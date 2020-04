Marco Delvecchio, le derby exultant devenu un incontournable

Marco Delvecchio, attaquant qui s’est fait aimer à Rome et a su s’exalter dans le derby de Rome. Une carrière qui a commencé à l’Inter, puis les parenthèses à Venise et Udine, le retour au Nerazzurri et la transition vers le club Giallorossi, où il est resté pendant 10 saisons, jouant 300 matchs et marquant 83 buts, dont neuf dans la capitale , qui l’a fait recordman pendant quelques années, avant que Francesco Totti ne le dépasse. À Rome, il a remporté le Scudetto historique de 2001 et la Super Coupe d’Italie au début de la saison suivante, puis a terminé sa carrière avec les maillots de Brescia, Parme et Ascoli. Sa plus grande joie lui a cependant été refusée par un but de Wiltord, en finale 2000 du Championnat d’Europe de Belgique et des Pays-Bas, l’attaquant italien ayant mené l’équipe nationale en finale puis perdu face au but en or marqué par David Tezeguet. Cependant, il est le seul de nos compatriotes, avec Angelo Domenghini, Gigi Riva et Pietro Anastasi, à avoir marqué en finale d’un championnat d’Europe. Aujourd’hui, Delvecchio fête ses 47 ans.