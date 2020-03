Marco Asensio représentera le Real Madrid dans le tournoi FIFA 20 de la Liga

Étant donné que le football est suspendu dans un avenir prévisible, la Liga s’est associée à l’annonceur espagnol de l’e-sport Ibai Llanos pour créer une petite compétition FIFA 20. Llanos a recommandé un tournoi FIFA 20 entre toutes les équipes de la Liga, avec un joueur désigné de chaque club. L’idée d’Ibai est en fait née du succès du match de Sergio Reguilon, du joueur de Real Madrid contre son homologue du Betis Borja Iglesisas, qui a été diffusé en direct sur Twitch.

Le premier tour des éliminatoires devrait se jouer ce vendredi à 19h00 CEST. Marco Asensio représentera le Real Madrid après avoir affronté et vaincu ses collègues des poids lourds, Dani Carvjal et Thibaut Courtois dans des matchs de type éliminatoire pour déterminer qui pourrait représenter le club. Certains des autres joueurs impliqués sont Carlos Soler de Valence, Reguilon pour Séville, Sergi Roberto de Barcelone et Adnan Januzaj pour la Real Sociedad. La répartition pour le tirage est ci-dessous:

Les joueurs sélectionnés auront la chance de raviver leur jus compétitif. Bonne chance à Marco Asensio – faites la fierté de Madridista!