a envisagées ces dernières semaines.

Le Borussia Dortmund n’abandonne pas Emre Can, avec les Allemands qui souhaitent profiter de la volonté de la Juventus de céder le milieu de terrain lors de cette session de marché. Le footballeur a longtemps voulu quitter les bianconeri, principalement en raison des faibles minutes et de l’exclusion estivale de la liste de la Ligue des champions. Les Gialloneri sont prêts à prendre des mesures concrètes pour lui, même si Everton pourrait s’intégrer dans cette affaire avec Ancelotti qui s’intéresse depuis longtemps à l’ex-Liverpool. Pour le signaler, c’est Sky Sport en Allemagne.

Victor Moses peut désormais être considéré comme un nouveau joueur Inter. Après avoir passé les bilans de santé, la partie de Chelsea s’est rendue dans la soirée au siège de Nerazzurri pour officialiser son prêt avec un droit de remboursement fixé à 12 millions d’euros. L’officiel, selon Sky Sport, devrait arriver demain matin pour des questions bureaucratiques, en attendant les derniers documents.

“Nous avons soumis une offre officielle à Tottenham pour Christian Eriksen“: avec ces mots les ds de l’Inter Piero Ausilio a lancé le forçage final pour le milieu de terrain danois. Les chances que l’ancien Ajax quitte Londres sont élevées, mais selon le Daily Mail, l’offre Nerazzurri arrivée au siège des Spurs n’est toujours pas considérée comme suffisante. Pour obtenir le feu vert pour le transfert, en effet, l’équipe du nord de Londres demande pas moins de 17 millions de livres sterling, soit un peu moins de 20 millions d’euros. Eriksen (27 ans) doit mettre fin à son contrat avec Tottenham en juin.

Arturo Vidal ne quittera pas le Barcelone dans cette fenêtre de transfert. Le nouvel entraîneur Quique Setien, rapporte le journal catalan Mundo Deportivo, a rassuré le milieu de terrain chilien sur sa centralité dans le projet Azulgran et a opposé son veto à son départ en janvier, malgré une pression sur l’Inter pendant plus d’un mois. Il n’y a donc aucune possibilité que Vidal évolue dans cette fenêtre de marché de transfert: peut-être, ce n’est qu’en été que nous reviendrons pour parler de son transfert.

Pendant ces heures, l’agent de Valentino LazaroMax Hagmayr est à Newcastle pour tenter de conclure l’accord avec les Magpies, même si l’option allemande apparaît. L’inclusion de Leipzig doit également être enregistrée, une solution agréable au joueur qui reviendrait en Bundesliga. La formule est la même que pour Moïse, un prêt avec droit de rachat, révèle La Gazzetta dello Sport.

Inter insiste sur Tahith Chong de Manchester United: nouvelle rencontre avec l’entourage au siège de Nerazzurri, selon ce qui a été recueilli par TMW. Il n’y a toujours pas d’accord total entre les parties mais les Nerazzurri essaient avec détermination, bien qu’il y ait encore une certaine distance entre l’offre et la demande. Cependant, il y a une concurrence intense sur le talent prometteur des Red Devils.

Alessandro Bastoni il est l’un des hommes du moment à l’Inter, surtout après le but marqué dimanche à Lecce, et ses performances ne passent pas inaperçues. Ces derniers jours, on a parlé de l’intérêt de Manchester City, qui avait mis la carte de Joao Cancelo dans l’assiette, mais les Nerazzurri ont dit non. Dans tout cela, comme le rapporte Corriere della Sera, le club italien a également reçu un appel téléphonique de Barcelone, qui souhaiterait que la centrale commence la saison prochaine.

“Nous n’avons pas parlé d’Esposito parce que, pour le moment, il ne part pas. S’il sort, nous y sommes.” Mots et pensées de Daniele Faggiano, directeur sportif du parme qui après le sommet au siège de l’Inter a publié une courte interview avec les journalistes présents, y compris notre correspondant. “Darmian? On est venu parler de Darmian, c’est un de nos joueurs et on verra. On n’en a pas parlé car l’Inter est aussi impliqué dans autre chose”.

Après avoir remporté le laissez-passer pour la demi-finale de Coppa Italia, Napoli veut se donner un nouveau coup de marché en ce mois de janvier: Matteo Politano. Selon les rapports de Sky Sport, en effet, les Azzurri auraient trouvé un accord avec l’Inter pour l’achat définitif (ou le prêt avec obligation de remboursement) de l’offensive extérieure, une formule que les Roms au moins pour le moment ne garantissent pas. C’est pourquoi le club napolitain est désormais à deux pas de l’ancien Sassuolo, à tel point qu’il peut déjà être fermé demain.

Le dernier banc, celui contre l’Udinese, a rompu l’équilibre déjà fragile entre Suso et Milan: l’Espagnol a demandé et obtenu un match, s’étant senti trop vite renvoyé même pour satisfaire un carré avec lequel le sentiment s’est rompu depuis quelque temps. Les Rossoneri, dit La Gazzetta dello Sport, seraient bien disposés à passer de la clause des 40 millions à 25-30, mais pour le moment il n’y a que des Roms intéressés et seulement un prêt.

Selon ce que rapporte Football Insider, Milan serait étonnamment proche d’acheter le droit à l’extérieur de la forêt de Nottingham Matty Cash. Le joueur de 22 ans a attiré l’attention des Rossoneri grâce à d’excellentes performances cette saison de championnat, avec le club anglais qui ne serait pas disposé à le laisser partir mais qui pourrait être contraint d’abandonner également en raison de la volonté du jeune arrière latéral.

L’accident est survenu à Marcus Rashford a forcé Manchester United à se mettre immédiatement à couvert en trouvant un joueur sur le marché. Dans cette recherche, les Red Devils, selon ce que rapporte le Daily Express, auraient également examiné le nom de Krzysztof Piatek. Pour l’AC polonais de Milan l’intention du club anglais d’entamer une négociation avec la formule du prêt. A comprendre avec le droit de rachat.

Le début d’une nouvelle aventure semble être à un pas Steven Nzonzi, Milieu de terrain français détenu par la Roma en première partie de saison prêté à Galatasaray. Selon les rapports du tabloïd anglais The Sun, l’ancien Séville est proche du prêt semestriel à West Ham. Les Londoniens, lisent-ils, visent à fermer en quelques heures.

Xherdan Shaqiri ne quittera pas Liverpool. Selon les informations des principaux portails en ligne d’Outre-Mer, le club anglais aurait refusé les offres de Rome et de Séville pour le prêt des Suisses jusqu’à la fin de la saison. Jurgen Klopp ne veut pas perdre de précieuses ressources dans ce qui pourrait être la saison record pour les Reds, qui veulent remporter tous les trophées. La position de l’ancien joueur de l’Inter sera évaluée au cours de l’été; pour Liverpool, sa carte coûte 30 millions.

Alberto Paloschi et Lazio. Une piste de marché destinée à animer les derniers jours de janvier. Selon ce que rapporte LaLazioSiamoNoi.it, une rencontre entre la direction du Capitole et l’entourage de l’attaquant SPAL a été fixée à demain pour tenter de trouver un point de rencontre entre la proposition de Biancoceleste et les demandes Este. La volonté de la Lazio semble être celle de définir l’opération sur la base d’un prêt avec droit de remboursement, qui peut se transformer en une obligation basée sur un certain nombre de présences. Une opération similaire à celle terminée en janvier dernier avec Gênes pour Romulo.

Comme l’explique La Gazzetta dello Sport ce matin, Giuseppe Iachini a choisi son joueur idéal pour renforcer la défense de la Fiorentina: il veut Juan Jesus pour terminer le package de backlog. Il appartient maintenant à Daniele Pradè de mettre en place une opération qui ne promet pas d’être simple même si Rome possède une grande richesse sous la rubrique “défenseurs centraux”. Juan Jesus, pour sa part, a déjà donné son feu vert au transfert à Florence.

Federico Chiesa semble avoir retrouvé la sérénité après l’arrivée de Beppe Iachini sur le banc de la Fiorentina et selon ce que rapporte La Nazione dans les prochaines semaines, il y aura une nouvelle rencontre entre le patron violet, Rocco Commisso, et le père du footballeur, Enrico Chiesa. La réunion servira à ajuster l’engagement de l’attaquant (qui est maintenant d’environ 1,8 million plus de bonus). La perspective est de la doubler et peut-être de revoir la durée du contrat venant à échéance en juin 2022. L’introduction d’une clause de résiliation est également possible, même si personne ne s’expose sur le sujet.

Rolando Mandragora est la dernière idée pour renforcer le milieu de terrain de la Fiorentina. Selon les informations de Sky Sport, l’alto à ces heures serait prêt à tenter de donner le milieu de terrain de l’Udinese à M. Iachini, bien qu’ils soient conscients qu’il ne sera pas facile de l’arracher du Pozzo en janvier.

Transfert de défini Riccardo Saponara de Gênes à Lecce. Selon ce que collecte TMW, demain le footballeur de la Fiorentina, qui terminera la saison avec le maillot jaune et rouge, soutiendra les visites médicales demain.

Monsieur Iachini a demandé à DS Pradè d’acheter Cristian Dell’Orco. D’après ce que collecte TMW, l’arrière gauche né en 1994 (actuellement prêté à Lecce par Sassuolo) serait ainsi l’un des objectifs de la Fiorentina lors de cette séance de marché. Cependant, la résistance du club Giallorossi reste à gagner, qui pour le moment ne semble pas orientée pour le laisser aller.

Une torsion pour l’avenir de Raoul Bellanova. L’arrière bordelais semblait destiné à Hellas Verona, mais au cours des dernières heures, l’Atalanta a tenté de s’insérer fermement et a dépassé ses rivaux. Tel que collecté par la rédaction de TuttoMercatoWeb.com. la classe 2000 serait une demande explicite de Gasperini qui voudrait un joueur avec de grandes compétences de course comme l’ancien Milan. Les Nerazzurri tentent donc le sprint et Bellanova pourrait signer dans quelques jours.

Atalanta s’apprête à accueillir le premier achat d’hiver: selon Sky, Lennart Czyborra Linate est arrivée à Milan et a déjà subi des examens médicaux. Demain, l’annonce officielle de son achat auprès d’Héraclès Almelo.

Lorenzo Tonelli toujours plus proche de la Sampdoria. Selon ce que TMW a collecté, l’accord avec Naples sera prêté avec une obligation de rachat de 4 millions d’euros. Il fermera dans les prochaines heures.

CHICHARITO HERNANDEZ Vole en MLS, DEYVERSON SIGNE AVEC GETAFE, L’ANCIENNE SÉRIE DE M’POKU TRANSFÈRE À AL WAHDA. PACO ALCACER OFFERT EN PREMIER MINISTRE, LE TOTTENHAM VEUT RENTRER CHEZ BALE ET LE BARCELONA RÊVE RODRIGO

Officiels du jour:

Deyverson retourne en Espagne et déménage à Getafe. L’attaquant de Palmeiras arrive en prêt jusqu’à la fin de la saison, avec une option d’achat. Le joueur sera officiellement présenté aux médias demain, mercredi 22 janvier, à partir de 12h45 après la séance d’entraînement.

Par le biais de ses canaux officiels, Newcastle a annoncé qu’elle avait acquis l’équipe nationale algérienne Nabil Bentaleb. Le milieu de terrain est prêté par Schalke 04, avec un droit de rachat fixé à environ 10 millions d’euros: “Le projet est vraiment intéressant et je suis heureux de retrouver le Premier ministre, dans un club aussi glorieux”.

Paul-José M’Poku quitte le Standard de Liège. L’ancien joueur de Cagliari et ChievoVerona, né en 1992, s’envole pour Abu Dhabi, où il jouera avec Al-Wahda. Le Belge a signé un contrat d’un an et demi avec une option pour une autre saison. Cela a coûté 2 millions d’euros.

Avec une vidéo intitulée “Imaginez des choses fantastiques” avec des phrases en anglais et en espagnol, le Los Angeles Galaxy a annoncé l’achat de Javier “Chicharito” Hernandez de Séville. “Il est l’un des nôtres” est la phrase qui conclut l’annonce, le joueur faisant ses débuts avec les Américains le 7 mars contre les Whitecaps de Vancouver.

Wolverhampton a annoncé l’achat du jeune attaquant Leonardo Campana du Barcelona SC, une société équatorienne. Le joueur de 19 ans, qui a déjà disputé 4 matches avec l’équipe nationale senior équatorienne, a signé jusqu’en 2023.

Rumeurs et actualités:

L’arrivée du prodige Erling Braut Haaland obligera Paco Alcacer emballer et quitter Dortmund, probablement déjà dans cette fenêtre de marché. L’attaquant espagnol souhaiterait retourner dans son pays d’origine mais, selon les informations du Daily Star, le club jaune et noir l’aurait proposé à Manchester United et Tottenham, qui recherchent un pourboire pour compenser respectivement les blessures de Marcus Rashford et Harry Kane.

Manchester United est sérieux Moussa Dembélé. Ébranlé par la blessure de Rashford, le club anglais veut absolument embaucher un attaquant pour continuer d’espérer se qualifier pour les prochaines coupes européennes. L’objectif numéro un est l’avant-centre lyonnais (qui a pris Ekambi hier), pour qui les Red Devils envisagent de déposer une offre de plus de 45 millions d’euros. Le Daily Star le rapporte.

Le président de Tottenham, Daniel Levy, aurait rencontré à Madrid Florentino Perez pour discuter du transfert de Gareth Bale à la cour de Mourinho. Comme le rapporte El Chiringuito, le Gallois est l’un des principaux objectifs des Londoniens pour renforcer l’équipe, qui sera orpheline de Harry Kane pendant plusieurs semaines. L’opération pourrait cependant également se concrétiser en été.

Selon SuperDeporte, le nouvel entraîneur de Barcelone Quique Setien il a demandé aux dirigeants de Blaugrana d’acheter l’attaquant de Valence Rodrigo. Le propriétaire du club de la carte du joueur ne voudrait pas laisser de grands joueurs commencer dans cette session de janvier étant donné le passage de la Ligue des Champions où ils affronteront l’Atalanta en huitièmes de finale. Les coûts potentiels de l’opération, qui pourraient dépasser 60 millions d’euros, sont la limite de l’opération pour les Catalans qui n’avaient absolument pas pris en compte pour débourser un tel chiffre en hiver.