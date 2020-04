Marchesín songe à retourner en Amérique et envoie un message à Ochoa

L’une des dernières pertes qui a vraiment blessé les fans des Eagles of America a été celle d’Agustín Marchesín, qui a quitté le club pour réaliser son rêve de jouer au football en Europe avec Porto de Portugal.

Marche était devenu l’un des meilleurs hommes du Club América et donc l’un des plus aimés, alors lors d’une conversation avec TUDN, il a clairement indiqué que son intention était de retourner dans l’équipe, car la façon dont il avait quitté les Eagles était dans les meilleurs termes sous tous les aspects:

“J’adorerais revenir, surtout à cause de la façon dont il a joué. J’ai très bien fait avec la diligence, avec les fans, avec le groupe de travail, avec les employés du club, et évidemment quand on est dans un endroit du qui vous traite si bien veut toujours revenir et avoir une deuxième chance. “

Cependant, Marchesín a précisé qu’il ne sera pas facile de retourner aux Eagles, car actuellement dans l’équipe est Guillermo Ochoa, qu’il considère comme une idole nationale et à qui il a envoyé un message d’admiration:

“Je sais que dans ce cas, ce sera difficile dans le sens où c’est une très grande équipe et que vous devez voir les moments que vous avez. En ce moment, il y a Memo (Guillermo Ochoa) qui est une idole au niveau national et sera sûrement passer beaucoup de temps parce qu’il le mérite en tant que joueur et en tant que personne, c’est un gars exceptionnel. ”

Au total, le gardien argentin a disputé 131 matchs officiels pour América avec 132 buts encaissés, 51 obstacles invaincus et trois championnats avec Miguel Herrera.