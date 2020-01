Marcianise-Pomigliano 0-2, les grenades ne s’arrêtent plus et font 7 d’affilée

Lors de la 21e journée du championnat d’Excellence groupe A, le Pomigliano remporte le match anglais contre Marcianise et remporte la septième victoire consécutive.

Les garçons de Pomigliano portaient un deuil sur le bras pour commémorer la mort prématurée du jeune fan de grenade Nicola De Cicco, et une minute de souvenir a été donnée à De Cicco lui-même avant le début du match.

Au 2e virage conquis par la grenade va Giovanni Vitiello, qui de corner tire le but de l’avantage de Pomigliano avec une belle réalisation. Le match recommence, Pomigliano repousse et une intéressante incursion catalane est bloquée par la défense locale.

A 18 ‘, la Marcianise répond avec Allegretta et bloque tout Bellarosa. Le match découle et à 36 ‘Emanuel Gagliardi heurte une transversale sensationnelle et touche au doublement de la grenade. Le doublé très recherché de Pomigliano avec Pietro Pastore, auteur d’un tir puissant sur lequel Martellone ne peut rien faire, arrive à 42 ‘. La première partie du match se termine 2-0 pour Pomigliano.

La course reprend et à 8 ‘Marcianise dangereuse: Vitiello sauve la porte défendue par Bellarosa grâce à une tête et rejette le danger pour l’expéditeur. À la 10e minute, le coup franc de Marcianise sur la tête de Colella pour la tête de Gallo bloque Bellarosa avec un superbe arrêt.

A 27 ‘corner pour la grenade: Bacio Terracino pour la tête de Vincenzo Pisani mais Martellone parvient à repousser le tir toxique pour un corner. Peu de temps après sur 29 ‘Grieco pour Bacio Terracino qui touche le set. A 37 ‘les hôtes poussent et Bellarosa bloque tout.

Le match s’écoule et à 47 ‘Bellarosa est toujours le protagoniste, devenant l’auteur d’un défilé stratosphérique en détente et protège à nouveau sa porte. Peu de temps après la fin de la course avec le 2-0 défini pour Pomigliano qui vole de plus en plus au classement.

Commissaire Paola Mauro