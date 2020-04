Marcus Rashford admet qu’il préfère le rôle de l’aile gauche

Marcus Rashford a admis qu’il préfère jouer sur le côté gauche de l’attaque à être un avant-centre.

Dans une interview sur The UTD Podcast, le joueur de 22 ans a déclaré: “Quand vous êtes à gauche, vous pouvez créer beaucoup plus de choses par vous-même, en donnant un peu plus à l’équipe.”

“Alors que lorsque vous jouez devant, vous êtes parfois isolé et avez besoin de quelqu’un au milieu de terrain qui peut trouver des passes pour 90 minutes de jeu, vous pouvez donc disparaître dans les jeux parfois sous le numéro neuf.”

Le diplômé de l’académie a disputé 107 matchs à l’avant-centre pour les Red Devils et 71 sur l’aile gauche. Mais c’est la position du côté gauche qu’il préfère.

«Quand je suis passé à un numéro neuf quand j’étais plus jeune, c’est le morceau avec lequel j’ai eu du mal car j’ai toujours été quelqu’un qui voulait s’exprimer sur le ballon. Quand j’ai commencé à jouer le numéro neuf, j’ai réalisé que vous ne voyez pas la balle aussi souvent que vous le faites dans d’autres positions. »

Les paroles de Rashford font écho à celles de Wayne Rooney il y a tout juste un jour, qui parlait dans sa chronique du Sunday Times de l’isolement qu’impliquait un neuf.

“En tant que n ° 9 principal … Je ne suis jamais sorti du terrain avec le sentiment d’avoir bien joué”, a déclaré Rooney. «Ce qu’un attaquant doit faire, c’est apprendre à attendre, à rester en position et à simplement faire confiance à ses coéquipiers pour leur envoyer le ballon aux bons endroits… vous ne pouvez pas vous permettre de vous ennuyer . ‘

Pendant une grande partie de la saison 2018/19, Rashford a joué en tant qu’avant-centre de United avec Anthony Martial largement à gauche. Mais cette saison a vu les deux inverser leurs rôles et échanger, un changement dont l’homme anglais profite. “En ce moment, j’aime avoir la liberté de mélanger entre les deux et je pense que cela nous convient bien pour le moment, car Anthony aime dériver vers la gauche et plonger profondément”, a-t-il avoué.

“Pour être honnête, il semble naturel de jouer dans la position que je joue maintenant – je suis au milieu entre la gauche et l’avant-centre et c’est définitivement positif.”

