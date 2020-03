Marcus Rashford annonce une reprise positive après une blessure à long terme

Les fans de Manchester United pourraient voir Marcus Rashford revenir à l’action peu de temps après avoir subi ce qui semblait initialement être une blessure de fin de saison.

Le superbe Anglais pourrait avoir à peu près atteint la fin de la campagne en cours si la récupération s’est bien déroulée, mais compte tenu de la suspension temporaire, il pourrait être apte à affronter tous les matches restants.

Ce n’est, bien sûr, que si la ligue reprend, mais les premiers signes suggèrent que Rashford se porte bien dans sa réadaptation.

Beaucoup avaient critiqué Ole Gunnar Solskjaer pour avoir joué le diplômé de l’académie malgré des rapports affirmant qu’il portait un coup depuis un moment.

Le légendaire Norvégien était fortement tributaire de l’un de ses joueurs clés, donc au moins, c’était quelque peu compréhensible.

Selon Sky Sports, Rashford a déclaré: «Je me sens beaucoup mieux. J’ai un scan dans quelques jours et cela devrait le solidifier, mais je me sens beaucoup mieux par rapport à il y a deux ou trois semaines.

«Je me sens 10 fois mieux maintenant. Pour moi, il s’agit maintenant de se préparer à reprendre l’entraînement, puis à jouer à des jeux pour l’équipe.

«Je suis dans un bien meilleur endroit. Je suis beaucoup plus heureux qu’il y a environ un mois, donc les choses semblent positives. “

La bonne nouvelle est que Rashford semble laisser entendre que sa blessure ne sera probablement pas récurrente.

Après que l’attaquant pacy ait frappé, l’ancien homme de Manchester United, Robin van Persie, avait inquiété les fans avec quelques commentaires.

Le Néerlandais maintenant retraité a affirmé qu’il avait subi une blessure similaire au cours de sa propre carrière et ne s’en était jamais complètement remis.

Cela a immédiatement provoqué une fusion entre les partisans et a alimenté le feu des critiques auxquelles Solskjaer a été confronté pour sa décision.

