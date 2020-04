Marcos Senesi et son départ de San Lorenzo: “L’équipe désarmée”

Marcos Senesi a émigré aux Pays-Bas à la mi-2019 pour défendre les couleurs de Feyenoord, mais il n’oublie pas son passage à San Lorenzo, une équipe dans laquelle il a joué tous les inférieurs et a commencé professionnellement.

“J’ai vécu dix ans … Il y avait beaucoup de choses, n’étant pas professionnel, j’ai vu comment les Libertadores ont gagné et ont été champions du tournoi”, a expliqué le défenseur de Rotterdam.

+3 viens sur Feyenoord!

+3 viens sur Feyenoord! pic.twitter.com/9hTuCWFVFg

– Marcos Senesi (@senesimarcos) 8 mars 2020

Dans une interview avec Olé, il a évoqué son départ du Cyclone. «Quand je suis parti, nous avions bien commencé le tournoi, l’équipe était désarmée à cause de blessures et de diverses choses. Puis il y a eu le départ de l’entraîneur (Pizzi) et c’est parti de zéro. Espérons que San Lorenzo réalisera des choses et maintiendra le niveau. “

Il a également parlé des entraîneurs qu’il avait: «Je peux souligner la chose la plus importante à propos de chacun. Vous m’avez peut-être envoyé sur Primera. Pampa Biaggio et Aguirre m’ont renforcé et Jorge Almirón a eu une idée totalement différente des techniciens précédents et cela m’a aidé à grandir. »

A son retour possible à Boedo, il a déclaré que ce n’était pas quelque chose à quoi il pensait maintenant, et a précisé: “Je veux être en Europe pendant longtemps si ma performance réussit.”