Marché non-stop – rumeurs, négociations et historique le 27 janvier

ERIKSEN EST VIRTUELLEMENT UN NOUVEAU JOUEUR INTER. POLITANO AL NAPOLI: VISITES OK. TRAVAUX SUR L’ÉCHANGE BERNARDESCHI-PAQUETA. ROME ANNONCE IBANEZ ET SE PRÉPARE À BIENVENUE VILLAR. LA FIORENTINE PENSE SUR VAZQUEZ. SUSO VOYAGE À SÉVILLE. PARME OFFICIELLE LE RENOUVELLEMENT DE SCOZZARELLA

Hier a été la journée tant attendue par des millions de fans de Nerazzurri: le matin, le meneur de jeu danois est arrivé à Milan Christian Eriksen, qui a ensuite effectué les contrôles médicaux et qui signera aujourd’hui l’accord avec les Nerazzurri et qui pourrait même entrer dans l’équipe pour le match de Coupe d’Italie contre la Fiorentina.

Napoli a offert 24 millions d’euros pour Andrea Petagna avec les émiliens qui ont cependant refusé car ils considèrent l’attaquant comme fondamental en termes de salut. Cependant, l’accord pourrait être immédiatement publié pour l’été, SPAL acceptant une offre inférieure en abandonnant le joueur à la fin du championnat en cours. Pour le signaler, c’est Sky Sport.

La Fiorentina pense à Franco Vazquez pour augmenter la qualité du milieu de terrain d’Iachini. Séville estime les 10 ans italo-argentins à environ 10 millions même si le contrat expire en juin 2021. La Nation le rapporte.

Plus qu’une idée de marché. Une hypothèse de travail qui se dessine dans les salles de la Juventus et de Milan. Federico Bernardeschi à l’AC Milan et Lucas Paquetà à l’AC Milan. Il fait chaud et aujourd’hui – selon TMW – il pourrait y avoir de nouveaux contacts pour essayer d’accélérer.

Hier matin Matteo Politano il est arrivé à Naples où il a effectué les visites médicales rituelles avec l’équipe bleue. Le joueur, qui arrive à la cour de Gattuso via l’Inter, signera aujourd’hui l’accord avec De Laurentiis et l’arrivée officielle de son arrivée à Castelvolturno arrivera.

Selon ce que rapporte Sky Sport, il n’est pas certain de la permanence à Rome du droit extérieur Alessandro Florenzi. Le capitaine évalue attentivement la confiance de l’entraîneur en lui et, surtout, il a reçu une offre très intéressante de Valence. Ces derniers jours de négociations serviront aux Giallorossi pour décider quoi faire.

Flamengo a conclu un accord avec Inter pour l’achat pur et simple de l’attaquant Gabigol. Après la longue période de prêt, qui a vu le club brésilien triompher à Libertadores grâce aux objectifs de son pourboire, le joueur va désormais atterrir parmi le noir noir avec la formule du titre définitif. Le signaler est ESPN.

Gonzalo Villar, Milieu de terrain espagnol d’Elche, est pratiquement un nouveau joueur rom. Ce soir, le joueur est attendu en ville et demain il devrait effectuer les visites médicales habituelles avant de signer le contrat.

Rome a également fait hier l’achat du défenseur officiel Roger Ibanez dall’Atalanta. L’accord prévoit l’obligation d’acquérir purement et simplement pour 8 millions d’euros sous réserve de la survenance de certaines situations sportives, le paiement d’une redevance variable, jusqu’à un maximum de 2 millions d’euros, pour les primes liées à la réalisation de certains objectifs les sportifs et le paiement de 10% du prix de transfert éventuellement obtenu en cas de transfert futur du joueur défini avant le 30 juin 2024. Si le joueur n’est pas vendu au 30 juin 2024, un supplément de 1 million d’euros sera payé euros et un montant égal à 10% de tout prix de transfert supérieur à ce qui est déjà arrivé à échéance en contrepartie fixe et variable. Un contrat a été signé avec Ibanez qui, en cas de vérification des conditions de l’obligation d’achat, sera valable jusqu’au 30 juin 2024.

Emre Can se rapproche de quitter la Juventus. Selon TMW, en effet, le joueur allemand devrait rentrer en Allemagne avec le Borussia Dortmund prêt à l’accueillir pour un accord définitif pour un chiffre d’environ 25 millions d’euros.

Parme a annoncé le renouvellement de son contrat Matteo Scozzarella. Le joueur a signé pour une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2021.

Suso il approche rapidement de Séville, avec Monchi qui discute du nombre d’apparitions avec les Rossoneri pour transformer le prêt à droite en obligation. Milan voudrait qu’il frappe 10 apparitions, les Espagnols à 15. Il y a 20 millions que Séville paierait en cas de rachat, tandis que le joueur signerait un contrat de quatre ans et demi.

ATLETICO MADRID-CAVANI NOUS SOMMES LÀ. BARCELONE RÉPOND À RODRIGO DEL VALENCIA. ARSENAL TRAVAILLE POUR PABLO MARI. PSG-THIAGO SILVA: RÉNOVATION BLOQUÉE. LE PASSAGE DE TOUSART À HERTHA BERLIN EST OFFICIEL. BOZENIK AT PSV. BELTRAME DÉPART DU CSKA SOFIA

L’Atletico Madrid manque de temps pour clôturer l’arrivée de Edinson Cavani du Paris Saint Germain. Les deux clubs n’ont qu’à déposer quelques détails alors que le numéro un ibérique fait de la mélina et dément les rumeurs de plus en plus fortes d’une arrivée de l’Uruguayen à Madrid. Barcelone est prête à réagir en se retirant de Valence Rodrigo pour remplacer Suarez blessé. Une opération qui pourrait se terminer dans les 48 prochaines heures.

En Angleterre, Arsenal est en contact avec Flamengo pour acheter le défenseur Pablo Mari. Le footballeur est rentré au Brésil, mais les Gunners continuent d’espérer pouvoir conclure l’accord avec un prêt avec droit de rachat.

Future pendaison au Paris Saint-Germain pour Thiago Silva. Depuis les colonnes de France Football, son agent, Paulo Tonietto, a envoyé un message clair au club transalpin: “Le PSG ne s’est pas encore présenté. Thiago veut rester, mais il y a des limites et si le club ne bouge pas nous devrons prendre une décision. Nous ne pouvons pas attendre indéfiniment. Leonardo est un ami, mais je ne veux pas demander une réunion. ” L’ancien contrat avec Milan expire à la fin de la saison.

Plusieurs jours officiels. Ce sont les plus importants:

Par le biais de ses canaux officiels, Tottenham a annoncé la vente de Brandon Austin à Viborg jusqu’à la fin de la saison. Le gardien de 21 ans évolue avec la formule de prêt jusqu’à la fin de la saison.

Jean-Kevin Augustin est un nouveau joueur de Leeds. Un coup très important pour le club du Championship, qui obtient la signature de l’attaquant de Leipzig. Augustin, 22 ans, avait joué la première partie de saison avec le maillot monégasque et vient avec la formule du prêt avec droit de rachat.

Après l’aventure au Paris Saint-Germain, Antero Henrique il pourrait poursuivre sa carrière à Manchester. Le manager portugais est en effet en pourparlers avec United pour devenir le nouveau chef du marché des Red Devils.

Burnley a officialisé l’accord de prolongation du contrat de Joel Mumbongo, l’attaquant de vingt ans, jusqu’au 30 juin 2021.

Hertha Berlin prend un coup sûr pour leur propre médiane. Car les Teutons ont conclu l’achat de Lucas Tousart, un milieu de terrain appartenant à Lyon et qui restera en France jusqu’à la fin de la saison.

A travers ses canaux officiels, Nice a annoncé le rachat de Dan Ndoye. Le jeune attaquant lausannois, 19 ans, s’installera en France en juillet et terminera la saison avec le club suisse.

Par le biais de ses canaux officiels, Feyenoord a annoncé l’arrivée de l’attaquant Robert Bozenik de Zilina. Le Slovaque, né en 1999, a signé un contrat jusqu’en 2024.

Aventure en Bulgarie pour Stefano Beltrame, Milieu de terrain offensif de la Juventus. Le joueur a été officialisé en tant que nouveau footballeur du CSKA Sofia. Demain, la première formation de l’italien avec la nouvelle équipe dans le camp d’entraînement espagnol à Marbella.

Le Nacional di Montevideo a confirmé l’achat du milieu de terrain argentin Claudio Yacob, propriété de Nottingham Forest. Le milieu de terrain est prêté pour douze mois.