Marché non stop – rumeurs, négociations et historique le 27 février

NAPLES VEUT LE RENOUVELLEMENT DE MERTENS TANT QUE MILIK POURRAIT COMMENCER À LA FIN DE LA SAISON. SARRI AU REGARD DE LA CRITIQUE ET DES BIENS: SA PERMANENCE EST EN DANGER. IBRAHIMOVIC DEMANDE DE NOUVEAUX ACHATS POUR RESTER ÉGALEMENT L’ANNÉE PROCHAINE. LE MALDINI ET LE BOBAN TRAVAILLENT POUR ZARACHO. LE BESIKTAS VEUT LE RACHAT DE BOATENG: LE Ghanéen POURRAIT SIGNER UNE BIENNALE. REAL ET BARCELONE SUR FABIAN RUIZ: OFFRE POSSIBLE À PARTIR DE 70 MILLIONS

Napoli a décidé de renouveler le contrat a Dries Mertens et il n’a jamais caché qu’il voulait rester. Cela part d’ici dans la négociation qui devra aboutir à la signature. Le joueur est recherché dans la moitié de l’Europe, mais avec la proposition de plus de 4,5 millions de bonus que De Laurentiis est prêt à lui présenter, l’accord définitif pour la permanence du Belge en bleu pourrait également arriver. Ceci est rapporté par Il Corriere dello Sport.

Maurizio Sarri La Juventus et ses fans ne sont pas convaincants et c’est pourquoi agnelli il regretterait déjà le choix. En été donc, le divorce avec les bianconeri pourrait déjà arriver et une des solutions pourrait conduire au retour de Massimiliano Allegri sur le banc de la vieille dame. Pour le signaler, c’est La Repubblica.

L’aventure de. Semble destinée à se terminer prématurément Arkadiusz Milik à Naples. Le joueur, par l’intermédiaire de son manager, a refusé la clause que les Azzurri auraient aimé insérer et donc à la fin de l’année, il pourrait quitter San Paolo. Discours différent pour Zielinski, puisque De Laurentiis veut essayer de trouver le moyen d’arriver à l’accord. Pour le signaler, c’est Il Mattino.

De Laurentiis a décidé que l’été prochain céderait le pas Koulibaly faire de l’argent. Le président italien est maintenant prêt à accepter encore moins que les 100 millions offerts par Man United dans le passé et rejetés par le patron napolitain lui-même. Pour le signaler, c’est La Gazzetta dello Sport.

Chelsea souhaite investir dans le rachat de Jeremie Boga après l’excellente saison à Sassuolo. Aujourd’hui, le frère du footballeur a rencontré Chelsea pour comprendre les intentions du club. Pendant ce temps, Sassuolo tentera de le garder, peut-être en prêt, également la saison prochaine. Le signaler est TMW.

Zlatan Ibrahimovic il est prêt à rester à Milan même sans son arrivée en Ligue des champions. Le champion de Suède, cependant, mettra une condition aux Rossoneri: d’autres renforts de qualité sont nécessaires s’ils veulent qu’il décide de continuer la saison prochaine. Pour le signaler, c’est La Gazzetta dello Sport.

Nikola Maksimovic, défenseur de Napoli, est à deux doigts de renouveler son contrat avec l’Azzurri: le joueur recevra 2,5 millions d’euros par saison jusqu’en 2024. Il Mattino le rapporte.

Matias Zaracho il a dit oui à Milan, mais pour atteindre la signature du joueur, les rossoneri devront trouver un accord avec Racing. Le club argentin demande 25 millions alors que Maldini et Boban n’en ont proposé que 15. Pour signaler qu’il s’agit de Tuttosport.

Besiktas est prêt à racheter Kevin-Prince Boateng de la Fiorentina après l’excellent début de son aventure en Turquie. Le club est prêt à proposer encore deux ans d’accord à l’attaquant ghanéen. Pour le signaler, c’est Fotomac.

Le Real Madrid est sérieux Fabian Ruiz et selon El Desmarque, ils sont prêts à mettre 70 millions d’euros dans l’assiette. Regardez la vente aux enchères, car Barcelone serait également prête à bouger pour le talent espagnol.

CHELSEA, HUIT VENTES POUR FINANCER LE MARCHÉ ET L’OBJECTIF AOUAR. LE MANCHESTER POURRAIT ABANDONNER DE GEA ET PROMOUVOIR HENDERSON. ATHLÉTIQUE, WILLIAN DANS LA VUE. GIUSEPPE ROSSI COMMENCE DE SALT LAKE CITY, ROLANDO DE BRAGA

Kepa, Zouma, Alonso, Emerson Palmieri, Jorginho, Barkley, Willian, Pedro. Huit joueurs pourraient faire leurs valises et quitter Chelsea la saison prochaine: le club londonien voudrait obtenir l’argent nécessaire pour se rendre à Ben Chilwell et Jadon Sancho, tandis qu’un échange avec l’Atletico Madrid entre le gardien basque et Jan Oblak pourrait être envisagé .

Manchester United pourrait également vendre David De Gea. Le gardien espagnol, qui a toujours été dans le collimateur du Real Madrid, serait remplacé à domicile, car Dean Henderson – actuellement prêté à Sheffield United – connaît une saison mémorable. Tout argent reçu de la vente de De Gea serait réutilisé pour améliorer l’équipe.

L’Atletico Madrid examine avec une attention particulière la situation de Willian, un Brésilien qui sortira de Chelsea cet été et a annoncé hier qu’il souhaitait changer d’air. Il y a déjà eu des contacts préliminaires ainsi qu’une rencontre entre un intermédiaire et les Espagnols fin janvier, avec un contrat déjà sur la table. Willian écoute plusieurs propositions, tandis qu’une piste russe est plus difficile, malgré l’intérêt du Lokomotiv Moscou.

Le Real Salt Lake a officialisé l’achat de l’italien-américain Giuseppe Rossi pour la saison 2020. L’ancien attaquant de la Fiorentina, de Gênes et de Parme revient ensuite à la compétition après un an et demi depuis sa dernière expérience.

Le défenseur central Rolando Jorge Pires de Fonseca, ex – entre autres – de Naples et de l’Inter, a signé avec le Sporting Braga. Son contrat sera valable jusqu’au 30 juin 2022.

Chelsea prend au sérieux le milieu de terrain lyonnais Houssem Aouar. Une maxi offre de plus de 50 millions d’euros est prête, l’objectif britannique pour le jeune talent qui a également rejoint la Juventus.