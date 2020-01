Marché non stop – rumeurs, négociations et rapports officiels du 28 janvier

Le point sur toutes les nouvelles du marché des transferts de l’époque vient de passer aux archives. Parmi les rumeurs, les négociations et les coulisses, voici les nouvelles les plus importantes.

© photo par Daniele Mascolo / PhotoViews

Le long terme après le coup du marché d’hiver a pris fin. Christian Eriksen est un nouveau joueur de l’Inter, a confirmé le club Nerazzurri sur son site Internet à travers un communiqué de presse. Pour le Danois, une nouvelle aventure commence après six saisons avec le maillot de Tottenham: “Christian Dannemann Eriksen est officiellement un nouveau joueur de l’Inter. Le footballeur danois né en 1992, qui arrive dans le Nerazzurri carrément de Tottenham, a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2024. L’étreinte de toutes les personnes de l’Inter qui, en l’accueillant avec chaleur et enthousiasme, lui souhaitent le meilleur pour son aventure avec la chemise Nerazzurri.

Matteo Politano est un nouveau joueur de Naples: Aurelio De Laurentiis l’a annoncé sur son compte Twitter officiel, comme d’habitude. L’attaquant de l’école rom quitte donc l’Inter, déchaîné entre achats et ventes ce mardi, trois jours après la fin du marché d’hiver.

Gabigol reste à Flamengo! La longue négociation entre le club brésilien, avec laquelle l’attaquant a beaucoup gagné cette saison, s’est terminée dans ces heures: c’est le club qui a annoncé la permanence du joueur avec une vidéo. “o Gabigol ficou” et “Confirmado! Gabigol é do Mengao”. Accord jusqu’en 2024.

Matias Vecino attend de connaître son avenir mais en attendant Antonio Conte est bien orienté pour le convoquer pour le match de demain en Coupe d’Italie contre la Fiorentina. Selon ce que rapporte Sky Sport, aucune offre n’a été émise au cours des dernières heures pour penser à un transfert et pour cette raison le milieu de terrain sera disponible pour le match contre l’alto valable pour les quarts de finale de la Coupe d’Italie.

La négociation entre la Juventus et le PSG pour l’échange a été sautée De Sciglio-Kurzawa. Après des jours de contacts et les premières réflexions d’hier, les appréciations d’aujourd’hui n’ont pas abouti à la fumée blanche, avec le latéral italien qui restera donc au tribunal de Sarri.

Aujourd’hui, il y a eu une réunion à Trigoria entre Alessandro Lucci et Roms pour l’avenir de Alessandro Florenzi. La volonté des parties est de se séparer mais les critères d’adieu restent à établir. Le joueur et le club veulent une transaction pure et simple donc même s’il s’agissait d’un prêt assorti d’une obligation de remboursement, il ne devrait pas être soumis à certaines conditions. La négociation n’est pas facile, étant donné que le temps est compté, et Valence n’a pas encore donné le oui final, étant donné qu’elle est effrayée par les coûts de l’opération, tant du point de vue de la carte que de l’engagement du joueur.

La Turquie s’éloigne, certainement pour Ricardo Rodriguez: il y a en fait l’accord entre Milan et Naples qui, après avoir réparé le milieu de terrain, s’est jeté sur l’arrière gauche suisse (ce serait une arrivée très bienvenue pour Gattuso, après l’avoir déjà entraîné pendant 18 mois à Milan). Il y a un accord entre les sociétés pour un prêt avec un droit de remboursement (à environ six millions d’euros), un court contact entre l’agent et Milan pour poursuivre la négociation. L’état avancé de la négociation, qui a subi l’accélération après les problèmes avec Fenerbahce, oblige Milan à partir à la recherche d’une alternative. Antonee Robinson de Wigan, reste le premier choix.

Par le biais de son site officiel, Parme a annoncé la prolongation jusqu’en juin 2021 du capitaine Bruno Alves: “Parma Calcio 1913 annonce qu’il a renouvelé le contrat du joueur Bruno Alves, désormais lié au club des croisés jusqu’au 30.06.2021”.

Parme doit faire face au KO de Lugi Sepe (temps de récupération d’un à trois mois, comme annoncé par le même gardien de but sur les réseaux sociaux), à tel point que pendant ces heures le club ducal fait des appréciations sur le marché en ce qui concerne l’éventuel substitut . En ce sens, malgré les sondages du jour pour Robin Olsen, le pôle reste celui d’Ionut Radu (première partie de saison prêtée à Gênes). Le manager de Parme Daniele Faggiano a rencontré Inter – propriétaire de la carte du joueur – pour comprendre les marges et la faisabilité de l’opération.

Hier déjà, nous vous avons parlé de West Ham prêt pour l’offre de Nahitan Nandez et il y a peu de temps la proposition des Britanniques est arrivée sur la table de Cagliari. Les chiffres sont importants, étant donné qu’il est question d’un bonus de 40 millions d’euros inclus et que le club sarde et le joueur réfléchissent attentivement. Actuellement, il est possible que l’Uruguayen quitte les rossoblù d’ici vendredi.

La carrière d’Antonin Barak se poursuivra à Lecce. Le milieu de terrain, qui a trouvé très peu d’espace à l’Udinese cette saison avec Tudor et Gotti, va bientôt signer pour le club du Salento qui vise à donner un autre joueur à Fabio Liverani pour aller chercher le salut. La formule sera celle d’un prêt sec.

Large accord entre Milan et Séville pour Suso trouvé dans la soirée. Selon ce que Tuttomercatoweb a collecté, le transfert sera complété par un prêt avec droit de remboursement qui peut devenir une obligation sous certaines conditions.

Alexis Saelemaekers est la dernière idée du marché Milan. Selon ce que collectera demain TMW, une rencontre avec des intermédiaires de la classe belge 99 appartenant à Anderlecht est prévue demain.

Vérifier un nouveau prétendant Krzysztof Piatek. Selon des informations de Sky à Milan, une offre de Hertha Berlin pour Piatek est arrivée aujourd’hui. Une offre définitive jugée faible par le club de l’AC Milan.

MANCHESTER CITY, FERNANDINHO A RENOUVELÉ JUSQU’EN 2021. TOTTENHAM, A EXERCÉ LE DROIT DE RACHAT POUR LE CELSO. VALLADOLID, BEN ARFA SHOT: LE FRANÇAIS A ÉTÉ LIBÉRÉ. ATLETICO MADRID, SIMEONE PEUT QUITTER À LA FIN DE LA SAISON. PROCHE FUMER BLANC POUR CAVANI

Fernandinho a renouvelé son contrat avec Manchester City jusqu’en juin 2021. “J’ai apprécié chaque instant passé ici et c’est la meilleure nouvelle que j’ai pu recevoir”, a commenté le joueur de Guardiola après avoir signé.

Simultanément à l’annonce de la vente de Christian Eriksen à l’Inter Milan, Tottenham a confirmé qu’elle avait exercé le droit de rachat de Giovani Lo Celso de Betis. Le milieu de terrain argentin a signé un contrat jusqu’en 2025. Les Spurs paieront 32 millions aux Andalous, un chiffre convenu cet été en plus des 16 millions déjà payés pour le prêt coûteux. Le rachat aurait été obligatoire en cas de qualification pour la prochaine Ligue des champions, à 40 millions.

Hatem Ben Arfa est un nouveau joueur du Real Valladolid. L’annonce est arrivée il y a peu de temps, sur les chaînes officielles du club appartenant à Ronaldo; le Français, né en 1987, a été libéré après son expérience à Rennes et a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison.

Dernières nouvelles sur le banc de l’Atletico Madrid. À la fin de cette saison, l’entraîneur Diego Simeone pourrait vraiment dire au revoir. Dans cette période, en effet, Cholo réfléchit à son avenir et prendra une décision entre mars et avril. L’hypothèse, cependant, que son cycle avec les Colchoneros a peut-être pris fin, à ce jour, n’est absolument pas à exclure.

Malgré les propos du président Cerezo (“Il n’y a rien”, ndlr), l’Atletico Madrid continue de faire pression sur Edinson Cavani. Les Colchoneros, en effet, pourraient dans les prochains jours porter à 20 millions d’euros l’offre pour l’attaquant du Paris Saint-Germain. Il y a confiance des deux côtés pour la clôture positive de l’opération, avec le même club parisien qui, pour le moment, a en tête Gameiro de Valence et Piatek de Milan comme substituts possibles à l’attaquant uruguayen.