Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique le 21 mars

Le point sur toutes les nouvelles du marché des transferts de l’époque vient de passer aux archives. Parmi les rumeurs, les négociations et les coulisses, voici les nouvelles les plus importantes.

Un coup de téléphone, compte tenu des horaires de diffusion, pour parler aussi de l’avenir. Comme nous l’avons lu dans les colonnes d’Il Mattino au cours des dernières heures, il y a eu un contact téléphonique entre le président de Naples Aurelio De Laurentiis et Kalidou Koulibaly. Le défenseur était clair: si une offre importante venait pour lui et surtout pour l’équipe, alors la relation née en 2014 pourrait être interrompue, sinon la centrale a réitéré qui ne font pas disparaître les barricades, qu’il n’y aura pas d’affrontement .

Nemanja Matic est en pourparlers avec Manchester United pour obtenir un nouvel accord de deux ans pour 140 000 £ par semaine. Le milieu de terrain serbe devait expirer en juin, mais les Red Devils ont exercé il y a quelques jours la possibilité de renouveler pour au moins une saison. Matic, né en 1988, a toujours beaucoup aimé l’Inter et Milan, mais selon toute probabilité, ils devront se résigner une fois pour toutes. Le Soleil le rapporte.

Jeremie Boga pourrait revenir à Chelsea à la fin de la saison. Selon l’édition d’aujourd’hui du Daily Mail, les Bleus envisagent en effet sérieusement de ramener à la base l’offensive ivoirienne actuellement en vigueur à Sassuolo déjà dans quelques mois. En ce qui concerne la classe ’97, qui a marqué jusqu’à présent huit buts et quatre passes décisives avec le maillot neroverdi, le club londonien dispose d’une clause de rachat d’environ 14 millions d’euros.

Comme nous le lisons dans les pages du Corriere dello Sport, Nikola Maksimovic aurait dû inaugurer le processus de renouvellement dans la maison de Naples, mais l’urgence du coronavirus a tout bloqué, pas seulement le renouvellement de la centrale électrique serbe. Ils restent tous en attente, de Mertens à Callejon en passant par Fabian Ruiz, Allan et Insigne. Nous lisons que les cas les plus urgents restent ceux de Mertens et de Callejon. Le Belge a rencontré de Laurentiis le 1er mars: la rencontre a été positive mais le renouvellement n’a pas pu être concrétisé et officiel. Discours différent pour Callejon: son manager Quilon a toujours précisé la distance entre les parties et en arrière-plan, Valence insistait pour l’embaucher sur un transfert gratuit.

L’avenir de Diego Godin semble loin de l’Inter. L’ancien défenseur de l’Atletico Madrid n’a joué que 11 fois depuis le début. Un peu par rapport à ses attentes, également grâce à l’explosion de Bastoni, à qui Conte a donné une grande confiance. L’Inter et le joueur réfléchissent à l’avenir: comme le rapporte Corriere dello Sport en arrière-plan, Manchester United (qui l’avait déjà recherché avant l’accord avec le Nerazzurri) et Valence.

Alors que nous lisons sur les pages du Corriere dello Sport, à Rome nous continuons à parler du possible retour en jaune et rouge de Stephan El Shaarawy. Parti en été, le pharaon pourrait revenir dans la capitale un an plus tard. Le principal obstacle est le net d’environ 14 millions par saison que le joueur gagne en Chine. L’attaquant – nous lisons – afin de retourner à Rome, se contenterait de trois millions de bonus supplémentaires.

Malgré les nombreux défenseurs centraux de l’équipe, la Roma pourrait intervenir dans le rôle cet été. Çetin et Ibanez pourraient être envoyés à l’expérience, alors que Fazio et Juan Jesus ne donnent pas les bonnes garanties, donc, comme l’écrit Corriere dello Sport, le nom pour renforcer le département défensif serait celui d’Ezequiel Garay, défenseur argentin né en 1986 à Valence. La centrale électrique d’Albiceleste a signalé une rupture du ligament croisé en février dernier.

La piste s’est refroidie, mais elle n’est pas encore complètement éteinte. En effet, il y a de l’optimisme dans la maison milanaise. Comme le rapporte Tuttosport, le club Rossoneri se concentre sur l’accord déjà conclu avec Ralf Rangnick. C’est une période de réflexion, c’est vrai, mais les parties sont parvenues à une large entente ces derniers mois. L’entraîneur de ces semaines aurait commencé à réfléchir, également parce que selon l’indiscrétion rapportée par le journal, Milan aurait changé certains paramètres de l’accord, notamment la réduction du budget du marché par rapport à ce qui était précédemment établi. devrait être décisive pour le résultat final de la négociation. Le problème principal en est un autre: si la saison en cours se termine en juillet, il y aurait moins de semaines pour les négociations et pour préparer l’équipe à venir sur le terrain. C’est un facteur qui pousserait Rangnick à faire des évaluations.

L’été prochain sera la chasse à Sergei Milinkovic-Savic. Le Serbe de la Lazio a atteint le tournant de sa carrière et de nombreux grands clubs ont emboîté le pas. En plus des Italiens le 21 de la formation de Simone Inzaghi, il y a les clubs de Premier League, avec Manchester United au premier rang. Les Red Devils, cependant, ne sont pas les seuls à s’intéresser aux SMS. Selon ce qu’Il Messaggero a rapporté, Chelsea l’a également mis dans le collimateur, avec Frank Lampard qui aimerait compléter le milieu de terrain des Blues avec Kanté et Jorginho.

“Piste Florian Maurice pour Rennes”. C’est le titre de l’édition d’aujourd’hui de L’Equipe, sur la recherche par Rennes d’un nouveau directeur sportif. L’objectif principal, en ces heures, est devenu Florian Maurice, aujourd’hui directeur de l’espace scoutisme de l’Olympique Lyon.

Barcelone et le Real Madrid sont également prêts à s’affronter sur le marché. Après la lutte inachevée pour les rebondissements de la Liga 2019-2020, les blaugrana et les blancos de l’été tenteront une approche pour le défenseur / milieu de terrain du Bayern Munich, David Alaba. L’international autrichien verra son contrat avec les Bavarois expirer dans un peu plus d’un an et à ce jour, il n’a pas encore décidé s’il fallait renouveler ou changer immédiatement l’air pour vivre une nouvelle aventure.

Arrivé en prêt de Shanghai Shenhua dans la dernière fenêtre du marché, l’attaquant des Red Devils Odion Ighalo a accordé une interview à The Sun pour parler de l’urgence du Coronavirus et aussi de son avenir: “Si je serais racheté par Manchester United? de ces choses seraient désormais égoïstes et insensibles, je n’y pense même pas. Un défi mondial et non footballistique nous attend. Nous ne pouvons pas faire passer le sport avant notre santé. Ce qui importe maintenant, c’est de rester en sécurité et de prier que ceux qui combattent le le virus se rétablit complètement. Nous devons tous partager l’amour de ce monde ensemble », déclarent les anciens de l’Udinese.

Actuellement prêté à Séville par le Real Madrid, le jeune gaucher Sergio Reguilon n’exclut pas de rester en Andalousie même après le 30 juin: “Jusqu’à présent, je ne peux me plaindre de rien à Séville, ni de la ville, ni du club, ni des coéquipiers. Je me sens très apprécié et apprécié. Qui sait ce qui se passera à l’avenir … “, a-t-il déclaré à MuchoDeporte.

Alfredo Morelos, attaquant colombien des Glasgow Rangers, aime l’Atletico Madrid. Les colchoneros sont à la recherche d’un nouvel attaquant avant la saison prochaine et, comme l’a rapporté l’AS, le footballeur de 23 ans s’intéresse au club madrilène. Autant que 29 buts marqués en 45 matchs, Simeone a peut-être trouvé le “nouveau Falcao”.

Manchester United continue de suivre de près Erling Haaland. Selon les dernières rumeurs du London Evening News, l’entraîneur des Red Devils Ole-Gunnar Solskjaer, considère l’attaquant qui s’est rendu au Borussia Dortmund en janvier comme un objectif important pour l’avenir du club anglais.