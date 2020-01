Marcianise salue la démission de Valerio et annonce un duo sur le banc

L’aventure de Angelo Valerio sur le banc Marcianise, qui a accepté sa démission en confiant sa direction au duo formé par Giuseppe Cicala et Pietro Famiano.

Ci-dessous est l’annonce officielle du club, qui communique également l’entrée gratuite pour le prochain match de championnat avec le Pomigliano, prévue au Progreditur le samedi à 14h30:

Aux États-Unis Marcianise annonce que le samedi 25 janvier 2020 à 14h30 au stade Progreditur se déroulera le match de football catégorie Excellence Groupe “A”. Marcianise – Pomigliano Calcio et l’entrée seront gratuites pour tous. Tous les citoyens sont informés que le jeu se jouera avec les couleurs jaune-vert ou les couleurs de la plus belle et glorieuse période du football local.

Marcianise remercie également Monsieur Angelo Valerio et son équipe pour ces deux années passées ensemble et salue la démission présentée par lui. La direction de l’équipe est confiée au duo Giuseppe Cicala-Pietro Famiano, à qui l’entreprise souhaite du bon travail.