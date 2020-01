Marcos Díaz partira à Boca pour la blessure d’Andrada: “J’espère profiter de l’occasion”

La bouche Il affrontera son premier match amical de 2020 contre jeudi Université (Pérou) et, par conséquent, ce mercredi est arrivé à Saint Jean.

Marcos Diaz sera le gardien partant en raison d’une entorse à la cheville qu’il a subie Esteban Andrada. “Malheureusement, je dois faire face à une situation malheureuse, mais vous vous préparez quand ces opportunités se présenteront à vous. J’espère en profiter, en profiter et essayer de rassurer l’entraîneur et mes coéquipiers”, a-t-il déclaré. Diaz En arrivant à San Juan.

“C’était dommage pour Stephen, parce que c’était une pièce idiote. Nous faisions ce travail pendant cinq minutes et la blessure vient de se produire et tout s’est effondré. Mais il a tout notre soutien pour revenir de la meilleure façon “, a déclaré le gardien de but.

De cette manière, Miguel Angel Russo Je mettrais Diaz sur le terrain; Julio Buffarini, Lisandro López, Junior Alonso, Emmanuel More; Iván Marcone; Eduardo Salvio, Emanuel “Bebelo” Reynoso, Agustín Obando; Mauro Zárate et Ramón Ábila.