Marcianise, embauché un ex offensif ex Casoria et Frattese

Nouvelle greffe pour le Marcianise, qui a officialisé l’engagement de Salvatore Massaro, né en 1997 qui avait commencé la saison avec le Casoria, signant également un objectif, pour ensuite résilier son contrat.

Voici l’annonce officielle du club jaune-vert:

L’US Marcianise communique l’adhésion du footballeur Salvatore Massaro à tous les médias. Né en 1997, Massaro est un outsider offensif et a joué dans sa carrière entre autres avec Flegrea, Frattese et Casoria. Ce dernier avait commencé la saison en cours. Il a une grande technique et un grand tir et est déjà à la disposition du duo Cicala-Famiano pour le match de demain au Progreditur contre San Giorgio.