Marcianise-Puteolana 1-2, les Red Devils décrochent la deuxième victoire consécutive

Au stade “Progreditur”, le Marcianise a accueilli le Puteolana 1902 pour la ronde en milieu de semaine du 25e jour du Groupe A d’Excellence Campanie.

L’équipe jaune-verte est dans la zone de jeu et ne passe pas un bon moment, avec la victoire manquante de 9 tours et le besoin désespéré de collecter des points pour se remettre en tête. Alors que d’un autre côté, après le 4-0 interne contre le Real Poggiomarino, les Red Devils veulent retrouver la continuité et donc le deuxième succès d’affilée.

Les premiers anneaux sont de marque locale, Allegretta et De Filippo se rendant dangereux dans la zone des grenades chaudes, mais c’est la Puteolana à 26 ‘pour débloquer la rencontre, avec le réseau du bombardier habituel Roberto Palumbo. Peu de temps après, à 33 ‘, les Red Devils ont doublé avec une pincée de chance, avec un défenseur de Marcianise qui a fatalement touché le ballon sur la punition de Sardo, pour un propre but qui valait le double du Phlegraean.

En seconde période, Marcianise n’a pas abandonné et à une demi-heure de jeu, il a raccourci les distances; Massaro sert au centre le nouveau Delli Paoli, qui ne manque pas le rendez-vous avec le but. La grenade, cependant, ne se laisse pas percer davantage et défend l’avantage jusqu’au triple coup de sifflet. Succès précieux pour la Puteolana qui suit le rythme des Afragolais. Car la Marcianise signe parfois positive contre l’un des cuirassés du tournoi