Marché, prix impossible pour la Lazio et l’objectif de Milan: 50 millions | marché

Après les mots d’Aulas, les confirmations rebondissent de France: pour Depay, l’OL nécessite un chiffre hors marché, encore plus en ce moment de forte urgence. Le club français sait que, en 1 an, il risque de le perdre à 0: sur Depay, entre autres, il y a la Lazio et Milan.

MARCHÉ LAZIO ET MILAN – Les deux équipes italiennes ont flairé l’affaire, Depay est un joueur technique et rapide, capable de sublimer les fans. Mais le prix est décidément prohibitif, surtout avec les coffres gâchés par l’arrêt possible du championnat. 50 millions pour Depay, qui est libéré en 1 an, sont probablement un chiffre excessif.