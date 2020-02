Marco Fabián emmène Chivas dans la peau d’Al-Sadd

Le Mexicain évoluera dans l’équipe de Xavi Hernández cette saison.

Al Sadd a fait la présentation officielle de Marco Fabián comme son nouveau joueur, tout en montrant le numéro que le Mexicain portera pour cette campagne.

Le milieu de terrain a surpris les fans de rojiblancos à porter le numéro 33, le même de ses débuts avec l’équipe de Tapatio, puis à passer à son 10 déjà reconnu.

🗣 Marco Fabian: C’est un nouveau défi à jouer pour Al-Sadd, je vise à avoir cette expérience de toutes mes forces # AlSadd pic.twitter.com/jaljvM1lVw

– AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) 5 février 2020

«Mon objectif avec Al Sadd sera de concourir et de gagner des titres. Je suis heureux d’être au Qatar et heureux de jouer pour Al Sadd. Je suis heureux de jouer dans la ligue du Qatar et je suis prêt pour ce nouveau défi », a déclaré le Mexicain.

Ce sera le cinquième vêtement de la carrière de Marco Fabián, car à ses débuts dans le football mexicain, il a joué avec Chivas et Cruz Azul, plus tard, il a rejoint Eintrach Frankfurt, puis Philadelphia Union et maintenant il jouera dans le football qatari.