Marcos Rojo rejoint Estudiantes pour un prêt d’un an

Marcos Rojo est prêt à conclure un accord de prêt avec l’ancien club Estudiantes, selon Goal Argentina.

Le point de vente affirme que l’accord “ne nécessite que sa signature” avant de passer.

Après l’arrivée de Harry Maguire à l’été, le joueur de 29 ans s’est retrouvé plus bas dans l’ordre hiérarchique en termes de défenseurs centraux à Old Trafford.

En plus des démarreurs réguliers Maguire et Victor Lindelof, Ole Gunnar Solskjaer a Axel Tuanzebe, Eric Bailly et Phil Jones à sa disposition, avec Tim Fosu-Mensah une option de sauvegarde.

BOMBAZO. Marcos Rojo 🇦🇷 vuelve a Estudiantes de La Plata 🦁. El defensor llega a préstamo por a año con opción de repesca del Manchester United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 en junio. Restan detalles para que se cierre la operación. Lo confirmó @MDePasesArg. pic.twitter.com/mei8KnBmns

– Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) 24 janvier 2020

Les Red Devils étaient prêts à vendre l’Argentin depuis un certain temps et un accord de prêt pour l’emmener à Everton cet été s’est effondré à la dernière minute.

Mais avec aucune offre de transfert ferme sur la table et à seulement cinq jours de la fenêtre de janvier, United est à nouveau disposé à envisager un accord de prêt pour donner au joueur la possibilité de se mettre en forme et de revendiquer sa position pour la partie argentine en raison de la Copa America en été.

L’ancien milieu de terrain de Manchester United, Juan Sebastian Veron, est président d’Estudiantes et a travaillé dur pour convaincre Rojo qu’il pouvait relancer sa carrière en Argentine.

“Nous espérons que United pourra voir qu’il n’y aura pas de problème financier”, a déclaré Veron à La Nacion. “Nous ne pouvons pas faire correspondre ses conditions financières, mais l’accord pourrait se produire d’une autre manière. Nous travaillons pour qu’il puisse revenir ».

Le prêt devrait être d’une durée d’un an et comprendra une option de rappel en cas de crise à Old Trafford. Rojo devrait arriver en Argentine mardi ou mercredi pour conclure l’accord.