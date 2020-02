Marcos Rojo a rappelé son combat avec Zlatan Ibrahimovic

Cadres rouges Il est revenu au football argentin après un long passage à travers l’Europe. Le joueur a quitté, au moins pour quelques mois, Manchester United pour obtenir un prêt aux étudiants qui ont également rejoint Javier Mascherano.

Distendido, Rojo a réalisé une interview dans laquelle il a passé en revue certaines de ses meilleures anecdotes en traversant le Vieux Continent. Et l’un d’eux n’implique rien de plus et rien de moins que Zlatan Ibrahimovic. Le défenseur était un partenaire du Suédois à Manchester United et a compté le temps qu’ils ont “traversé” au milieu d’un match.

“Nous avons joué ensemble à Manchester United. Et là, ils étaient terrifiés. Je me souviens qu’en Coupe des États-Unis d’Amérique, avec l’équipe nationale, Pastore et Pocho Lavezzi, qui avaient joué avec Zlatan au PSG et étaient amis, me disent-ils : “Soyez prudent avec lui car si vous vous blottissez et restez silencieux, il vous mange. C’est pourquoi, quand il est arrivé au club, je savais déjà à quoi cela ressemblait”, a commencé le joueur de Pincha.

Et il a poursuivi: “C’était très courageux. J’ai eu le meilleur avec lui, parce que je savais ce que c’était. Jusqu’à un match de l’UEFA League, dont nous étions champions (2016/17), nous jouions à domicile contre Rostov. Nous avions fait match nul en Russie et nous gagnions et donc nous avons fait le tour. C’est pourquoi nous avons joué le ballon, parce que nous l’avions déjà fait cuire. Mais il a toujours voulu être jeté. Alors le ballon est venu vers moi et au lieu de le donner, je l’ai passé à Paul (Pogba) “Arrête quoi! Il a commencé à me crier dessus, levant la main, me disant tout. En espagnol, en anglais … Tu as vu qu’il parle toutes les langues. Et je saisis et dis: ‘Qu’est-ce qui ne va pas chez toi, Nez? Fermez l’ortho …“.

Red a raconté chaque détail de ce qui s’est passé lors de cette réunion et a dit que Zlatan “était fou. Et je l’ai suivie. Elle fermera l’ortho, je n’ai pas pu faire de putees. Que ceci, que l’autre … Puis, au ballon suivant, il l’a attrapé et il l’a frappé avec une bombe et je l’ai donné à son corps. Pourquoi … “

Le tout nouveau renforcement des étudiants s’est élargi et a dit qu’ils “criaient tous les deux au milieu d’Old Trafford. Nous n’avons pas continué à baiser. Ceci dans la première moitié, hein. Nous allons aux vestiaires et en chemin je dis: ‘Maintenant, celui-ci va attrape, je colle avec des bâtons. “Parce qu’il mesure deux mètres, c’est du karateca. Et je dis bien, je dois monter … Je dois d’abord, parce que ça me tue. Ensuite j’arrive, je vais chez moi et il s’est assis juste en face de moi. Je m’assois par terre, je me fais enlever mes bottes, je ne les sors pas de mes doutes … Et entre en lui, tellement en colère, entre et je dis, saute comme ça: “Toi, ferme la bouche, ne me criez plus dessus… “Nous avons commencé à baiser et les Anglais sont restés là, parce que personne ne lui a rien dit.”

Enfin, Rojo a détaillé comment cette confrontation avec le footballeur de Milan s’est terminée et a averti que “j’étais foutu parce que je dis que celui-ci va me bousiller, mais si je me lève, il ne me dira rien. J’ai commencé à le baiser et lui, Imaginez, il se retira. Mourinho au milieu. Mourinho vient comme ça, prune, il frappe la chose … “Assez, tais-toi les deux.” Les Anglais m’attrapent et je fais comme (le geste de m’attraper qui l’a tué) … Un quilombo. Les Anglais après ce jour-là, la terreur m’avait, disant, c’est fou … “.

Le défenseur a clôturé l’histoire et en dialogue avec Cielosports a déclaré que “le lendemain, je déjeune, nous avions gagné. Et ils m’attrapent comme ça par le cou, ils me pressent avec tout, je ressemble à ça et c’était lui. Il craquait de rire. ‘Sos un fils de pute, “me dit-il. Vous ne pouvez pas me le dire devant tout le monde. Nous avons foiré de rire, nous nous entendions très bien.” Insolite!