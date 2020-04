Marcus Rashford attribue à Jose Mourinho une endurance mentale

La star de Manchester United, Marcus Rashford, a admis que jouer sous Jose Mourinho était difficile, offrant un aperçu d’une époque troublée.

Le tacticien portugais est toujours aimé de nombreux fans qui reconnaissent qu’il a opéré à Old Trafford avec les mains liées dans le dos.

Au début de son règne, Mourinho a ramené United en Ligue des champions et a remporté deux trophées sous la forme de la Ligue Europa et de la Coupe Carabao.

La saison suivante, Rashford et ses coéquipiers ont terminé le meilleur du reste après être arrivés à la deuxième place derrière l’équipe record de Manchester City.

Cependant, la troisième saison de Mourinho a été pleine de turbulences avec toute la laideur accumulée au fil des ans et en particulier l’été qui a refait surface et il a ensuite été licencié.

Rashford: “C’était dur [playing under Mourinho], mais je pense que dans cinq ou six ans, vous y repensez et ce sont les moments qui vous donnent cette endurance mentale. En tant que joueur polyvalent, je pense que je me suis beaucoup amélioré. Cela dépend en grande partie de ces deux ans. “#Mulive [mu]

