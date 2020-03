Marco Asensio et le Real Madrid proclament champions de la Liga Santan

Bien que ce soit loin d’être un favori, Marco Asensio a conquis avec le Real Madrid le tournoi LaLiga Santander Challange qu’Ibai Llanos avait organisé dans FIFA 20 pour lever des fonds pour la lutte contre le coronavirus. Si tous les regards étaient rivés sur Carlos Clerc et Lucas Pérez depuis le début de la compétition, le Majorquin a éliminé tous ses rivaux avec une solvabilité incroyable qui l’a conduit à une finale dans laquelle il n’a pas non plus commencé comme favori.

23/03/2020 à 00h00

CET

Juan Linares (@ Jlinares91)

La finale a été contestée contre lui Leganés par Aitor Ruibal, un joueur qui avait surpris depuis le début du tournoi son bon toucher au football, éliminant ainsi certains des joueurs les plus doués. Le concombre était le grand favori, mais Asensio a réussi à contrôler ses nerfs et a gagné en finale par un net 4-2.

La note positive est que ce tournoi n’a pas vraiment battu, car la grande victoire est la 180000 euros collectés dans la lutte contre le coronavirus et tous les bons moments que beaucoup de gens ont pu vivre ce week-end.

Enfin, cela a été le Célébration Asensio pour la victoire, partageant ainsi, sur les réseaux sociaux, l’euphorie que la victoire lui aura apporté:

#WearetheChampions !! @realmadrid pic.twitter.com/w75OJj4ww6

– Marco Asensio (@ marcoasensio10) 22 mars 2020