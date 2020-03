Marchizza voit la Serie A: offre un troupeau entre Sassuolo et Rome | marché

Quand il a quitté le secteur de la jeunesse rom en tant que capitaine Riccardo Marchizza il n’était pas pressé d’y arriver. Sacrifié par le club Giallorossi sur l’autel des plus-values ​​en plein fair-play financier, il s’installe à Sassuolo où, en accord avec l’entreprise, il construit un parcours fait d’apprentissage, d’expériences et, évidemment, de grandes améliorations. Après trois ans de prêts en Serie B (d’abord Avellino, puis Crotone et maintenant Spezia), il est enfin prêt pour la Serie A et les offres affluent pour lui.

DEFENSIVE JOLLY – Marques est né en tant que défenseur central et est dans ce rôle avec le Printemps jaune et rouge remporte un championnat, une coupe d’Italie et une super coupe de catégorie. Il a toujours été considéré comme l’un des défenseurs les plus importants de notre football, mais il a fallu une confrontation directe avec des adversaires de “catégorie” pour faire ressortir les véritables compétences de la classe 1998. En particulier, le travail de Vincenzo Italiano la Spezia pour le faire exploser. Le club ligure est en pleine course aux éliminatoires et est l’un des candidats, si le championnat reprend après l’urgence du coronavirus, à la promotion. Avec l’italien Marchizza a été amélioré par un authentique joker défensif. Peut jouer dans une défense à trois voies sur la gauche, du centre à 4, mais aussi en tant qu’arrière si nécessaire depuis Marchizza a toujours pu le faire avec ce gaucher.

IL SASSUOLO ET LES OFFRES – la Sassuolo qui détient la balise se réjouit évidemment et prévoit de la ramener en Émilie à la fin de l’année pour lui donner un rôle important dans les rotations de Roberto De Zerbi. Dans la maison neroverde, beaucoup de choses vont changer et, surtout le paquet de backlog, il sera repensé. Pour Marchizza, cependant, de nombreuses routes pourraient s’ouvrir devant lui. La saison à La Spezia a attiré l’attention de nombreux clubs de Serie A. Fiorentina, Bologne et Parme ont déjà eu des contacts avec son entourage et aussi le turin il s’est déclaré intéressé.

ROME ESPOIR EN TRANSFERT – Qui espère dans son transfert à des personnalités importantes est Rome. Oui, le club qui, pour des raisons budgétaires, a été contraint de le sacrifier le donnant à Sassuolo pour “seulement” 2,5 millions d’euros dans une opération qui comprenait également la carte Frattesi (aujourd’hui à Empoli puis valorisée à 5 millions). Alors pourquoi le club Giallorossi espère-t-il une vente rentable? pouquoi dans ces contrats, une clause a été insérée sur la future revente de la carte Marchizza dont 50% des recettes seront versées dans les coffres de Rome générant ainsi un autre gain en capital fondamental pour les états financiers. En tout cas, que ce soit Sassuolo, ou un autre club, les portes de la Serie A s’ouvriront certainement (et enfin) pour Marchizza cet été.