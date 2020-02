Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique le 25 février

Le point sur toutes les nouvelles du marché des transferts de l’époque vient de passer aux archives. Parmi les rumeurs, les négociations et les coulisses voici les nouvelles les plus importantes

MILAN-MALDINI VA AU DIVORCE. CONTACTS AVEC EMENALO. IBRA ET KJAER VERS UN SÉJOUR. RENOUVELLEMENTS INTER STOP JUSQU’À LA FIN DU CHAMPIONNAT. SI MARTINEZ PIÈCE, IL Y A AUBAMEYANG. ET COMME DAVID DEL GENT. ROME, FONSECA VEUT BLINDER LES PETITS ET LES MKHITARYANS. RACHETÉ PEREZ. VLAHOVIC VERS LE RENOUVELLEMENT AVEC LA FIORENTINE. UDINESE: IDÉE SOBHI POUR L’ATTAQUE

Milan continue de penser à l’avenir en privilégiant la direction où la relation entre Ivan Gazidis et le trio formé par Boban, Maldini et Massara semble désormais incurable. Vous êtes en désaccord à la fois sur le marché à poursuivre en été et sur le choix du technicien avec le premier qui rêve Ralf Rangnick, tandis que Maldini s’entretiendrait avec Marcelino et Spalletti. Vous craignez qu’ils ne conduisent à un divorce avec le CFO Rossoneri qui rencontrerait Michael Emenalo, un ancien manager de Chelsea et Monaco. Côté joueurs, Milan est prêt à soumettre une offre de renouvellement pour Zlatan Ibrahimovic: 7 millions d’euros nets plus bonus. Les Rossoneri sont également prêts à exercer le droit de rachat pour Simon Kjaer payer 2,5 millions pour l’achat pur et simple de Séville.

De l’autre côté du Naviglio, cependant, tout s’est arrêté en raison de renouvellements au moins jusqu’au 24 mai. L’entraîneur Antonio Conte ne veut pas discuter des renouvellements avant la fin du championnat, dont celui de Lautaro Martinez toujours dans le collimateur de Barcelone. Si l’Argentin devait partir, le club se serait identifié Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal le joueur idéal pour le remplacer aux côtés de Lukaku. Aime toujours attaquer Jonathan David del Gent, auteur de 22 buts cette saison. Sa valorisation est de 25 millions d’euros et en été, comme l’a révélé son agent, le joueur quittera la Belgique.

Selon les médias brésiliens, les Roms auraient pris pour cible le jeune attaquant Telles le Grand, né en 2002, par Vasco Da Gama. Mais le Brésilien aime aussi la Lazio et la Juventus qui tenteront de l’arracher aux Giallorossi. Le club du Capitole travaille également sur la permanence Chris Smalling et Henrikh Mkhitaryan, considéré comme des pions fondamentaux par l’entraîneur Fonseca qui souhaiterait les avoir sous son contrôle également à l’avenir même si la qualification en Ligue des champions des Giallorossi sera décisive. en attendant Carles Perez a été officiellement racheté par le Rome. Ou plutôt, les conditions de rachat de Barcelone – au moins un point gagné – pour un montant de 11 millions d’euros.

Dusan Vlahovic s’approche du renouvellement du contrat avec la Fiorentina après la rencontre d’aujourd’hui entre son agent Darko Ristic et les chefs violets. L’accord avec le footballeur serbe sera prolongé jusqu’en 2025 et passera des 300 000 euros actuels à un million par saison plus les bonus.

L’Udinese aurait pris pour cible les gauchers de l’extérieur Ramadan Sobhi, né en 1997, actuellement en vigueur chez Al Alhly, mais appartenant à Huddersfield. L’Egyptien à domicile se porte très bien (quatre buts et une passe décisive en six matchs), à tel point que le club qui l’a emprunté en janvier songerait à le racheter en fin de saison. En attendant, le club frioulan tente de rentrer en mettant six millions d’euros dans l’assiette de sa carte, même si l’agent du joueur – Nader Shawky – a fait savoir que la cote de l’aile est de 10 millions d’euros.

DE VRAIS ESSAIS NOUS ENCORE POUR LA HAALAND ET LES DÉFIS DE LA BORUSSIA POUR LE CAMAVINGA. LES POINTS DU PORT DAVID DEL GENT, LE TOTTENHAM RÊVE WILLIAN DE CHELSEA. SUNG-YUENG À MAJORQUE, LA GRENADE PREND ANTONIN. SUISSE: PETKOVIC RENOUVELLE JUSQU’EN 2022. CORLUKA RENOUVELLE AVEC LE LOKOMOTIV MOSCOW

Les stratégies de marché du Real Madrid et du Borussia Dortmund semblent destinées à se rencontrer au cours de l’été prochain. Les Gialloneri et les Blancos ont en effet jeté leur dévolu sur le talent rennais Eduardo Camavinga, milieu de terrain évalué à 50 millions d’euros, mais pas seulement. Le club ibérique tentera à nouveau d’apporter à Madrid Ergling Haaland pris en janvier du Borussia et immédiatement protagoniste du club allemand. Attirer serait la clause de résiliation fixée à 75 millions d’euros qui débutera en 2021, mais que le Real voudrait déjà payer l’été prochain.

Deux matches officiels de la journée en Espagne: Ki Sung-yueng, milieu de terrain sud-coréen de 31 ans, revenu de son expérience à Newcastle, a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison avec Majorque. Grenade a annoncé avoir signé l’attaquant Antonio Cortés Heredia, connu sous le nom de Antonin, de Malaga. Le joueur, né en 2000, a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2024. Villarreal a confirmé, par un tweet, l’accord avec le latéral gauche Xavier Quintillà (23). Le joueur a signé une prolongation de son contrat jusqu’au 30 juin 2023.

Porto aurait plutôt visé Jonathan David del Gent, également cible des Roms, même si la première offre de six millions avait été renvoyée à l’expéditeur. Le club belge évalue en effet le Canadien au moins 18 millions d’euros. Tottenham serait intéressé par Willian, un Brésilien extérieur que José Mourinho connaît bien depuis qu’il l’a entraîné à Chelsea. Le joueur de 31 ans a un contrat venant à expiration avec les Bleus et a récemment déclaré vouloir rester à Londres, considérée comme la ville idéale par sa famille.

L’Association suisse de football a annoncé qu’elle avait renouvelé le contrat de son entraîneur-chef Vladimir Petkovic. L’ancien entraîneur de la Lazio restera en fonction même après les championnats d’Europe, à l’expiration de l’accord précédent. Petkovic entraînera les Suisses jusqu’au 31 décembre 2022.

Le défenseur central croate, Vedran Corluka (34 ans), a renouvelé son contrat avec le Lokomotiv Moscou. Pendant huit saisons avec la chemise moscovite, il a trouvé un accord pour prolonger son séjour d’un an.