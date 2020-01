Marcianise, l’embauche officielle d’un nouveau gardien albanais

Nouveau visage entre les poteaux du Marcianise, qui embauche le défenseur extrême de la classe 2001 Tommaso Martellone, dans la première partie de la saisonAlbanova.

Ci-dessous la note officielle du club, qui annonce son arrivée:

L’US Marcianise informe tous les médias qu’ils ont inscrit le gardien de but Tommaso Martellone pour la saison en cours.

Martellone, photographié ici avec le secrétaire du Maroc et le manager Iannotta est une classe 2001 et concourra pour la place entre les postes de Domigno et Palmiero. Le jeune homme est originaire de Marcianise et arrive pour jouer dans son équipe natale après une parade nuptiale sur plusieurs saisons.

Tommaso Martellone ph États-Unis Marcianise