Marcos Rojo rejoint Estudiantes pour un contrat de prêt de six mois

Marcos Rojo a conclu un accord de prêt avec l’ancien club Estudiantes de la Plata.

Le club argentin a confirmé l’accord dans un tweet publié cet après-midi.

🔴🔙 Uno vuelve siempre a los sitios donde fue feliz. Porque el sentido de pertenencia 🇦🇹 es más fuerte. Tu sueño y el de la Familia Pincha se hacen realidad 😍 Nos reencontramos en UNO 🏟

¡¡Bienvenido y gracias por volver, Marcos! ¡Te recibimos con el corazón! ❤ pic.twitter.com/rAzQrSlnzX

– Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) 30 janvier 2020

Le joueur de 29 ans a encore souffert de blessures cette saison et n’a réussi que neuf matchs dans la campagne actuelle. L’arrivée de Harry Maguire a également laissé Rojo plus bas dans l’ordre hiérarchique en termes de défenseurs centraux à Old Trafford.

Les Red Devils étaient prêts à vendre l’Argentin depuis un certain temps et un accord de prêt pour l’emmener à Everton cet été s’est effondré à la dernière minute.

L’ancien milieu de terrain de Manchester United Juan Sebastian Veron est président d’Estudiantes et a travaillé dur pour convaincre Rojo qu’il pouvait relancer sa carrière en Argentine.

Rojo rejoindra son compatriote international et ancien joueur de Liverpool Javier Mascherano, qui a rejoint le club en décembre en provenance du club chinois HB CFFC.

Le prêt devrait inclure une option de rappel en cas de crise de blessures à Old Trafford, comme s’il pouvait en être ainsi.