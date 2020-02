Marcianise, le nouveau guide technique Gialloverde est officialisé

la Marcianise, qui poursuit l’objectif de salut dans le groupe A d’excellence Campanie, a officialisé l’embauche de son nouvel entraîneur, Salvatore Di Napoli.

Ci-dessous, l’annonce de la société Gialloverde:

L’US Marcianise annonce à tous les médias qu’elle a engagé Monsieur Gennaro Di Napoli pour le guide technique.

On lui a confié le banc, confiant de pouvoir atteindre le salut. Di Napoli, photographié ici avec le directeur sportif Salvatore De Cesare, a déclaré qu’il était ravi d’atterrir sur une place importante telle que Marcianise et a hâte de faire sa contribution. Demain ses débuts à la tête de Famiano et de ses compagnons à l’occasion du match de championnat contre Mondragone.