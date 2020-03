Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique le 22 mars

LATIUM, EVERTON EST LEADER DE L’IMMOBILIER. MILAN SUR SZOBOSZLAI ET LOUZA: BIGLIA ET BONAVENTURA VERS ADIEU. NAPLES, TOUT POUR LE RENOUVELLEMENT DE ZIELINSKI, LE COVIDE DE SIGNATURE D’URGENCE EST FINI – Ciro Immobile s’est retrouvé dans la ligne de mire d’Everton. Selon les dernières rumeurs qui viennent d’Angleterre, l’entraîneur du club anglais Carlo Ancelotti serait prêt à déclencher une attaque déterminée afin d’amener l’attaquant bleu à Goodison Park même si convaincre Lotito sera tout sauf simple. La propriété, liée au Latium jusqu’en 2023, semble également très liée aux couleurs blanc et bleu.

Compte tenu des adieux probables de Bonaventura et Biglia au cours de l’été prochain, Milan cherche des remplaçants. Selon le Corriere dello Sport, les Rossoneri auraient en effet jeté leur dévolu sur Dominik Szoboszlai, milieu de terrain de Salzbourg et de l’équipe nationale hongroise et sur Imran Louza, milieu de terrain français de Nantes.

Selon les dernières rumeurs de Sky Sport, il s’agirait désormais du renouvellement de Piotr Zielinski avec Napoli. Dès la fin de l’urgence du Coronavirus, le milieu de terrain pourra mettre du noir et blanc sur le contrat qui le liera à Napoli pour de nombreuses années encore.

Alessandro Florenzi était à deux pas d’Atalanta. L’équipe de Roma, désormais prêtée à Valence, aurait pu porter le maillot Nerazzurri. Selon les rapports de Sky Sport, le joueur romain né en 1991 était à un pas de déménager à Bergame pendant la session du marché d’hiver.

Déménagement inter pour Juan Musso. Le gardien de but de l’Udinese, écrit l’édition d’aujourd’hui du Corriere dello Sport, aimerait et pas un peu pour les Nerazzurri qui devraient payer une somme de 20 millions, le prix de base du noir et blanc. L’accord pourrait également inclure Ionut Radu, désormais prêté à Parme.

De grandes manœuvres au domicile de l’Inter. Pour un Marcelo Brozovic qui s’apprête à renouveler son contrat, il y a plutôt un Borja Valero qui expirera en juillet. Le milieu de terrain espagnol devrait quitter les Nerazzurri qui se déplacent déjà pour un remplaçant. Selon les rapports de Tuttosport, l’élu pourrait être Manuel Locatelli del Sassuolo.

Davide Faraoni taquine le palais de Naples et de Rome. Pour le signaler, c’est La Gazzetta dello Sport, selon laquelle le propriétaire de Juric, engagé en janvier 2019 par Hellas Veorna, vaudrait désormais environ 8 à 10 millions d’euros. C’est le prix, qui pourrait également augmenter. Sur l’ancien Inter les yeux bleus et jaunes et rouges.

Rome vise à confirmer son pilier défensif. Selon ce que recueille Sky Sport, les Giallorossi tiennent à confirmer Chris Smalling. Le défenseur, détenu par Manchester United, doit expirer le 30 juin et aurait déjà donné des signaux très positifs au club pour le sentiment qui s’est créé dans les vestiaires et pour l’empathie avec l’environnement. Bien entendu un accord devra être trouvé avec les Red Devils et avec le joueur à l’engagement, 3 millions d’euros net, ce n’est pas un nœud.

BARÇA, GRIEZMANN SUR LE MARCHÉ. LIVERPOOL ET ASTON VILLA SUR RASHICA. BAYERN MONACO, ALABA VERS ADIEU. TOTTENHAM, CONFIANCE DANS LE SÉJOUR DE KANE – À peine un an après son arrivée, Antoine Griezmann pourrait quitter Barcelone dans la prochaine fenêtre de marché. Le sport l’a rapporté, faisant savoir qu’aucune option n’est écartée dans la maison Blaugrana et des titres comme celui-ci: “Griezmann sur le marché”. Le club catalan pourrait chercher un acheteur l’été prochain pour rembourser, au moins en partie, l’investissement.

L’attaquant Milot Rashica continue d’attirer l’attention de la Premier League. Le joueur du Werder Bremen est depuis longtemps dans le collimateur de Liverpool mais Aston Villa aurait également montré un grand intérêt pour le joueur de 23 ans.

Les prétendants de Pierre-Emerick Aubameyang sont en augmentation. L’attaquant d’Arsenal n’a pas encore décidé de renouveler ou non son contrat avec les Gunners et l’Inter reste à la fenêtre, en attendant des développements également sur le front de Lautaro Martinez (objectif de Barcelone pour la saison prochaine). Tel que rapporté par MetroUK d’Angleterre, Manchester United ferait également la queue pour l’attaquant gabonais et “on pense qu’il prépare une offre de 50 millions de livres sterling” pour mettre la main sur Auba.

David Alaba est l’un des acteurs les plus convoités du marché. Expirant avec le Bayern Munich en 2021, la partie autrichienne s’est retrouvée dans le collimateur de plusieurs grands clubs dont le Real Madrid et Barcelone. Selon les informations de Sky Sports News, le joueur change également d’agent. Il est actuellement en pourparlers avec le super procureur israélien Pini Zahavi. Il n’y a toujours pas de contrat signé, mais ce devrait être lui qui gère les négociations pour le départ du joueur.

Tel que rapporté par le Star dimanche, Tottenham est confiant qu’il sera possible de détenir l’attaquant Harry Kane au moins jusqu’à l’été 2021. Le capitaine anglais de 26 ans expirera avec les Spurs à l’été 2024.