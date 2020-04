Marché: vente, troc et cheikhs …

L’espoir est le dernier à mourir. Un vieux proverbe qui est incroyablement actuel aujourd’hui. Nous nous accrochons à tout pour ne pas perdre espoir de retrouver notre quotidien normal. Chaque jour, nous prions pour que ce soit meilleur que le précédent, entre mattes, données et courbes … La normalité, un jour, reviendra mais tout sera différent. Le souvenir de ce maudit arrêt forcé y restera longtemps, ou plutôt pour toujours … Et le football? Nous passerons en revue les champions du ballon sur le terrain, peut-être même plus tôt que nous ne pouvons l’imaginer (les raisons économiques sont très fortes) mais, même dans ce cas, ce sera un football différent. Les excès d’il y a quelques semaines (il semble qu’un siècle se soit écoulé mais ce n’est pas le cas) seront difficiles à proposer. Au moins dans un premier temps, attendons-nous à une baisse sensible de la valeur intrinsèque du monde du football et, en particulier, de chaque carte de n’importe quel joueur de football, même des soi-disant meilleurs joueurs …

Pensez à Pogba et Milinkovic-Savic. Si jusqu’à l’arrêt forcé du football, leurs cartes ne valaient pas moins de 100 millions d’euros, maintenant ce n’est plus le cas. Le football post-Covid-19 obligera tous les clubs à se serrer la ceinture en attendant le retour des grosses vaches (si jamais elles reviennent brouter dans le football). Il sera déjà difficile de garantir certains salaires millionnaires, imaginez investir des sommes énormes pour ramener chez vous un champion qui joue ailleurs.

L’art du troc reviendra à une grande pertinence. Comme: “Je t’offre Gaius si tu me donnes Guy, sans que personne ne retire un seul euro …”. Ce sera un marché commercial, avec des prix stabilisés. Il n’y a pas d’autre moyen … En effet, pour être honnête, il y a une variable “hors logique” et c’est aussi un peu effrayant: les cheikhs et les émirs !!!

Dans un football moins disposé à dépenser sans freins, faites attention aux mouvements des cheikhs. L’emprise du Financial Fair Play se relâchera (ce n’est plus gérable dans cette situation d’urgence) et, par conséquent, ceux qui ont beaucoup mais beaucoup d’argent pourraient profiter de la situation pour faire ce qu’ils veulent, sans être dérangés. La pensée va aux nombreux cheikhs qui ont toujours considéré leur investissement dans le football comme un caprice amusant. Ils pourront mettre des figurines astronomiques dans l’assiette et frapper à la porte de nombreux clubs de haut niveau, certains que, cette fois, ils seront entendus. J’imagine de nombreux procureurs déjà en ébullition, prêts à offrir leurs clients à ceux qui, malgré Covid-19, n’ont pas perdu leur pouvoir économique. En plus des propriétaires de clubs européens (PSG, Manchester City et bien d’autres …), faites attention à ceux qui “mènent” dans différentes ligues actuellement considérées comme du “troisième niveau”.

Bref, le paysage du football pourrait changer radicalement. Qui aura de l’argent à dépenser sur le prochain marché, pourrait vraiment voler et ramener chez lui les pièces les plus précieuses en circulation. Moralement, c’est difficile à accepter, mais les affaires sont les affaires. Toujours, ceux qui ont beaucoup d’argent, surtout en période de difficultés, peuvent faire ce qu’ils veulent … Donc, je dirais que cela n’a pas beaucoup de sens de continuer à espérer de grands succès sur le marché des clubs italiens. Nous n’avons pas de cheiks et d’émirs et même ceux qui ont une grande force économique (je pense à la propriété d’Inter, par exemple) ne vivent pas le football comme un caprice … Comme si cela ne suffisait pas, la prochaine Coupe du monde est prévue au Qatar …