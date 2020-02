Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique le 22 février

Le point sur toutes les nouvelles du marché des transferts de l’époque vient de passer aux archives. Parmi les rumeurs, les négociations et les coulisses voici les nouvelles les plus importantes

Aujourd’hui en kiosque Tuttosport fait le point sur l’avenir de Paul Pogba. La Juventus est en avance dans la course pour Octopus aussi parce que le Real Madrid se tourne vers d’autres noms, surtout Fabian Ruiz de Naples. La Juve tente donc de réduire les prétentions de Manchester United: l’intention serait d’inclure l’accord Aaron Ramsey quel vice-président exécutif Ed Woodward voudrait.

Ce sera une révolution d’attaque à l’Inter cet été. Le point est fait par Tuttosport, expliquant que la permanence de Alexis Sanchez. 12 millions d’euros d’engagement, le Chilien retournera à Manchester United. Le Nino Maravilla est sur un prêt à sec des Red Devils, il n’y a aucune clause pour une éventuelle rançon et pour le moment, l’Inter ne semble pas avoir l’intention de s’asseoir à la table pour discuter des confirmations avec les Anglais.

Fabian Ruiz, qui marque à Brescia, est le principal marché cible du Real Madrid. Le journal AS a déclaré qu’il y avait un éclaireur à Rigamonti qui l’admirait en direct. Pour le moment, les discours pour le renouvellement ont été interrompus. De Laurentiis souhaite insérer une clause de 150 millions, mais ce chiffre est un obstacle, mais les parties concernées n’excluent pas que l’accord puisse être conclu à l’avenir en trouvant un point d’entente. Le renouvellement, cependant, n’exclurait pas un adieu. Le Real Madrid est prêt à offrir 80 millions l’été prochain aux Espagnols. Barcelone est également sur Fabian.

Analysant les plans et les intentions du président de la Fiorentina Rocco Commisso pour le présent et l’avenir, le Corriere della Sera se concentre également sur l’un des points cardinaux du club: Federico Chiesa, qui, fin mars, pourrait prolonger l’engagement avec l’alto jusqu’à jusqu’en 2024. Le rêve de la société violette est en effet centré sur ses trois jeunes stars: Castrovilli, Vlahovic et Chiesa. Mais ce dernier – lit – a reçu une promesse. Si en juin il demande à être vendu, Commisso le satisfera. Où? Pas la Juve.

Une lutte interne entre la direction des Rossoneri, c’est ce que nous dit Corriere della Sera, qui découle d’une diversité de vues entre Paolo Maldini et Ivan Gazidis concernant Ralf Rangnick. Le PDG de Rossoneri aime beaucoup le profil du manager allemand et selon ce que le Corriere a dit, il y aurait déjà eu des contacts entre les parties. Récemment, Paolo Maldini avait publiquement rejeté le nom de l’actuel responsable du sport et du développement du football du groupe Red Bull, mais la propriété Rossoneri a apporté son plein soutien au travail de son PDG (qui gagne 4,5 millions par an) , et à cause de cela, la fin semble écrite et semble conduire à l’adieu de Paolo Maldini (et peut-être aussi à celui de Boban).

Une carrière sans fin pour Roy Hodgson. Le manager de Crystal Palace a révélé qu’il était sur le point de signer un nouveau contrat avec les Eagles. Pour l’ancien entraîneur également de l’Inter, et déjà entraîneur anglais, donc un avenir ressemble toujours à un entraîneur à Londres.

Tuttosport fait le point sur l’avenir du banc de Manchester City et explique que Brendan Rodgers, désormais guide technique de Leicester City, est le suspect d’avoir un jour apporté l’héritage de Pep Guardiola aux Citizens. L’ancien Liverpool, désastreux sur le banc des Reds, s’est réhabilité au Celtic Glasgow et est désormais le grand pilote du nouveau miracle des Foxes. Rodgers pourrait remplacer Guardiola à partir de 2021, lorsque le contrat catalan avec la société britannique expirera.

Arsenal continue de révéler certains problèmes défensifs et pour cette raison, dans la prochaine fenêtre de marché, il tentera de porter un coup important à l’arrière pour être livré à Mikel Arteta. Selon les rapports de Bild Sport, les Gunners auraient placé Jonathan Tah, défenseur du Bayer Leverkusen, en tête de leur liste de souhaits. Le club britannique serait prêt à payer la clause de résiliation du contrat allemand de 40 millions d’euros.

Coup surprise des Russes de Sotchi. Le club, qui est basé dans la station qui a accueilli les Jeux olympiques d’hiver ces dernières années, a enregistré l’ancien défenseur de Milan et de l’Olympique de Marseille Adil Rami. Avec plusieurs titres en carrière, il portera le maillot numéro 23 avec Sotchi, il s’agit du deuxième succès majeur après l’arrivée d’Aleksandr Kokorin prêté par Zenit.

Pour l’été prochain, Barcelone voudrait également enrichir son équipe dans le rôle de deuxième gardien. Ainsi, selon les informations du journal catalan Sport, il s’agirait également de Andre Onana (23), extrême défenseur de l’Ajax, qui selon les rumeurs arrivant des Pays-Bas pourrait déjà quitter les Lancers lors de la prochaine session de marché.

Le Barcelone est toujours à la recherche d’étoiles pour ajouter à son équipe à couper le souffle et le nom de famille sur lequel la direction d’Azulgran a activé le viseur est de Bernardo Silva (25). L’offensive extérieure pourrait quitter Manchester City en raison de l’exclusion de la Ligue des champions et les Catalans prévoient d’amener les Portugais en Espagne l’été prochain. Pour le signaler, c’est l’Express.

Paul Pogba ou Eduardo Camavinga. Le Mundo Deportivo parle du marché du Real Madrid en vue pour l’été et dit que les Blancos ont un doute sur le marché des transferts. Pogba reste fortement dans le collimateur de la Juventus et a rompu avec Manchester United. De l’autre côté, c’est la grande promesse de la Ligue 1: Camavinga, de nationalité angolaise, a un passeport français. Dix-sept ans, Real l’a vu vivre. Contrat jusqu’en 2022, il coûte 60 millions d’euros.

Surprise sur l’avenir de Neymar, raconté par le Daily Mirror. Le tabloïd britannique explique que le Brésilien, malgré la pression de Barcelone, pourrait rester en France. Neymar pourrait en effet entamer une négociation avec le Paris Saint-Germain pour le renouvellement du contrat.